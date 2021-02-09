Держись Китая: как продвигается вакцинная дипломатия Пекина

17:59 10.02.2021 Ежегодный саммит "17+1" прошел под знаком "Шелкового пути здоровья"



Наталия Портякова



С опозданием на год из-за пандемии Китай и страны Центральной и Восточной Европы 9 февраля провели очередной саммит "17+1". В прошлые годы такие встречи прокладывали путь к продвижению китайских инвестиций в регионе, хоть их распределение и было сильно несбалансированным. На этот раз основной задачей мероприятия, на котором виртуально председательствовать решил лично лидер КНР Си Цзиньпин, стала попытка продемонстрировать, что сотрудничество с Пекином все-таки выгодно, в том числе и в области борьбы против COVID-19. Зримым доказательством этому стали Сербия и Венгрия, первыми в Европе одобрившие китайские, а также российские вакцины.



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К новым горизонтам



Ежегодные саммиты Китая со странами Центральной и Восточной Европы стали проводиться с 2012-го. В первые годы европейские страны, 12 из которых входят также в Евросоюз, испытывали неподдельный интерес к обещавшему приток инвестиций сотрудничеству с Пекином, особенно на волне долгового кризиса в еврозоне в 2010 году. Со временем интерес к саммитам со стороны восточных европейцев стал угасать, но традиция встречаться раз в году осталась.



В 2020 году коррективы в проведение мероприятия внес коронавирус - его пришлось перенести. Но 9 февраля 2021 года пробел был восполнен, хоть и в виртуальном формате. Причем в отличие от прошлых лет, когда саммиты проводились на уровне премьера, на этот раз председательствовать на нем решил лично лидер КНР Си Цзиньпин.



Китайские СМИ загодя окрестили его речь на форуме "программной", хотя ничего сильно нового лидер не сказал. Отметив, что сотрудничество Китая и ЦВЕ основано на взаимном уважении и не имеет никаких политических обязательств, Си Цзиньпин добавил, что дальнейшее развитие и открытость КНР придадут мощный импульс всему глобальному экономическому подъему, а заодно расширят горизонты сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы.



То есть посыл остался традиционным - взаимодействовать с Китаем выгодно и КНР надо держаться. Тем более что на встрече председатель Си пообещал за пять лет удвоить импорт агропродукции из 17 стран.



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Все равны, но некоторые равнее



За все годы, что существовал формат "16+1" (до 17 он расширился в 2019-м за счет подключения Греции), в западном публичном пространстве прочно укрепилась мысль: привечая отдельно страны Центральной и Восточной Европы, Пекин стремится вбить клин во внутриевропейское единство. Причем такую позицию разделяли и по-прежнему разделяют и некоторые участники самого формата.



В середине января уже бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что "предпочел бы говорить с Китаем в ЕС, а не в формате "17+1" и демонстрировать западное единство". Этот подход разделила и его преемница: за считаные дни до старта форума МИД Эстонии, а также Литвы объявили: вопреки протоколу, Таллин и Вильнюс не будут представлены на форуме ни президентами, ни премьерами.



Свои разочарования накопились и у стран, относившихся к Пекину с меньшим подозрением и с большими надеждами на китайские инвестиции. Но на фоне слабо развитой в регионе транспортной инфраструктуры и опоры торговли Китая со странами ЦВЕ на сети Германии, Нидерландов и Франции большинство стран, за исключением Сербии, Венгрии и Румынии, так и не увидели значимого притока капиталовложений.



В прошлом году Пекину удалось запустить тысячи железнодорожных экспрессов Китай–Европа, ключевыми пунктами назначения которых стали уже Польша, Венгрия и Чехия, что несколько выправило дисбаланс. И как на днях отчиталось министерство коммерции КНР, за прошлый год взаимная торговля Пекина с 17 странами региона выросла на 8,4%, достигнув рекордных $103,45 млрд, а общая контрактная стоимость подписанных с ними проектов увеличилась на треть, до $5,4 млрд.



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Правда, беспокоящий европейцев торговый дисбаланс в пользу КНР никуда не делся. Но в преддверии саммита им стали намекать, что впереди ЦВЕ ждет еще немало китайских инвестиций, преимущественно в секторе услуг, благодаря подписанному под занавес прошлого года Всеобъемлющему соглашению об инвестициях между КНР и ЕС.



Вакцинная дипломатия



Главным, однако, в нынешнем году для Китая стало не столько экономическое внедрение в регион, сколько продвижение китайской вакцинной дипломатии, или "Шелкового пути здоровья".



К настоящему моменту немалое число стран - например, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Пакистан, Боливия, Турция, Индонезия, Бразилия и Чили - одобрило и начало применять одну из двух китайских вакцин. Что же касается европейских государств, то там долгое время существовало явное предубеждение в отношении препаратов, сделанных не самим Западом. Однако на фоне нехватки доз и сбоев в их производстве западными компаниями заведомо негативное отношение как к российскому "Спутнику V", так и к китайским вакцинам стало меняться к лучшему.



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Самую удачную рекламу китайской панацее от COVID-19 сделала Сербия, занявшая, по данным исследования Оксфордского университета Our World in Data, второе место по скорости развертывания вакцинации в Европе после Великобритании. Долгое время Белград тщетно ждал вакцины из ЕС, зато китайские прилетели быстро и в большом количестве - сразу миллион доз. "Усилия Сербии по налаживанию связей с Китаем окупаются лидирующими масштабами вакцинации в Европе", - заметила в назидание другим китайская газета Global Times.



Второй европейской страной и первой в ЕС, продемонстрировавшей, что здоровье нации важнее предрассудков, стала Венгрия, договорившаяся о поставках 2 млн доз российской и 5 млн доз китайской вакцин.



- Сербия и Венгрия - это две страны, наиболее поддающиеся китайскому влиянию. В целом Белград получил больше инвестиций из Китая, чем другие страны Центральной и Восточной Европы, - сказал "Известиям" директор Центра международных исследований имени Яна Масарика в Пражском университете экономики и бизнеса Джереми Гарлик.



Эксперт предположил, что примеру Сербии могут последовать и соседние страны Юго-Восточной Европы, особенно если американские или британские вакцины будут идти слишком долго и стоить слишком дорого.



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- Дэн Сяопин как-то сказал: неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Неважно, произведены ли вакцины в Китае и России или в США и Британии, лучшие - те, которые помогают преодолеть пандемию. И наши препараты могут производиться и в Европе: сделано в Европе вместе с Китаем - вот дух общности ради общего будущего человечества, - заметил "Известиям" директор Центра исследований Евросоюза при Народном университете КНР Ван Ивэй.



Определенные подвижки уже пошли. Власти Северной Македонии и Черногории на прошлой неделе заявили о намерениях приобрести вакцины у России и Китая. Задумывается о применении незарегистрированных в ЕС препаратов и Прага, признал на днях премьер Чехии Андрей Бабич. Готовность производить китайские и российские вакцины против COVID-19 - правда, после получения официального одобрения в ЕС - выразил в воскресном интервью канцлер Австрии Себастьян Курц. Даже французский лидер Эммануэль Макрон был вынужден признать: "Ситуация в Сербии наводит на мысль, что китайская дипломатия вакцинации работает лучше, чем многосторонний подход, принятый ЕС". Источник - Известия

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