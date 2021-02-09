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|Алишер Усманов прикупил узбекский Ucell
20:37 10.02.2021
АЛИШЕР УСМАНОВ ПРИКУПИЛ УЗБЕКСКИЙ UCELL
Российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усанов через свою дочернюю компанию "ЮэСэМ Телеком" вместе с МегаФоном стал совладельцем крупной узбекской сотовой компании Ucell.
Вместе с правительством республики создается совместное предприятие Digital Holding. В него войдут и активы холдинга USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.
Российская сторона обязалась вложить 100 млн долларов инвестиций. Сделка будет завершена в этом году.