Турция хочет разменять С-400 на курдов, - И.Субботин

22:28 10.02.2021

Анкара предлагает Вашингтону сделку в "греческом" стиле



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Власти Турции готовы пойти на уступки администрации президента США в ситуации вокруг использования российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким заявлением выступили турецкие источники агентства Bloomberg, однако указали на то, что взамен Анкара требует прекратить поддержку курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии. Вопрос в том, как будет работать сделка. Заявления министра национальной обороны Турции Хулуси Акара дают понять, что его страну устроит "греческий" вариант применения российских средств ПВО.



Источники Bloomberg в турецком руководстве заявили, что правительство готово пойти на ограниченное использование ЗРС С-400. Анкара нуждается как в продолжении военно-технического сотрудничества (ВТС) со своим союзником по НАТО, так и в стабильности собственной экономики.



Однако турецкая сторона хотела бы от администрации президента Джозефа Байдена прекращения поддержки курдских отрядов народной самообороны, которые являются ключевым элементом неправительственного альянса "Демократические силы Сирии" (ДСС). Как не раз утверждалось, глава Белого дома может провести переоценку сирийской стратегии своего предшественника и усилить помощь курдским формированиям.



Однако подобные примирительные шаги создадут проблемы с российской стороной, у которой свои планы на ВТС с Турцией. Так, по словам нескольких турецких источников катарского издания Middle East Eye (MEE), Анкара и Москва уже завершили переговоры о поставке второй партии С-400, и для продолжения требуется только подпись турецкого руководства. В разговоре с MEE высокопоставленный турецкий чиновник обратил внимание на то, что Анкара оказывается в крайне сложном положении, потому что, по его словам, Россия согласилась на столь необходимый президенту Реджепу Тайипу Эрдогану вариант с передачей технологий и совместное производство только при условии второй партии поставок.



Компромисс со своим союзником по НАТО Анкара видит своеобразно. В разговоре с изданием Hurriyet Акар заметил, что Турция открыта для разговора с американцами о "критской модели" использования вооружений российского производства. "Мы начнем переговоры по той модели, которая работает для С-300 на Крите", – сообщил глава турецкого оборонного ведомства. Греция с 1990-х годов владеет несколькими российскими зенитно-ракетными комплексами, в числе которых – С-300. По данным греческих порталов, последние 20 лет эти средства ПВО размещены на восточной оконечности Крита и патрулируют зону в радиусе 280 км вокруг острова.



При этом сам министр национальной обороны Турции подчеркнул: разрешить напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном невозможно без готовности американцев поставить точку в контактах с курдскими отрядами народной самообороны, которые власти республики считают ответвлением леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК). "Самый чувствительный вопрос в наших отношениях с США – это поддержка страной курдских отрядов, крыла РПК в Сирии, – указал Акар. – Мы, конечно, можем найти решение в рамках нашего с США разговора об С-400, однако мы ожидаем, что они учтут факты об отрядах самообороны. Если мы не сможем найти решение, мы не сможем двинуться вперед в отношениях".



В этом месяце посол США в Турции Дэвид Саттерфилд сообщал, что его страна даже не собирается думать о создании рабочей группы для урегулирования ситуации вокруг С-400. "Я бы хотел подчеркнуть, что рабочей группы нет и не будет, – заявил глава дипмиссии. – Это вопрос соблюдения американских законов (закон "О противодействии врагам Америки посредством санкций", CAATSA. – "НГ"). Мы надеемся, что проблема С-400 может быть урегулирована, но если это невозможно, то мы продолжим акцентировать наше внимание на всех сферах нашего сотрудничества, которые напрямую не затронуты введенными нами санкциями". Дипломат подчеркнул, что Вашингтон пошел на введение санкций против Анкары "с сожалением".



"Заявление о "критской модели" – это отсылка к кризису 1998–1999 годов вокруг С-300, когда Республика Кипр, страна, не входящая в НАТО, приобрела ракетную систему С-300, а Турция пригрозила войной, – напомнил "НГ" политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоаннис Иоанну. – После переговоров вооружение было передано Греции. "Критская модель" Турции и С-400 – реалистичный сценарий, учитывая важность систем в проблемных отношениях между США и Турцией. Остается вопрос, как это будет работать и удастся ли найти правильное – и приемлемое для всех участников этого кризиса – место для возможной передачи. Анкара направила США этим заявлением сигнал".



Эксперт считает, что Турция не исключает передачи С-400 другому государству. По его словам, пунктом назначения С-400 вполне мог бы стать Азербайджан. "Это произойдет, если Турция решит, что больше не может располагать С-400, и возникнет необходимость убрать их со своей территории", – заметил Иоанну, добавив, что это будет решаться в согласовании с США. "Катар исключен, как и оккупированная часть Кипра", – в то же время отметил эксперт.



10.02.21