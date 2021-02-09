В Туркменистане учрежден особый знак отличия - "Искусный дипломат Туркменистана"

20:43 10.02.2021

В Туркменистане учрежден знак отличия для дипломатов страны

В Туркменистане, в преддверии Дня дипломатических работников страны (отмечается 18 февраля), учрежден знак отличия для дипломатов страны. Соответствующее постановление на совещании по вопросам реализации внешнеполитического курса государства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.



Документом учрежден знак отличия "Искусный дипломат Туркменистана", а также утверждены положение о нем, его описание и образец удостоверения.



Этим знаком будут награждаться сотрудники дипломатической службы Туркменистана за личный вклад в реализацию нейтральной внешней политики страны, развитие отношений с зарубежными государствами в различных областях, защиту государственных интересов, прав и законных интересов граждан и юридических лиц Туркменистана за рубежом, а также расширение эффективного диалога с международными организациями.