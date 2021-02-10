 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.02.2021
00:30  Ташкент лавирует между ЕС и ЕАЭС, - В.Панфилова
00:02  Франция грозит Китаю из-под воды. Париж послал на Тихий океан атомную субмарину
Среда, 10.02.2021
22:28  Турция хочет разменять С-400 на курдов, - И.Субботин
20:55  Учебники казахского языка не выдерживают критики - депутат Аймагамбетова
20:50  Китаю грозят устроить настоящий QUAD. США создают "азиатское НАТО" для сдерживания Пекина
20:43  В Туркменистане учрежден особый знак отличия - "Искусный дипломат Туркменистана"
20:37  Алишер Усманов прикупил узбекский Ucell

19:57  Суд Швеции вновь оправдал подельников Гульнары Каримовой. По делу Ucell
19:34  Заведенная Юла. Навальняшка (жена рос-инсургента) бежала в Германию
18:17  Oilprice: перешагнут ли цены на нефть стодолларовый рубеж?
18:11  Newsweek: Америка уже столкнулась с долговым кризисом
18:03  Первый арабский космо-спутник "Аль-Амал" успешно добрался до Марса!
18:02  Китайская мафия. Синдикат мистера Чхая, - Е.Первышева
17:59  Держись Китая: как продвигается вакцинная дипломатия Пекина
17:56  Лукашенко пытается подправить себе имидж, - А.Ходасевич
17:52  Целебные заговоры: этнические меньшинства в Европе отказываются от вакцин
17:47  Замглавы СБУ Нескромный бежал из Украины и разоблачает всех и вся
17:04  Политическая шпана "навальнистов", - А.Соколов
17:00  Прибалтийский "корабль дураков" налетел на белорусские рифы, - Дм.Перцев
16:06  "Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство", - замМИД РФ Руденко
11:33  Генштаб vs Минобороны. КырАрмия убита реформами, - А.Джумашова
11:23  ТаджМИД отчаянно опровергает передачу Киргизии водозабора Торт-Кулки
11:09  О новейшей политической моде эпохи глобализма. Ограбление по-нидерландски, - В.Гулевич
11:04  В каракалпакском Приаралье будет создан Госзаказник "Судочье-Акпетки" - 280,5 тыс. га
10:29  В Киргизии проворовался даже Муфтий. Максат Токтомушев подал в отставку
10:11  Ближний Восток готов взорваться: Иран уже почти с ядерной бомбой, - С.Ищенко
09:02  Соседство самодостаточных. Как Европа и Россия оказались не нужны друг другу, - А.Баунов
08:59  В Ашхабаде из-за несоответствия местным нормам снесли новое здание посольства США
08:35  Россия отвергает стабильность лжи и воровства, - Михаил Делягин
08:27  Бактыбек Кудайбергенов назначен очередным и.о. мэра Бишкека
08:08  О справедливости. Ступор и тупик КазНезавсимости, - Д.Ашимбаев
00:59  Брат по шконке? Из советников КырПрезидента уволен ранее судимый за наркотрафик г-н Акимов
00:50  Россия и США вступают в новую фазу соперничества в Сирии, - В.Мухин
Вторник, 09.02.2021
23:52  Второй импичмент Трампа может оказаться интереснее первого, - Д.Моисеев
21:13  Зачем Мирзиеев "коронуется" раньше времени, - K-News
20:19  Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил Бакыт Сыдыков
19:43  ГосКомРелигию Киргизии возглавил МВДэшник Медер Карабаев
17:56  Новый проект Конституции Кыргызстана размещен на сайте Жогорку Кенеша. Шлите предложения
17:49  КырСуперКлоунада! Назначенный вчера утром мэром Бишкека Нургазиев уже уволен
17:25  Культ живности: Место племенных коней в Туркмении займут породистые алабаи
17:23  Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
17:06  Уволен глава Фонда госимущества Киргизии Жылдызбек Исакулов. Сам написал увал
16:56  Не "облыс", а "уалаят" (аналог: "губерния"). И о возможном переименовании пограничных областей Казахстана, - Н.Нуртазина
16:55  Под флагом беззакония. Колониализм никуда не делся, - Сергей Кожемякин
15:51  КырАэропорт "Манас" возглавили Шаршеев (экс-депутат) и Токторбаев (он же - Бектурганов, действующий жулик)
15:47  Бруно Давид: "Мы все еще можем избежать шестого массового вымирания"
15:13  США вернут себе лидерство в мировых делах!?.. Если не лопнут, - Робин Райт
14:32  Принцесса+принцесса. УкрПолитпросвет растлевает детей, - Д.Скворцов
14:08  Как Душанбе превращают в город-муравейник, а его жителей в заложников
13:15  Скончался таджикский дипломат (экс-посол в Афганистане) Имом Шарофиддин
13:13  Кто и почему в Казахстане двигает повестку "против вакцинации"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Ташкент лавирует между ЕС и ЕАЭС, - В.Панфилова
00:30 11.02.2021

Брюссель не спешит давать зеленый свет товарам из Узбекистана

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
10.02.21

Президент Шавкат Мирзиеев хочет сохранить старые рынки и завоевать новые.
Представители Узбекистана и Евросоюза в ходе седьмого раунда переговоров, который проходит с 8 по 12 февраля, обсудят вопросы торговли и подготовку к подписанию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Кроме этого, Узбекистан намерен добиваться облегчения визового режима со странами ЕС по примеру Грузии, Украины и Молдавии. Одновременно Узбекистан развивает отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), намереваясь получить статус постоянного участника организации.
Узбекистан и ЕС готовились подписать СРПС еще в 2020 году, но помешала пандемия. Это соглашение должно заменить договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года, сообщило информагентство "Дуне". На переговорах, которые проходят в формате видеоконференции (Узбекистан представляет замминистра инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов, ЕС – исполняющий обязанности начальника отдела по Ближнему Востоку, Турции, России и Центральной Азии генерального директората по торговле Европейской комиссии Тимо Хаммарен), уточнят список товаров для беспошлинного экспорта в ЕС и тарифы. Еще в декабре 2020 года Еврокомиссия досрочно приняла решение предоставить Узбекистану статус бенефициара Всеобщей системы преференций плюс "GSP+". В Ташкенте ожидают окончательного решения Брюсселя, который должен утвердить пакет торговых преференций. В случае положительного решения Узбекистан и ЕС готовы довести товарооборот до 10 млрд долл. в год.

Главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской академии наук, член-корреспондент АН Узбекистана Наби Зиядуллаев считает, что европейская интеграция выгодна как республике, так и Евросоюзу. "Однако в документах Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве мало конкретики. Обговариваются только тарифы. Стало известно, что Россия хотела бы, чтобы Узбекистан на этих переговорах поднял тему сотрудничества между ЕС и ЕАЭС. Однако Евросоюз пока не рассматривает подобные предложения, а обговаривает торгово-экономическое сотрудничество с каждой из стран СНГ и Центральной Азией", – сказал "НГ" Наби Зиядуллаев. По мнению ученого, Узбекистану нельзя отворачиваться от углубления контактов с ЕС. "Можно потерять хрупкие нити, которые только-только начали выстраиваться с Европой и внешним миром. Тем более что Ташкент, хотя это и не предмет нынешних переговоров, будет добиваться для Узбекистана визового облегчения с ЕС по примеру Украины, Грузии и Молдавии.

Впрочем, как стало известно "НГ", Брюссель не спешит давать зеленый свет товарам из Узбекистана. Причина, как сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев, в сохраняющихся санкциях и бойкоте со стороны крупных компаний на продукцию текстиля из Узбекистана. Даже несмотря на то что Узбекистан выполняет все требования Запада по проведению политических реформ.

Что же касается торгово-экономических отношений, то крупнейшие экономики ЕС, за исключением Германии, не входят в первую десятку внешнеторговых партнеров Узбекистана. По словам эксперта, руководство страны этот вопрос собирается решать через активизацию торгового сотрудничества. Европа пошла навстречу и включила Узбекистан в список стран-бенефициаров, которые могут поставлять около 5 тыс. наименований товаров по нулевой ставке в ЕС. Но что это за товары? Если это плодоовощная продукция, то возникает вопрос, способна ли страна обеспечивать большие рынки вроде России, Китая, и ЕС одновременно. В планах есть еще Южная Корея, Япония. "Вряд ли Узбекистану в ближайшее десятилетие удастся в таких же объемах поставлять плодоовощную продукцию, как это сейчас делается в Россию и Казахстан. Во-первых, есть пределы производства, по крайней мере сегодня, и вряд ли огромные объемы в Европу могут быть поставлены. Хотя узбекская плодоовощная продукция вышла на британский рынок еще в 2018–2019 годах. Но это пилотные партии, которые не делают погоды. Все-таки основные объемы поставок плодоовощной продукции завязаны на страны ЕАЭС. Во-вторых, если бы Узбекистан был поставщиком сырья, даже хлопковолокна, то наверное, его бы принимали с распростертыми объятиями. Но Узбекистан поставил перед собой цель продавать не сырье, а готовую продукцию с добавленной стоимостью. А это очень конкурентный рынок", – сказал Бахтиер Эргашев. В минувшем году республика получила статус наблюдателя интеграционного объединения. Не исключено, что в нынешнем году Узбекистан может стать полноправным участником ЕАЭС.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1612992600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мерами налогового стимулирования охвачено свыше 700 тыс. субъектов бизнеса РК
- Необходима системная работа по развитию возобновляемой энергетики - А. Мамин
- А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- О справедливости
- Сенаторы рассмотрели законопроект по совершенствованию нормотворчества
- Комментарий директора департамента платежного баланса НБК Азата Ускенбаева о сравнительных параметрах внешнего долга Казахстана
- Кадровые перестоновки
- Минфин представил Мажилису законопроект, регулирующий закупки в сфере квазигоссектора
- Форму и денег побольше
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  