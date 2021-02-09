Китайская мафия. Синдикат мистера Чхая, - Е.Первышева

18:02 10.02.2021 Китайский Эскобар

Как простой китаец объединил мафиозные кланы, создал крупнейший наркосиндикат и заработал миллиарды



В конце января в аэропорту Амстердама полицейские задержали ничем не примечательного гражданина Канады китайского происхождения средних лет. Это был не кто иной, как Це Чи Лоп - самый разыскиваемый человек в Азии, наркобарон, чей синдикат зарабатывает до 17 миллиардов долларов в год. Арест Це, которого давно и заслуженно называют китайским Эскобаром и метамфетаминовым королем, стал итогом многолетней работы спецслужб из десятка стран. "Лента.ру" изучила историю самого успешного азиатского наркобарона и выяснила, как ему удалось создать крупнейшую наркосеть современности и почему новаторские методы Це в итоге привели его за решетку.



Самые известные в мире наркобароны - колумбиец Пабло Эскобар и мексиканец Хоакин Гусман. Первый на протяжении 15 лет возглавлял Медельинский картель. К началу 1990-х его состояние превышало 30 миллиардов долларов, а картель контролировал более 80 процентов поставок кокаина в США. Эскобар был убит в ходе совместной операции колумбийской полиции и американских спецслужб в декабре 1993-го.



С уходом Эскобара его место занял Гусман, известный также как Эль Чапо (Коротышка). До недавнего времени он был главой мексиканского картеля "Синалоа", поставлявшего кокаин и героин в Штаты и считался самым могущественным наркобароном современности. Гусман несколько раз попадал в руки мексиканской полиции и каждый раз убегал из-под стражи, но в 2016-м после очередного ареста был экстрадирован в США, где он теперь отбывает пожизненный срок без права апелляции.



Казалось бы, в современном мире, где едва ли не каждый уголок планеты просматривается со спутников, а спецслужбы способны проникнуть в самые укромные уголки частной жизни, повторить успех Эскобара и Гусмана, создав столь же крупные наркокартели, уже невозможно. Но в реальной жизни все выглядит иначе, особенно когда речь заходит о полезных связях, инновационных методах и очень больших деньгах. На них и сделал ставку Це Чи Лоп, решив однажды повторить успех латиноамериканских коллег.



Свой путь



О жизни 57-летнего Це Чи Лопа, в отличие от латиноамериканских наркобаронов, известно пока не много. Родился он в китайской провинции Гуандун, рос во времена Культурной революции, а затем вступил в ряды преступной группировки "Дацюань". Создали ее бывшие хунвейбины, с годами она разрослась и стала одной из крупнейших триад Южного Китая.



Культурная революция и хунвейбины



Вместе с пособниками Це перебрался в Гонконг, а затем, в 1988-м, в Канаду, где получил гражданство. Известно, что в 1990-х годах он постоянно перемещался между Северной Америкой и странами Юго-Восточной Азии, вероятно, налаживая контакты в преступной среде. Считается, что тогда же он поднялся до среднего звена в группе контрабандистов, которые занимались поставками героина из так называемого золотого треугольника - горных районов Таиланда, Мьянмы и Лаоса.



По меньшей мере однажды китаец попадался в руки полиции: в США в 1998-м. Согласно документам нью-йоркского суда, Це тогда признали виновным в сговоре с целью ввоза героина в Америку.



Преступнику грозило пожизненное заключение, однако он смог договориться о снисхождении: оказалось, что его больные родители нуждаются в постоянном уходе, 12-летний сын имеет заболевание легких, а жена совершенно подавлена из-за произошедшего. Кроме того, он обещал после освобождения исправиться и открыть ресторан. В судебных протоколах отмечалось, что обвиняемый "сильно пожалел" о своих действиях. В итоге в 2000 году Це дали всего девять лет тюрьмы, а освободился он условно досрочно в 2006-м.



После тюрьмы китаец уехал в Канаду, где должен был находиться под наблюдением полиции еще четыре года. Когда именно Це Чи Лоп вернулся в Азию, точно неизвестно, однако уже в 2011-м он вместе с женой зарегистрировал фирму в Гонконге. Считается, что преступной деятельностью он занялся чуть ли не сразу после освобождения: наладил связи в криминальном мире Макао, Гонконга, материкового Китая и "золотого треугольника".



Це стал новатором в наркоторговле. Он внедрил необычную бизнес-модель: если полиция конфисковала партию наркотика, покупатель либо получал другую бесплатно, либо ему возвращали залог



В те годы Це Чи Лоп выглядел как типичный китайский семьянин средних лет со средним доходом. Однако время от времени он позволял себе расслабиться и начинал сорить деньгами. Каждый год на день рождения китаец устраивал шикарные вечеринки в пятизвездочных отелях на курортах, куда его родственники и друзья добирались на частных самолетах. Це был частым гостем азиатских казино, а еще любил делать ставки на скачки.



Мы считаем, что однажды он за ночь проиграл 60 миллионов евро в Макао, - один из следователей в разговоре с журналистами



Кроме того, у Це Чи Лопа была очень хорошая охрана. Как дома, так и в поездках рядом с ним всегда находились несколько профессиональных кикбоксеров. Одновременно его безопасность обеспечивали восемь человек, причем состав таких групп постоянно ротировался.



Счастливый случай



Кем в действительности является неприметный с виду мужчина, стало известно именно из-за новаторского подхода с заменой конфискованных партий наркотиков. В 2011 году Австралийская федеральная полиция раскрыла группу в Мельбурне, занимавшуюся контрабандой героина и метамфетамина. Поскольку объемы были небольшими, полицейские решили не арестовывать преступников в надежде, что через них получится выйти на поставщиков: за подозреваемыми установили слежку, телефоны поставили на прослушку.



При этом наркотики, которые шли в Мельбурн, полиция регулярно перехватывала, а поскольку бизнес-модель Це предполагала "компенсацию" утраченного товара, австралийцы постоянно обращались к поставщикам с этой просьбой. Спустя два года боссы из Гонконга решили понять, в чем же дело: поставки другим дилерам из Австралии происходили без сбоев. Для этого главу наркогруппировки из Мельбурна вызвали в Гонконг. Там за его действиями по наводке коллег наблюдали местные полицейские. Они-то и заметили на встрече Це Чи Лопа.



Слежка за китайцем и дальнейшее расследование показали, что именно он, вероятно, и является главарем наркоторговцев, поставляющих в Австралию большую часть метамфетамина, а также героин и метилендиоксиметамфетамин (МДМА), широко известный как экстази. Однако большая часть синдиката, который возглавлял Це, оставалась в тени еще несколько лет. О том, что преступная сеть распространилась на всю Юго-Восточную Азию, полицейские могли бы и не узнать, если бы не случайность.



В ноябре 2016 года в аэропорту Янгона, крупнейшего города Мьянмы, остановили тайваньца по имени Чхай Ен Че, планировавшего вылетать домой. Молодой человек с дизайнерской сумкой Jimmy Choo и двумя мобильными телефонами привлек к себе внимание, поскольку сильно нервничал и ковырял волдыри на руках. При обыске оказалось, что у него на бедрах спрятаны два пакетика с кетамином - наркотическим препаратом, который используется для наркоза.



Чхай заявил, что в пакетиках якобы находятся пестициды для цветов, которые его друг попросил привезти отцу. Объяснение не удовлетворило сотрудников аэропорта, и мужчину задержали. На следующий день его опознал один из сотрудников местной антинаркотической службы: оказалось, что наводку на него Мьянме дали из США.



Его руки были в плохом состоянии, потому что он занимался наркотиками. Метамфетамин очень токсичен. Нам очень повезло арестовать его. Это был счастливый случай, - бывший полицейский, курировавший расследование в Мьянме



Тайванец отказывался что-либо рассказывать. Вероятно, Чхай молчал по простой причине: на его телефоне нашли видео пыток нерадивого контрабандиста, потерявшего товар. Экзекуция проходила на фоне символов китайских триад. Такие "поучительные" записи давали членам группировок представление о том, что их ждет в случае измены.



Впрочем, телефоны Чхая многое "рассказали" за него. На аппаратах тайваньца оказалось множество фотографий и видеозаписей, сохранилась вся история звонков и текстовые сообщения, а также переписки в соцсетях. Полицейские даже назвали эти телефоны "пещерой сокровищ". Благодаря им они смогли раскрыть канал поставки в Мьянму метамфетамина под видом чая и арестовать несколько местных наркоторговцев.



Но настоящий прорыв в расследовании случился, когда с полученными данными смогли ознакомиться следователи из Австралии, - на одной из фотографий они узнали Це Чи Лопа. Австралийцы также сопоставили содержимое телефонов Чхая со своей базой по наркопреступлениям. Они нашли фотографии, связанные с тремя большими перехваченными партиями метамфетамина в Китае, Японии и Новой Зеландии. Номера телефонов также помогли установить причастность тайваньца к другим эпизодам наркотрафика.



Все это позволило понять: все то, что раньше считалось действиями разных азиатских группировок, на самом деле - одна масштабная схема, и за наркотрафиком стоит одна организация. Чхай оказался одним из членов этого мегасиндиката, и с ним был связан и Це Чи Лоп.



Империя третьего брата



Расследованием деятельности азиатского наркосиндиката занимались около 20 различных ведомств из десятка стран, в том числе США, Канады, Китая, Японии. Австралийская сторона возглавляла операцию, которая получила название "Кунгур" и стала самой масштабной в сфере борьбы с наркотрафиком в Азии.



К 2019 году следователи поняли, что именно Це Чи Лоп с большой вероятностью является лидером крупнейшего наркосиндиката. Тайваньские правоохранители, правда, описывали его просто как "генерального директора".



Как оказалось, синдикат смог объединить сразу пять известнейших азиатских преступных группировок. Вместе начали работать три крупнейшие и ранее неоднократно воевавшие между собой триады Гонконга и Макао - "14К", "Вошинво" и "Саньион". К ним присоединились "Дацюань", в которой состоял сам Це, и тайваньский "Бамбуковый союз". Поток денег оказался настолько стабильным и большим, что группировки отложили давнее кровавое соперничество ради гигантской прибыли.



Поскольку члены синдиката называли его просто "Компания", полицейские дали организации собственное название - "Сам Ко" (Sam Gor), что в переводе значит "Третий брат". Таким образом они сделали отсылку к одному из прозвищ Це Чи Лопа. Организация работала по принципу транснациональной корпорации. Ее лидеры оказались гражданами Канады, Гонконга, Макао, Тайваня, Малайзии, Мьянмы, Вьетнама и материкового Китая. Синдикат наладил множество каналов поставок наркотиков, а также начал сотрудничать с преступными группировками на местах: среди них и японские якудза, и австралийские байкеры, и банды этнических китайцев в Юго-Восточной Азии.



По словам одного из расследователей, логистика у синдиката крайне сложна и при этом управляется столь профессионально, что может "составить конкуренцию Apple"



"У синдиката много денег и обширный рынок. Мощь этой схемы невообразима", - отметил старший полковник тайваньской полиции Джей Ли Цзяньчжи.



Одним из главных открытий, которое удалось сделать следователям, изучая телефоны Чхай Ен Че, стало понимание того, что центр по производству метамфетамина переместился из Китая в штат Шан на северо-востоке Мьянмы. Производили его из прекурсоров, которые контрабандой вывозились с китайских предприятий.



В полуавтономном Шане у синдиката была полная свобода действий: обширные территории там долгие годы контролируют повстанческие группы. Раньше в регионе постоянно происходили вооруженные столкновения с правительственными силами, однако в последнее десятилетие ситуация стала довольно спокойной, что позволило процветать незаконной деятельности. Именно там неподалеку от деревни Лоикан располагался, как считается, центр "Сам Ко" по производству метамфетамина, героина, кетамина и таблеток "яба" - более дешевой формы метамфетамина, смешанной с кофеином. В начале 2018-го во время очередного рейда местные силовики вышли на спрятанную в джунглях "фабрику" и изъяли там более 200 тысяч литров разных ингредиентов для производства наркотиков. Разумеется, это было лишь одно из многих предприятий синдиката.



По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в 2019 году цена килограмма кристаллического метамфетамина, производимого на северо-востоке Мьянмы, оценивалась всего в 1800 долларов. В то же время средняя розничная цена в Таиланде была уже 70,5 тысячи долларов за килограмм, в США - около 300 тысяч, в Японии - 588 тысяч.



Получается, что даже если синдикат потеряет десять тонн наркотика и продаст одну, то все равно получит большую прибыль, отмечал один из китайских чиновников, занимающихся борьбой с наркотиками. "Они могут позволить себе неудачу. Она просто не имеет значения", - указал он



Изучение информации с телефона Чхая также помогло найти транспортные средства и лодки, которые использовались для перевозки наркотиков, и места передачи груза в море. Оказалось, что небольшие рыбацкие лодки привозили метамфетамин из Мьянмы на "плавучие базы" в нейтральных водах. Затем к этим судам, которые могли находиться в открытом море долгое время, причаливали быстроходные катера покупателей и забирали товар. Именно такая схема чаще всего использовалась для контрабанды наркотиков в Австралию.



На сегодняшний день синдикат поставляет тонны метамфетамина, героина и кетамина как минимум в десяток стран от Японии до Новой Зеландии. По подсчетам УНП ООН, выручка "Сам Ко" за 2018 год составила от 8 до 17,7 миллиарда долларов.



40-70 процентов всего оптового рынка метамфетамина в Азии приходилось на долю наркосиндиката в 2019 году. Сам рынок при этом за пять лет вырос в четыре раза



Стоит отметить, что за последние годы силовики провели множество рейдов в Камбодже, Мьянме и Таиланде, изъяли тонны наркотиков и миллионы долларов. Однако синдикат оперативно реагировал на эти удары и перестраивал свою деятельность. Если властям удавалось накрыть плавучие наркобазы, "Сам Ко" переключался на провоз груза в транспортных контейнерах. Когда перекрывали канал поставки грузовым транспортом в Таиланд, наркотики переправляли туда в обход через Лаос и Вьетнам: множество курьеров с рюкзаками шли потайными тропами через джунгли.



Победить азиатский наркосиндикат даже совместными действиями спецслужб нескольких стран до сих пор не удалось. Что до Це Чи Лопа, то еще в 2019 году Австралия объявила его в розыск и выдала ордер на арест. Но задержать китайца удалось лишь 22 января этого года в аэропорту Схипхол в Амстердаме.



Каким образом Це Чи Лопу все это время удавалось оставаться на свободе, свободно перемещаясь по миру - непонятно. Сейчас его ожидает суд и экстрадиция в Австралию, где его преступную организацию связывают по меньшей мере с 13 эпизодами контрабанды наркотиков.



"Они поймали нужного человека. Отличный результат", - прокомментировал задержание Це представитель УНП ООН по региону Юго-Восточной Азии и Тихого океана Джереми Дуглас. В то же время, по его словам, трудно представить, что этот арест окажет заметное влияние на незаконный оборот наркотиков. "Организация осталась, спрос на наркотики есть, а Це просто кто-нибудь заменит", - отмечает он. В конце концов, сам Це Чи Лоп является наглядным примером того, что на смену одному наркосиндикату приходит другой.



Екатерина Первышева Источник - Lenta.ru

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