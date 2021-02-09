 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 09.02.2021
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    Узбекистан   | 
Суд Швеции вновь оправдал подельников Гульнары Каримовой. По делу Ucell
19:57 10.02.2021

ИЗ ГУЛЬНАРЫ КАРИМОВОЙ СДЕЛАЛИ "МОШЕННИЦУ НА ДОВЕРИИ"
Суд Швеции вновь оправдал трех топ-менеджеров сотовой компании Ucell. Они обвинялись во взятках на 320 миллионов долларов в пользу Гульнары Каримовой.

Они были заплачены за вхождение на узбекский рынок и общее покровительство. Суд, впрочем, посчитал руководителей Ucell наивными жертвами. Дескать, старшая дочь покойного президента не имела никакого отношения к сотовой связи, была обыкновенной мошенницей на доверии. Словно в Ucell не знали, что Каримова в это время подвизалась на посту замминистра иностранных дел, посла в Испании.

Даже шведская прокуратуры застыла в изумлении. Как так! За свои проделки Ucell заплатила министерству финансов США почти миллиард долларов, признав свои незаконные действия и обман биржи.

Сама Гульнара Каримова отбывает 13-летний срок за свои "подвиги", ее 700 миллионов в швейцарском банке (добавим сюда взятки от Билайна и МТС) арестованы и скоро вернутся на родину. По идее, перед законом должна ответить и компания (кстати, треть государственная), которая прокладывала себе путь пачками "зеленых", а не качеством услуг и стоимостью услуг для местного потребителя.

Генеральный прокурор Швеции Ким Эндрюс назвал такое решение суда "оскорбительным". Теперь шведские компании, по его словам, могут раздавать взятки направо и налево. Лазейка найдена!

Выходит, что так. Но если посмотреть в рейтинги коррупции, составляемые на Западе, то Швеция-это практически идеал, а Узбекистан, конечно, дно.

Все это лишний раз говорит о лицемерии европейского суда, разбивает в пух и прах высокомерные поучения о "верховенстве закона".

Впрочем, у шведской прокуратуры еще есть шанс отправить за решетку доморощенных коррупционеров. Впереди Верховный суд Швеции. А то как-то Гульнаре Каримовой скучно отдуваться на "зоне" одной за всех…

Источник - vesti.uz
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