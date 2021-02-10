Франция грозит Китаю из-под воды. Париж послал на Тихий океан атомную субмарину

00:02 11.02.2021

Владимир Скосырев



10.02.21



Французская субмарина с кораблем эскорта совершила поход в Южно-Китайское море. Фото со страницы Флоранс Парли в Twitter

Франция вслед за США бросила вызов притязаниям КНР в Южно-Китайском море (ЮКМ). Как сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли, субмарина Emeraude и корабль Seine проплыли по спорным водам, чтобы показать, что там тоже действуют нормы международного права. Одновременно в ЮКМ зашли американские авианосцы Theodore Roosevelt и Nimitz. На этом фоне поддержка Франции рейдов ВМС США выглядит чисто символической. Но так как Франция владеет исключительными экономическими зонами на Тихом океане, она хочет подтвердить свое военное присутствие.



"Эта экстраординарная операция служит бесспорным доказательством того, что французский флот способен дислоцировать свои корабли в дальних краях и в течение долгого времени совместно с нашими стратегическими партнерами – Австралией, США и Японией", – написала в Twitter Парли. Она пояснила, что Франция хочет защищать свой суверенитет и свои интересы в Индо-Тихоокеанском регионе.



Китай наращивает степень своего контроля над ЮКМ, строит там военные базы. Как отмечает South China Morning Post, Франция и раньше совместно с США и Британией проводила военные демонстрации, чтобы отстоять принцип свободы судоходства, на который покушается Пекин. А в сентябре прошлого года Франция, Германия и Британия опубликовали совместное заявление в поддержку решений международного трибунала в Гааге, который постановил в 2016-м, что большинство претензий Китая на исторические права на спорные территории в ЮКМ не состоятельны с точки зрения международного права.



Трибунал указал, что Китай нарушил суверенные права Филиппин, чиня препятствия их рыбакам, ведя разведку на нефть, строя искусственные острова на рифах и отмелях. Председатель КНР Си Цзиньпин отверг постановление трибунала. Требования Пекина отражает так называемая линия из девяти пунктиров на карте, которая простирается на расстояние до 2 тыс. км от китайского материка вплоть до вод, омывающих Индонезию и Малайзию.



Помимо Китая, на часть ЮКМ претендуют Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней, Тайвань. Согласно конвенции ООН по морскому праву, каждая страна имеет право эксплуатировать природные ресурсы внутри своей исключительной экономической зоны, которая имеет протяженность в 200 морских миль от берега.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Франция стремится держать на Тихом океане по крайней мере одну подводную лодку. На территориях Франции в этом регионе проживает мало народу. Но Париж владеет второй в мире по площади исключительной экономической зоной. То, что французы демонстративно проплыли через ЮКМ, отражает их политику в регионе и линию на сближение с США. Это продолжение курса ряда стран ЕС с начала 2010-х, когда европейцы осознали, что нерв мировой политики смещается на Тихий океан. Они стали искать для себя роль в этом регионе, и этой ролью стала поддержка ими США".



Министерство обороны Франции приняло документ об индо-тихоокеанской стратегии. У Германии тоже есть такой документ. Она направит свой военный корабль на Тихий океан в этом году для совместных учений с Японией.



По словам Кашина, французская подлодка не относится к ядерным ударным силам. "Это атомная многоцелевая субмарина ВМС Франции. Подводный флот у Франции небольшой, сейчас находится на стадии обновления. Это не очень значительная сила в сравнении с тем, что есть у региональных держав. Китай обладает шестью кораблями. Но КНР провела расширение своего судостроительного завода. Ожидается, что строительство многоцелевых подлодок резко ускорится", – сказал он.



Франция, как и Великобритания, не обладают большими возможностями проецировать силу в этом регионе. Их операции носят больше политический характер. Но для США это важно, поскольку Франция – это еще один постоянный член Совета Безопасности ООН, который с ними солидаризировался, пояснил эксперт.



"Французские ядерные силы – это атомные ракетные подводные лодки типа Triomphant. Их четыре штуки. Это французские носители ядерного оружия. Они патрулируют в Атлантике, а в Южно-китайское море не ходят", – заключил Кашин.