Oilprice: перешагнут ли цены на нефть стодолларовый рубеж?

18:17 10.02.2021

Пора ли нефтяникам пить шампанское? Экономисты обещают "компенсаторный" рост после пандемии, а финансисты обещают доступные деньги. Вроде бы все элементы для дорогой нефти. Но и нефтяники не сидят сложа руки: их устраивает даже цена в 60 долларов. И они могут так затоварить рынок, что цены так и не пойдут вверх.

Что происходит с ценами на нефть?



Цветана Параскова (Tsvetana Paraskova)



Вбудущем году нефтяные цены могут достичь уровня в 100 долларов за баррель на волне "политики дешевых денег" и стимулирования экономического роста, рассказала в интервью Bloomberg старший нефтяной аналитик из компании Energy Aspects Амрита Сен (Amrita Sen).



"Это рынок фьючерсов, и мы всегда делаем скидку на то, что будет продаваться и покупаться в будущем. Поэтому цены сейчас восстанавливаются", - заявила она в программе "Bloomberg Surveillance".



"Мы всегда говорили о цене 80 долларов плюс в 2022 году. Может быть, сегодня это уже 100 долларов с учетом того, как много сейчас ликвидности в системе. Я бы не стала это исключать", - отметила Сен.



В понедельник цены марки Брент поднялись до отметки 60 долларов за баррель, перешагнув этот порог впервые с начала прошлого года, когда мир столкнулся c пандемией covid-19.



Что касается базисных показателей, то Сен, как и некоторые другие аналитики, считает, что рынок сам себя обогнал, "потому что в настоящее время спрос по-прежнему довольно слаб".



Тем не менее, вторая половина года выглядит намного, намного лучше в плане спроса, отмечает она.



Подобно другим аналитикам и генеральному директору одного из крупнейших в мире частного нефтяного трейдера Gunvor - господину Турбьерну Тернквисту, Сен считает, что есть определенные препятствия для роста нефтяных цен выше уровня в 60 долларов, поскольку добыча в США должна начать увеличиваться.



Как отмечает Energy Aspects, добыча нефти в США в ближайшее время, а может и вообще никогда не вернется на уровень до пандемии, потому что добывающие компании сейчас больше думают о прибылях акционеров.



На прошлой неделе Тернквист рассказал Bloomberg, что нефтяные цены вряд ли существенно превысят отметку в 60 долларов за баррель с учетом того, что такая цена даст мощный стимул наращиванию добычи, в том числе, в США.



"Мы сейчас на таком ценовом уровне, который добывающим компаниям кажется все привлекательнее, и поэтому можно ждать прихода на рынок новых объемов нефти. А это окажет определенное сопротивление росту цен", - рассказали во вторник аналитики из ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson) и Венью Яо (Wenyu Yao).



"Если посмотреть на форвардную кривую WTI, когда фьючерсные контракты заключаются по ценам ниже текущей цены базисного актива, то получается, что цены до конца 2022 года будут выше 50 долларов за баррель", - сказали они.



Оригинал публикации: Could Oil Prices Break $100 Next Year?Опубликовано 09/02/2021