 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.02.2021
22:28  Турция хочет разменять С-400 на курдов, - И.Субботин
20:55  Учебники казахского языка не выдерживают критики - депутат Аймагамбетова
20:50  Китаю грозят устроить настоящий QUAD. США создают "азиатское НАТО" для сдерживания Пекина
20:43  В Туркменистане учрежден особый знак отличия - "Искусный дипломат Туркменистана"
20:37  Алишер Усманов прикупил узбекский Ucell
19:57  Суд Швеции вновь оправдал подельников Гульнары Каримовой. По делу Ucell
19:34  Заведенная Юла. Навальняшка (жена рос-инсургента) бежала в Германию

18:17  Oilprice: перешагнут ли цены на нефть стодолларовый рубеж?
18:11  Newsweek: Америка уже столкнулась с долговым кризисом
18:03  Первый арабский космо-спутник "Аль-Амал" успешно добрался до Марса!
18:02  Китайская мафия. Синдикат мистера Чхая, - Е.Первышева
17:59  Держись Китая: как продвигается вакцинная дипломатия Пекина
17:56  Лукашенко пытается подправить себе имидж, - А.Ходасевич
17:52  Целебные заговоры: этнические меньшинства в Европе отказываются от вакцин
17:47  Замглавы СБУ Нескромный бежал из Украины и разоблачает всех и вся
17:04  Политическая шпана "навальнистов", - А.Соколов
17:00  Прибалтийский "корабль дураков" налетел на белорусские рифы, - Дм.Перцев
16:06  "Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство", - замМИД РФ Руденко
11:33  Генштаб vs Минобороны. КырАрмия убита реформами, - А.Джумашова
11:23  ТаджМИД отчаянно опровергает передачу Киргизии водозабора Торт-Кулки
11:09  О новейшей политической моде эпохи глобализма. Ограбление по-нидерландски, - В.Гулевич
11:04  В каракалпакском Приаралье будет создан Госзаказник "Судочье-Акпетки" - 280,5 тыс. га
10:29  В Киргизии проворовался даже Муфтий. Максат Токтомушев подал в отставку
10:11  Ближний Восток готов взорваться: Иран уже почти с ядерной бомбой, - С.Ищенко
09:02  Соседство самодостаточных. Как Европа и Россия оказались не нужны друг другу, - А.Баунов
08:59  В Ашхабаде из-за несоответствия местным нормам снесли новое здание посольства США
08:35  Россия отвергает стабильность лжи и воровства, - Михаил Делягин
08:27  Бактыбек Кудайбергенов назначен очередным и.о. мэра Бишкека
08:08  О справедливости. Ступор и тупик КазНезавсимости, - Д.Ашимбаев
00:59  Брат по шконке? Из советников КырПрезидента уволен ранее судимый за наркотрафик г-н Акимов
00:50  Россия и США вступают в новую фазу соперничества в Сирии, - В.Мухин
Вторник, 09.02.2021
23:52  Второй импичмент Трампа может оказаться интереснее первого, - Д.Моисеев
21:13  Зачем Мирзиеев "коронуется" раньше времени, - K-News
20:19  Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил Бакыт Сыдыков
19:43  ГосКомРелигию Киргизии возглавил МВДэшник Медер Карабаев
17:56  Новый проект Конституции Кыргызстана размещен на сайте Жогорку Кенеша. Шлите предложения
17:49  КырСуперКлоунада! Назначенный вчера утром мэром Бишкека Нургазиев уже уволен
17:25  Культ живности: Место племенных коней в Туркмении займут породистые алабаи
17:23  Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
17:06  Уволен глава Фонда госимущества Киргизии Жылдызбек Исакулов. Сам написал увал
16:56  Не "облыс", а "уалаят" (аналог: "губерния"). И о возможном переименовании пограничных областей Казахстана, - Н.Нуртазина
16:55  Под флагом беззакония. Колониализм никуда не делся, - Сергей Кожемякин
15:51  КырАэропорт "Манас" возглавили Шаршеев (экс-депутат) и Токторбаев (он же - Бектурганов, действующий жулик)
15:47  Бруно Давид: "Мы все еще можем избежать шестого массового вымирания"
15:13  США вернут себе лидерство в мировых делах!?.. Если не лопнут, - Робин Райт
14:32  Принцесса+принцесса. УкрПолитпросвет растлевает детей, - Д.Скворцов
14:08  Как Душанбе превращают в город-муравейник, а его жителей в заложников
13:15  Скончался таджикский дипломат (экс-посол в Афганистане) Имом Шарофиддин
13:13  Кто и почему в Казахстане двигает повестку "против вакцинации"
13:03  Как расправляются с УзбБлогерами. История Отабека Саттори из Кашкадарьи
12:58  Икону - каракалпакам. В Нукусе заложен православный храм (фото)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В Туркменистане учрежден особый знак отличия - "Искусный дипломат Туркменистана"
20:43 10.02.2021

В Туркменистане учрежден знак отличия для дипломатов страны
В Туркменистане, в преддверии Дня дипломатических работников страны (отмечается 18 февраля), учрежден знак отличия для дипломатов страны. Соответствующее постановление на совещании по вопросам реализации внешнеполитического курса государства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом учрежден знак отличия "Искусный дипломат Туркменистана", а также утверждены положение о нем, его описание и образец удостоверения.

Этим знаком будут награждаться сотрудники дипломатической службы Туркменистана за личный вклад в реализацию нейтральной внешней политики страны, развитие отношений с зарубежными государствами в различных областях, защиту государственных интересов, прав и законных интересов граждан и юридических лиц Туркменистана за рубежом, а также расширение эффективного диалога с международными организациями.

Источник - turkmenistan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612978980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мерами налогового стимулирования охвачено свыше 700 тыс. субъектов бизнеса РК
- Необходима системная работа по развитию возобновляемой энергетики - А. Мамин
- А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- О справедливости
- Сенаторы рассмотрели законопроект по совершенствованию нормотворчества
- Комментарий директора департамента платежного баланса НБК Азата Ускенбаева о сравнительных параметрах внешнего долга Казахстана
- Кадровые перестоновки
- Минфин представил Мажилису законопроект, регулирующий закупки в сфере квазигоссектора
- Форму и денег побольше
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  