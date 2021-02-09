Заведенная Юла. Навальняшка (жена рос-инсургента) бежала в Германию

19:34 10.02.2021

Супруга политика Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил в среду "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.



По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" рейсом во Франкфурт-на-Майне.



Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная это не комментировала. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.



Щербинский суд Москвы 1 февраля признал Юлию Навальную виновной в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.



Юлия Навальная 17 января вернулась в Москву вместе с супругом из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию на протяжении почти 5 месяцев после отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок". Алексей Навальный был задержан в аэропорту сразу же по прибытии в Россию, затем суд принял решение о его аресте.



Политика обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Суд назначил ему два года и восемь месяцев колонии.



Массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли во многих городах РФ 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 000 человек. По всей стране заведено 50 уголовных дел.