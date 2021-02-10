Реджеп Эрдоган готов к обнулению конституции, - "Къ"

00:06 11.02.2021 В Турции дан старт дискуссии о будущем основного закона страны



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал официальный старт общественной дискуссии вокруг текста новой конституции страны, которую он планирует принять к 2023 году - к столетию республики. На этот же год в Турции намечено проведение президентских и парламентских выборов. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, цель президента - рассорить оппозицию и отвлечь общественность от насущных проблем.



"Мы гордимся тем, что к столетию основания Турецкой Республики сможем подарить народу и стране первую гражданскую конституцию",- сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Выступление было заранее анонсировано как обращение к нации.



Президент призвал провести общественную дискуссию вокруг текста будущего основного закона страны: "Хотел бы обратиться к нашим политическим партиям, ученым, университетам, неправительственным организациям, представителям СМИ, общественным деятелям. Давайте в течение этого года подготовим и начнем обсуждение предложений новой конституции".



О том, что именно он сам хочет изменить в основном законе, президент говорить не стал. Господин Эрдоган лишь уточнил, что в скором времени представит план действий в сфере защиты прав человека, который в том числе позволит очертить общие рамки новой конституции.

Сейчас Турция формально живет по конституции, принятой в 1982 году после очередного военного переворота, однако за эти годы она поменялась более чем на две трети. Большая часть поправок в 1990-х - 2000-х годах была направлена на приведение основного закона в соответствие с европейскими нормами. В частности, были устранены ограничения на свободу слова и выражения мнений; отменена смертная казнь; закреплен принцип равноправия мужчин и женщин, расформированы суды государственной безопасности и провозглашен приоритет международно-правовых норм в области прав человека. Однако последние поправки к конституции, принятые на референдуме в апреле 2017 года, кардинально отличались. Они превратили Турцию из парламентской в президентскую республику, была ликвидирована должность премьер-министра. У президента появилось ничем не ограниченное право назначать министров и других должностных лиц, в том числе половину Совета судей и прокуроров, распускать парламент по любым основаниям, а также претендовать на третий срок, если законодатели примут решение о проведении досрочных выборов в течение его второго мандата.



На этом фоне у экспертов возникает вопрос: что еще нужно Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы чувствовать уверенность в своем будущем? Оппозиция, которую президент призвал к диалогу по реформе конституции, готова обсудить вопрос о возвращении к парламентской республике, однако в ПСР исключают такую возможность. Многие также испытывают сомнения, что Турция в новом законе уделит больше внимания правам и свободам человека, ожидая лишь обратного эффекта. "Диктаторы не хотят демократической конституции, основанной на правах человека",- заявил в понедельник председатель основной оппозиционной силы - Республиканской народной партии (РНП) - Кемаль Кылычдароглу.



Политолог Иван Филиппов о том, являются ли имперские амбиции Эрдогана реальной стратегией или банальной борьбой за рейтинг

Политолог Иван Филиппов о том, являются ли имперские амбиции Эрдогана реальной стратегией или банальной борьбой за рейтинг

По данным газеты Turkiye, внутри ПСР обсуждается устранение шероховатостей в функционировании президентской системы правления, в том числе изменение раздела "права и свободы", а также вопрос о реструктуризации некоторых государственных институтов: Конституционного суда, Высшего совета радио и телевидения, Государственного наблюдательного совета и Совета высшего образования.



В соцсетях уже можно увидеть начало дискуссии вокруг конституции. Так, в среду внимание общественности привлекло сообщение в Twitter имама мечети Айя-София Мехмета Бойнукалына о необходимости вернуться к тексту конституции 1924 года, в которой ислам был обозначен в качестве госрелигии. В последних вариантах конституции Турция определена как светское государство. Между тем оппозиция считает, что главная цель дискуссии - в смещении фокуса общественного внимания.



Речь идет о том, чтобы не дать нашим гражданам увидеть настоящие проблемы",- заявил бывший вице-премьер Али Бабаджан, заявивший год назад о создании оппозиционной Партии демократии и прорыва (DEVA).



Турецкий политолог, профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил вовсе не уверен, что новый текст конституции удастся согласовать в столь короткий срок. "Хотя разговоры о написании новой конституции ведутся давно, серьезных продвижений по этому вопросу нет,- сказал он "Ъ".- Какой-либо консенсус между властью и оппозицией представить сложно". Доцент ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова Павел Шлыков в беседе с "Ъ" также напомнил, что планы принятия конституции президент Эрдоган вынашивает уже больше десяти лет. Предыдущий диалог внутри парламента провалился, в итоге президент добился только принятия в 2017 году поправок к конституции. "Можно согласиться с Эрдоганом, что действующий основной закон неидеален и требует реформ. Но, с другой стороны, многие изъяны - следствие реформы 2017 года. Очевидно одно - президент явно нацелен отвлечь общество от вопросов, на которые у власти нет ответа",- сказал собеседник "Ъ".



Эксперт обратил внимание, что в Турции растет разочарование в связи с кадровой политикой президента, который в своих назначениях руководствуется не профессиональными качествами, а личными симпатиями.

Так, уже месяц не прекращаются волнения студентов Босфорского университета, которые начались после назначения по распоряжению президента нового ректора Мелиха Булу, близкого к ПСР. Это стало первым назначением ректора извне университета после военного переворота 1980 года. В ноябре, после резкого падения турецкой лиры, президент был вынужден отправить в отставку собственного зятя - министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака. "Однако с тех пор никаких тенденций к выходу из экономического кризиса не наблюдается",- отметил Павел Шлыков. По его словам, на фоне падения рейтингов президента и ПСР для Реджепа Тайипа Эрдогана важно продемонстрировать консолидацию общества.



По последним опросам, правящий "Народный альянс", в который входит и ПСР, проигрывает объединенным силам оппозиции. Социологи отмечают, что идеи господина Эрдогана не популярны среди поколения Z - тех, кто должен голосовать на всеобщих (президентских и парламентских) выборах в 2023 году.



При этом, по данным опроса, проведенного институтом Gezici Arastrma Merkezi в прошлом году, 76,4% респондентов, представляющих это поколение, заявили, что считают верховенство закона и демократию высшими приоритетами для Турции.

Возможно, поэтому президент заговорил о правах человека и других привлекательных для молодежи изменениях. Так, недавно он пообещал вывести Турцию в топ-10 лидеров экономики и получить для нее статус космической державы. Во вторник господин Эрдоган представил национальную космическую программу и сообщил о планах по строительству космодрома, отправке гражданина Турции в космос и запуску космического аппарата к Луне. По словам министра промышленности Турции Мустафы Варанка, президент Эрдоган выступает за то, чтобы первым гражданином Турции, побывавшим в космосе, стала женщина.



По мнению живущего в Анкаре эксперта РСМД Тимура Ахметова, президент Эрдоган пригласил все партии к обсуждению новой конституции не просто так, а чтобы рассорить их между собой. "Эрдоган инициировал дискуссию о новой конституции главным образом затем, чтобы углубить раскол внутри оппозиции, а особенно внутри самой сильной, Республиканской народной партии. Линия раскола там уже есть - она лежит между националистами-государственниками и левыми, которые выступают за более сдержанную внешнюю политику,- пояснил "Ъ" эксперт.- Если Эрдогану удастся развернуть дискуссию от обсуждения недостатков президентской системы в сторону вопросов языка, этноса и так далее, то разногласия между РНП, курдами и "Хорошей партией" (еще одна националистическая сила.- "Ъ") станут более явными. Это повлияет на шансы неофициального оппозиционного блока успешно выступить единым фронтом против Эрдогана и его персоналистского режима на будущих выборах".



Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

10.02.21 Источник - kommersant.ru

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