Алишер Усманов прикупил узбекский Ucell

20:37 10.02.2021

АЛИШЕР УСМАНОВ ПРИКУПИЛ УЗБЕКСКИЙ UCELL

Российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усанов через свою дочернюю компанию "ЮэСэМ Телеком" вместе с МегаФоном стал совладельцем крупной узбекской сотовой компании Ucell.



Вместе с правительством республики создается совместное предприятие Digital Holding. В него войдут и активы холдинга USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.



Российская сторона обязалась вложить 100 млн долларов инвестиций. Сделка будет завершена в этом году.