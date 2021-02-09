 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Учебники казахского языка не выдерживают критики - депутат Аймагамбетова
20:55 10.02.2021

Озвучивая депутатский запрос на имя министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, депутат Наталья Дементьева затронула проблему качества обучения казахскому языку в русских школах и эффективности существующих методик, передает корреспондент zakon.kz.

Как сказал великий учитель нации Ахмет Байтурсынов: "Народ, потерявший родной язык, обречен на исчезновение". Все мы знаем, что казахский язык также был под угрозой исчезновения. В памяти те времена, когда деды с внуками говорили на разных языках, при этом в столице республики Алматы была единственная школа с казахским языком обучения. К счастью, с обретением независимости, мы смогли сохранить наш язык. В послании народу президент Касым-Жомарт Токаев отметил роль казахского языка, как государственного, усиливается и наступят времена, когда он станет языком межнационального общения. Но чтобы достичь этого уровня, всем нам нужно приложить все усилия, - сказала депутат на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.
На ее взгляд, нельзя забывать, что "образование начинается с колыбели", то есть со школы.

А что такое колыбель языка? Конечно, это школа. Каков уровень преподавания государственного языка в школах? Если мы обратим внимание, то увидим, что не все так благополучно. Казахский язык регулярно преподается в русских школах Казахстана с 1958 года. Удручает тот факт, что по-прежнему мало выпускников русских школ, свободно владеющих казахским языком. Ежегодно издаются новые учебники, выделяются средства, пополняется методика и новое содержание. Но уровень владения казахским языком среди русскоязычных учащихся все равно низкий. Качество учебников не выдерживает критики, задания очень сложные. Ребенку, у которого не развиты простые разговорные навыки, дается много сложных грамматических задач. Не говоря уже о содержательных стихах, - подчеркнула она.
В свою очередь от себя депутат предложила ряд решений этой проблемы.

Во-первых, для того, чтобы учащиеся могли свободно говорить на казахском языке и свободно выражать свои мысли на казахском языке, особое внимание уделить устной речи, нужно разработать методики. Во-вторых, задания по произношению, чтению, письму, аудированию в учебнике казахского языка должны соответствовать тематике. Не за горами времена, когда казахский язык станет языком межнационального общения всех казахстанцев. Не нужно искусственно форсировать этот процесс, но шаги к этой цели необходимо предпринимать уже сейчас. И в первую очередь уделить внимание школе. Уважаемый Асхат Канатович! Мы считаем, что качеству обучения казахскому языку в русскоязычных школах следует уделять приоритетное внимание на государственном уровне, - заключила Дементьева.
К слову, по образованию мажилисвумен является учителем казахского языка и литературы.
Оксана Скибан, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612979700
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