Ташкент лавирует между ЕС и ЕАЭС, - В.Панфилова

00:30 11.02.2021

Брюссель не спешит давать зеленый свет товарам из Узбекистана



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.02.21



Президент Шавкат Мирзиеев хочет сохранить старые рынки и завоевать новые.

Представители Узбекистана и Евросоюза в ходе седьмого раунда переговоров, который проходит с 8 по 12 февраля, обсудят вопросы торговли и подготовку к подписанию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Кроме этого, Узбекистан намерен добиваться облегчения визового режима со странами ЕС по примеру Грузии, Украины и Молдавии. Одновременно Узбекистан развивает отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), намереваясь получить статус постоянного участника организации.

Узбекистан и ЕС готовились подписать СРПС еще в 2020 году, но помешала пандемия. Это соглашение должно заменить договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года, сообщило информагентство "Дуне". На переговорах, которые проходят в формате видеоконференции (Узбекистан представляет замминистра инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов, ЕС – исполняющий обязанности начальника отдела по Ближнему Востоку, Турции, России и Центральной Азии генерального директората по торговле Европейской комиссии Тимо Хаммарен), уточнят список товаров для беспошлинного экспорта в ЕС и тарифы. Еще в декабре 2020 года Еврокомиссия досрочно приняла решение предоставить Узбекистану статус бенефициара Всеобщей системы преференций плюс "GSP+". В Ташкенте ожидают окончательного решения Брюсселя, который должен утвердить пакет торговых преференций. В случае положительного решения Узбекистан и ЕС готовы довести товарооборот до 10 млрд долл. в год.



Главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской академии наук, член-корреспондент АН Узбекистана Наби Зиядуллаев считает, что европейская интеграция выгодна как республике, так и Евросоюзу. "Однако в документах Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве мало конкретики. Обговариваются только тарифы. Стало известно, что Россия хотела бы, чтобы Узбекистан на этих переговорах поднял тему сотрудничества между ЕС и ЕАЭС. Однако Евросоюз пока не рассматривает подобные предложения, а обговаривает торгово-экономическое сотрудничество с каждой из стран СНГ и Центральной Азией", – сказал "НГ" Наби Зиядуллаев. По мнению ученого, Узбекистану нельзя отворачиваться от углубления контактов с ЕС. "Можно потерять хрупкие нити, которые только-только начали выстраиваться с Европой и внешним миром. Тем более что Ташкент, хотя это и не предмет нынешних переговоров, будет добиваться для Узбекистана визового облегчения с ЕС по примеру Украины, Грузии и Молдавии.



Впрочем, как стало известно "НГ", Брюссель не спешит давать зеленый свет товарам из Узбекистана. Причина, как сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев, в сохраняющихся санкциях и бойкоте со стороны крупных компаний на продукцию текстиля из Узбекистана. Даже несмотря на то что Узбекистан выполняет все требования Запада по проведению политических реформ.



Что же касается торгово-экономических отношений, то крупнейшие экономики ЕС, за исключением Германии, не входят в первую десятку внешнеторговых партнеров Узбекистана. По словам эксперта, руководство страны этот вопрос собирается решать через активизацию торгового сотрудничества. Европа пошла навстречу и включила Узбекистан в список стран-бенефициаров, которые могут поставлять около 5 тыс. наименований товаров по нулевой ставке в ЕС. Но что это за товары? Если это плодоовощная продукция, то возникает вопрос, способна ли страна обеспечивать большие рынки вроде России, Китая, и ЕС одновременно. В планах есть еще Южная Корея, Япония. "Вряд ли Узбекистану в ближайшее десятилетие удастся в таких же объемах поставлять плодоовощную продукцию, как это сейчас делается в Россию и Казахстан. Во-первых, есть пределы производства, по крайней мере сегодня, и вряд ли огромные объемы в Европу могут быть поставлены. Хотя узбекская плодоовощная продукция вышла на британский рынок еще в 2018–2019 годах. Но это пилотные партии, которые не делают погоды. Все-таки основные объемы поставок плодоовощной продукции завязаны на страны ЕАЭС. Во-вторых, если бы Узбекистан был поставщиком сырья, даже хлопковолокна, то наверное, его бы принимали с распростертыми объятиями. Но Узбекистан поставил перед собой цель продавать не сырье, а готовую продукцию с добавленной стоимостью. А это очень конкурентный рынок", – сказал Бахтиер Эргашев. В минувшем году республика получила статус наблюдателя интеграционного объединения. Не исключено, что в нынешнем году Узбекистан может стать полноправным участником ЕАЭС.