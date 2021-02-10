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Китаю грозят устроить настоящий QUAD. США создают "азиатское НАТО" для сдерживания Пекина
20:50 10.02.2021

Газета "Коммерсантъ" №23 от 10.02.2021, стр. 6
США и их индо-тихоокеанские союзники активизируют усилия по формированию альянса для сдерживания Китая. Японское правительство выступило за скорейшее оформление Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в котором принимают участие США, Япония, Австралия и Индия, в полноценную коалицию по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Предложение Токио провести первый саммит лидеров "четверки" прозвучало после того, как идею развития QUAD в ходе первого телефонного разговора обсудили президент США Джо Байден и японский премьер Есихидэ Суга. Попытка превратить QUAD в "азиатское НАТО" станет одним из главных региональных проектов Вашингтона, который еще больше обострит борьбу за лидерство в регионе между Китаем и США.

После того как идею проведения первого в истории саммита лидеров США, Японии, Австралии и Индии в ходе своего телефонного разговора обсудили президент США Джо Байден и японский премьер Есихидэ Суга, более развернутую оценку этой инициативы дал в Токио генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като. Упомянув о том, что в период правления президента США Дональда Трампа в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) уже проводились встречи глав МИДов ведущих союзников и партнеров Вашингтона в регионе, представитель японского правительства призвал вывести их сотрудничество в области безопасности на новый уровень. "Мы поддерживаем такое сотрудничество, в том числе на высшем уровне. Используя различные возможности, мы стремимся к реализации идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона",- заявил Кацунобу Като.

Джо Байден и члены его команды все более активно используют формулировку о "свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе" для объединения региональных союзников и партнеров для сдерживания Китая.
О том, что США ставят перед собой именно такую цель, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в своем первом телефонном разговоре с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, состоявшемся в конце прошлой недели. "Госсекретарь подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов. Наша цель - привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах",- говорится в официальном заявлении Госдепартамента по итогам беседы.

По информации японской газеты Asahi, администрация Байдена активно зондирует почву для проведения в этом году первого саммита лидеров QUAD в режиме видеоконференции. Ранее главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Австралии и Индии встречались дважды - в сентябре 2019 года в Нью-Йорке и в октябре прошлого года в Токио.

В связи с этим газета Asahi напоминает, что Пекин осуждает развитие проекта "четверки", видя в нем попытки создать "тихоокеанское НАТО".
Еще одним подтверждением того, что Вашингтон не намерен откладывать идею развития QUAD в долгий ящик, стал состоявшийся в понедельник телефонный разговор Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Одной из главных тем стало "укрепление региональной архитектуры" в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности. "Лидеры согласились продолжать тесное сотрудничество для продвижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, в том числе поддержки свободы навигации, территориальной целостности, а также укрепления региональной архитектуры с помощью "четверки"",- говорится в сообщении Белого дома.

США и Китай прощаются с политикой Дональда Трампа
Созданный в ноябре 2017 года, QUAD был задуман как коалиция союзников и партнеров США в рамках стратегии безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Помимо встреч глав МИДов в ноябре прошлого года страны QUAD провели в территориальных водах Индии в Аравийском море военно-морские учения Malabar с участием двух авианосных групп. Их целью стала отработка совместных действий по защите от "экспансионистской и агрессивной политики" Китая.

Опрошенные "Ъ" эксперты отмечают, что после смены администрации США попытка превратить QUAD в "азиатское НАТО" станет одним из главных индо-тихоокеанских проектов Вашингтона, который еще больше обострит борьбу за лидерство в регионе между Китаем и США.
Впрочем, собеседники "Ъ" обращают внимание на то, что реализовать эту идею США будет непросто, при этом многое будет зависеть от того, насколько конфликтными окажутся отношения Китая как с новой администрацией в Белом доме, так и с региональными державами.

"Еще в 2007 году, выступая в индийском парламенте, тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул предложение о формировании "пространства двух океанов" - Тихого и Индийского. В США оценили потенциал инициативы о формировании Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). При Дональде Трампе Вашингтон начал рассматривать концепцию ИТР для создания своего рода антикитайского "санитарного кордона" на восточных и южных рубежах КНР. Но такую идею невозможно реализовать без союзников. Поэтому и был создан механизм QUAD",- пояснил "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк. По словам эксперта, официальная цель "четверки" - развивать тесное партнерство в сфере безопасности на основе общих ценностей и интересов: верховенства закона, свободы навигации, уважения территориальной целостности и суверенитета, мирного урегулирования территориальных споров и свободы торговли.

Всему этому, с точки зрения Вашингтона, Токио, Канберры и Дели, бросает вызов "экспансионистская политика Пекина".
"Однако есть серьезные препятствия на пути превращения "четверки" в "тихоокеанское НАТО". У стран-членов "четверки" различные взгляды на союзнические отношения с Соединенными Штатами. Если Япония и Австралия являются военно-политическими союзниками США, то Индия американским союзником становиться не собирается, несмотря на расширение американо-индийского военного и военно-технического сотрудничества в последние годы",- отмечает Владимир Батюк.

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"Попытки США сформировать в Индо-Тихоокеанском регионе полноценный антикитайский союз и встречные попытки КНР подорвать американскую систему союзов и партнерств превращаются в центральный сюжет региональной политики. Если США пытаются двигаться в направлении институционализации QUAD и привлечения в него новых членов, то Китай использует свою уникальную роль в региональной экономике, чтобы подорвать строительство такого альянса",- продолжает в разговоре с "Ъ" замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "В военном отношении члены QUAD уже проводят совместные военные учения - например, они участвовали в организуемых Индией маневрах Malabar. Предпринимаются попытки активизировать четырехстороннее сотрудничество в сфере технологий военного и двойного назначения. Впрочем, до последнего времени эти усилия продвигались довольно медленно из-за нежелания Индии связывать себя чрезмерными обязательствами в сфере безопасности перед США и их союзниками, а также создавать раздражитель в ее отношениях с Россией",- отмечает господин Кашин.

По словам эксперта, для Индии QUAD - это способ укрепить свои позиции перед лицом Китая, показать, что при дальнейшем росте китайской агрессивности у Дели есть выход в виде более тесного партнерства с США и их союзниками.
"Пока развитие механизма QUAD сталкивается с проблемами. Однако слишком активные, непродуманные действия Китая могут склонить чашу весов в сторону усиления этого нарождающегося альянса",- резюмирует Василий Кашин.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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