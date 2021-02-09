 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 09.02.2021
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Первый арабский космо-спутник "Аль-Амал" успешно добрался до Марса!
18:03 10.02.2021

Токаев поздравил Наследного принца ОАЭ с успешным запуском межпланетной миссии на Марсе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил Наследного принца Абу Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с грандиозным достижением Объединенных Арабских Эмиратов в области освоения космоса.

Президент в своей телеграмме отметил, что выход на орбиту Марса спутника "Аль-Амал", запущенного в июле прошлого года, свидетельствует о достижении мирового успеха и вхождении ОАЭ в число государств, добившихся самых высоких результатов в освоении космоса.

Желаю, чтобы Ваша страна, имеющая прочный политический и экономический авторитет в исламском и арабском мире, а также широко признанное региональное и глобальное лидерство, продолжала под Вашим руководством свое стремительное развитие. Уверен, что совместная космическая программа Казахстана и Эмиратов на всемирно известном космодроме "Байконур" станет успешной. Мы всегда готовы приложить усилия для проведения совместных научных исследований в данной сфере, – говорится в телеграмме.
Глава государства также пожелал шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахаяну успехов на ответственном посту, а братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов – процветания и благополучия.

Источник - zakon.kz
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