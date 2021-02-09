Лукашенко пытается подправить себе имидж, - А.Ходасевич

17:56 10.02.2021

Белорусам обещано масштабное социологическое исследование



Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии



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Александр Лукашенко пытается доказать, что он легитимный президент. Главное мероприятие в этой программе – Всебелорусское народное собрание. Накануне обновлен сайт президента, правительство занялось продвижением бренда страны, анонсировано оглашение результатов масштабного социологического исследования.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила о запуске нового сайта президента во вторник. Пытаясь заинтриговать пользователей, она анонсировала "много вкусного" в новом разделе сайта "Президент без галстука". Однако ознакомиться с вкусностями успел мало кто – сайт перестал загружаться.



Одновременно с этим на правовом портале появилось распоряжение премьер-министра о создании межведомственной рабочей группы "для разработки "дорожной карты" по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь". Руководить группой поручено министру экономики Александру Червякову. Группа должна будет определить "отличительные особенности и конкурентные преимущества" страны и "позитивные, узнаваемые ассоциации" о ней, а также решить, как их успешнее продвинуть за рубежом. Одновременно нужно "выработать предложения… по устранению неблагоприятных стереотипов" и "улучшению… позиций в ключевых международных рейтингах".



Наконец, третье событие, которое местные наблюдатели ставят в один ряд с двумя вышеупомянутыми, – масштабное социологическое исследование настроений белорусов. О нем Александр Лукашенко сообщил всего лишь неделю назад, хотя из его слов следовало, что оно проводится уже давно. "Было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей", – сообщил он. Информация, изложенная Лукашенко, была довольно противоречивой. С одной стороны – проводим давно, с другой – опросим людей "в несколько ближайших дней", с одной стороны – "полная анонимность", с другой – "опрос будет персональный". Он сообщил, что опрос ведет зарубежная компания, но еще планируется "подключить россиян", а если их "начнут шпынять ногами", то и украинцев. В понедельник, обращаясь к этой теме, Лукашенко уточнил, что в ходе исследования должно быть опрошено 10 тыс. белорусов. "Выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, очень сложно", – заявил Лукашенко о важности для него как главного докладчика результатов этого исследования.



Местная общественность планами власти найти позитив в имидже страны в нынешней ситуации непрекращающихся масштабных репрессий удивлена. В стране каждый день выносятся жесточайшие приговоры с реальными сроками за преступления из серии "бросался в ОМОН цветами", возбуждено более тысячи уголовных дел, через задержания прошли более 30 тыс. граждан страны.



Еще более неожиданно прозвучало сообщение о масштабном исследовании настроений белорусов, о котором сами белорусы ничего не слышали. Государственные пропагандисты вынуждены были прореагировать на это, заявив, что соцопрос окутан тайной не случайно, а чтобы никто ему не помешал. Не объявилась зарубежная социологическая служба, которая проводит это исследование. Все это дает основания экспертам говорить о том, что никакого исследования на самом деле не проводится, а его обнародованные данные будут использованы для оправдания действий власти и легитимации Александра Лукашенко как президента.



"Уже сами упомянутые детали свидетельствуют о том, что к социологии эта идея имеет весьма отдаленное отношение. Потому что для достоверности результатов достаточно опросить 1000–1500 человек. Главное, чтобы исследование было репрезентативным. А проводить один опрос с помощью сразу нескольких структур – это как играть футбольный матч одновременно с несколькими командами", – пишет по этому поводу в своем Telegram-канале политолог Валерий Карбалевич. "Очевидно, что мы имеем дело не с социологическим исследованием, а с политической пиар-акцией. Ее смысл, как и Всебелорусского народного собрания, – это дополнительный способ легитимации власти Лукашенко", – делает вывод эксперт. Впрочем, если власть через полгода после выборов задумывает такие ходы, то и внутри системы понимают, что с легитимностью есть проблемы, отмечает Карбалевич.



Пока неизвестно, что именно "попросят" белорусы у Александра Лукашенко в ходе опроса, однако очевидно, что это будет именно то, что хотелось бы ему и что он готов сделать. "Объявленный "масштабный опрос" приведет к очередному панегирику белорусским властям", – пишет в своем блоге по этому поводу политический обозреватель Юрий Дракохруст. Государственные пропагандисты объявят, что "масштабный опрос" засвидетельствовал, что подавляющее большинство белорусов лично поддерживают Александра Григорьевича и его курс, убежден эксперт.



По мнению ряда экспертов, опрос проводится не для того, чтобы что-то узнать, а чтобы это "что-то" объяснить. Это "что-то" будет озвучено во время Всебелорусского национального собрания. Возможно, это будут изменения в Конституцию, а может быть, их отсутствие, или перераспределение властных полномочий, или обещание Лукашенко остаться у власти. В любом случае это будет сделано по просьбе народа, которую он высказал в ходе "масштабного социологического исследования". "Понятно, что Александр Лукашенко никуда уходить не собирается, но тот вариант, который будет озвучен, придется как-то обосновывать. Проведенный опрос в какой-то мере может служить таким обоснованием", – считает политический обозреватель Павлюк Быковский.



Интересно, что во вторник результаты своего социологического исследования, проведенного методом онлайн-опроса, обнародовал британский исследовательский центр Chatham House. Это его третье исследование с сентября 2020 года. Согласно этому опросу, Лукашенко действительно остается одним из популярных политиков в Белоруссии. Голосовать за него готовы 23,9% опрошенных. Однако он уже не единственный и не самый популярный. Рейтинг экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который с 18 июня находится в заключении, заметно выше – его поддерживают 35,3% участвовавших в опросе. Третьим популярным политиком оказался экс-министр культуры и бывший дипломат Павел Латушко – 18,3%. У экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, согласно исследованию, 11,2% сторонников.



В то же время в исследовании был вопрос: "За кого вы голосовали на президентских выборах?", и, согласно ему, за нее свои голоса отдали 50,4% белорусов, тогда как за Лукашенко все те же 21,2%.



Согласно опросу Chatham House, 61,3% белорусов считают, что итоги выборов были сфальсифицированы, а 67,2% – что в поствыборный период власти применили чрезмерное насилие, 70,3% убеждены, что насилие необходимо прекратить, 70,2% граждан считают, что власть должна пойти на переговоры с протестующими. Всебелорусское народное собрание пройдет 11–12 февраля.



Минск

9.02.21