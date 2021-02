Newsweek: Америка уже столкнулась с долговым кризисом

18:11 10.02.2021 Автор поднимает вопрос: как США будут расплачиваться за все те заимствования, которые страна уже набрала? "У страны долговая передозировка, а у конгресса нет иного плана, кроме все новых заимствований", - пишет автор. Трамп ради роста экономики только раздувал долги. А теперь пришел Байден со своими дорогими экологическими планами.

Майкл Дорли (Michael Doorley)



Американская экономика висит на долговом крючке. Ей нужно много заимствований, огромное количество, просто чтобы поддерживать свое хозяйство.



Будучи хорошо информированным патриотом Америки, я был обеспокоен быстрым увеличением нашего национального долга еще до начала пандемии. Слишком многие люди, особенно из Вашингтона, не могут сказать всей правды о нашем долге. Это происходит либо потому, что они сами этот долг накапливали в силу своей бесхозяйственности, либо потому, что они боятся потерять работу, связанную с "управлением" этим долгом. Эти люди используют для описания нашего колоссального долга политкорректные фразы типа "дилемма", "расточительная траектория" и "проблема не сегодняшнего дня". Ни один из избранных политиков не хочет, чтобы долг взорвался в период его полномочий, или чтобы избиратели хотя бы подумали, что долг может взорваться в период его пребывания у власти. Очень многие ведут себя нечестно и скрывают правду. Они будут и дальше тянуть резину, чтобы отсрочить печальную действительность и не пострадать от политических последствий. Живя за пределами округа Колумбия, будучи информированным и не ограниченным в том, что я могу говорить, американцем, я называю вещи своими именами. Наш огромный и постоянно увеличивающийся долг - это кризис, который уже стучится к нам в двери.



Я безусловно согласен с тем, что во время пандемии мы должны брать заимствования, чтобы не дать умереть экономике, пока страна ждет появления вакцины, причем больших количествах. Но мы не должны брать деньги в долг для поддержки транснациональных корпораций, для финансирования любимых проектов конгресса или для решения проблем хорошо обеспеченных людей со связями. Пандемия covid-19 привела нашу страну к экономическому кризису, а экономический кризис сейчас усиливает кризис долговой. В дополнение к нашему колоссальному долгу и ежегодному увеличению дефицита бюджета все крупные трастовые фонды наперегонки бегут к банкротству, накопив десятки триллионов долларов ничем не обеспеченных будущих обязательств по социальному страхованию и медицинской помощи престарелым. Конгресс знает об этом, но у него нет ни плана, ни средств для исправления ситуации.



Я не стану утомлять вас скучными рядами цифр и экономическими теориями, которые предназначены для того, чтобы отвлечь ваше внимание интересными и пикантными деталями, заслоняя главное. Вместо этого я изложу свою позицию, снабдив ее несколькими ключевыми цифрами и попросив вас придерживаться здравого смысла.



Мир знает, что брать деньги в долг стало для США болезненной зависимостью. Это ярко проявляется со времен администрации Рейгана и особенно в последние два десятилетия. Страна не в состоянии себя обеспечить, не увеличивая уровень долга. 30 сентября 2020 года, когда у американского правительства закончился финансовый год, ситуация была такова, что ВВП не увеличивался в течение целого года, а долг вырос на четыре с лишним триллиона долларов. На каждый доллар ВВП у нас сейчас 1 доллар и 27 центов долга. И в это самое время бюджетное управление конгресса прогнозирует значительное замедление роста ВВП в предстоящие 10 лет и быстрый рост бюджетного дефицита, который будет составлять более триллиона долларов ежегодно. Связанный с covid-19 пакет стимулов и прочие предлагаемые нам программы, скажем по борьбе с климатическими изменениями, по строительству инфраструктуры и так далее, потребуют новые триллионы долларов долга. Между тем многие и так называют наш долг непосильным, а некоторые высокопоставленные чиновники из администрации говорят, что это угроза нашей экономической и национальной безопасности. Президент Трамп, представляя в конгресс бюджетную заявку, сказал, что мы попали в долговой кризис.



Еще до пандемии американский долг находился на безответственно высоком, опасном уровне. Из-за пандемии пришлось пойти на дополнительные заимствования поистине эпических масштабов. Возможно, они составят свыше пяти триллионов долларов. Это еще больше ухудшило и без того отвратительную ситуацию с национальным долгом. Из-за бесхозяйственности и многочисленных неопределенностей света в конце тоннеля не видно. Почти все эти заимствования идут на текущее потребление, а не на расчетливые инвестиции, способные дать прибыль в будущем. А прибыль, предназначенная для роста ВВП, в это время уменьшается. Откровенно говоря, США просто вынуждены заимствовать в таких объемах, чтобы поддержать экономику.



Долг - это возбудитель, похожий на стимуляторы амфетаминового ряда. Он как наркотик. США попали в такую мощную долговую зависимость, что даже в течение трех лет перед пандемией, которые Трамп называл "экономическим чудом", общая сумма долга увеличилась на три с лишним триллиона долларов. Пандемия добавила еще несколько триллионов, и это не окончательная цифра.



Избранные политики и их экономисты, чьи заявления зачастую вводят в заблуждение, страдают неполноценностью или просто являются теоретическими измышлениями, пытаются игнорировать долг или убеждать американцев, что это норма. И это им удается. Очень многие, сами того не осознавая, относятся к нему все терпимее, хотя для сокращения безработицы, обеспечения роста на фондовом рынке и просто на повседневные нужды заимствовать приходится все больше и больше.



Пандемия привела к закрытию предприятий по всей стране, потребовала введения мер социального дистанцирования, создала неопределенность и почти полностью остановила американскую экономику. Во избежание полного экономического коллапса и для поддержания экономики правительству пришлось очень быстро взять в долг огромные суммы денег. Ни у одного из сегодняшних независимых заемщиков не было индивидуальной и коллективной возможности обеспечить наши огромные потребности в заимствованиях, кроме Федерального резерва. А он смог это сделать только посредством разработки новых финансовых инструментов и методов.



Примерно то же самое ФРС сделала после финансового кризиса 2007-2008 годов посредством насыщения экономики денежной массой. Но масштабы были гораздо меньше, да и скорость проведения этой операции была ниже, чем сейчас. В ответ на пандемию Федеральный резерв снова создал фонды, раздал долговых обязательств на триллионы долларов и обязался брать в долг практически в неограниченных количествах. При этом нет почти никакой надежды, что мы с этим долгами когда-нибудь рассчитаемся.



Когда традиционные независимые покупатели не могут или не хотят приобретать наши долговые обязательства, и ФРС становится последней надеждой, а потом не может продать или возместить этот долг, не причинив неисчислимый экономический ущерб, это значит, что мы попали в долговой кризис, признаем мы это или нет.



США находятся в долговом кризисе, у страны долговая передозировка, а у конгресса нет иного плана, кроме все новых заимствований. Он должен прекратить брать в долг и отказаться от безудержных трат. Иначе американский карточный домик рухнет, и это будет иметь самые серьезные политические и социальные последствия глобального масштаба. Здравый смысл подсказывает, что деревья до неба не растут. Когда-то говорили, что расплачиваться по долгам придется нашим внукам, и что это будет их проблема. Но это наша проблема, и это мы ее создали.



