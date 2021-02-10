 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глупо отказываться от российского газа и... покупать российскую нефть, - Рикард Хусу
08:23 11.02.2021

Депутаты Европейского парламента наперебой критикуют Жозепа Борреля после визита в Москву. Лавров просто вытер о него ноги, возмущается финский европарламентарий. Другой финн смотрит на дело более рационально: если и нужны санкции против России, то их мишенью не должен стать "Северный поток - 2".
Yle (Финляндия): парламент резко критикует высокопоставленного дипломата ЕС после поездки в Москву
"Этот визит - просто фиаско"

Рикард Хусу (Rikhard Husu)

В Европейском парламенте высказывают мнение, что после нашумевшего пятничного визита в Москву главе внешнеполитического ведомства Жозепу Боррелю (Josep Borrell) следует уйти с поста. Сам Боррель продолжает утверждать, что поездка была необходима, хотя и критикует Россию.

По словам Борреля, визит в Москву продемонстрировал, что Россия совершенно не заинтересована в перезагрузке отношений с ЕС.

"Нынешняя структура власти в России, у которой экономические интересы комбинируются с военным и политическим контролем, не оставляет пространства для демократического правового государства", - сказал Боррель.

Но более 80 европарламентариев считают, что Боррелю следует уйти, и этот суровый тон их не убедил.

"Конечно, хорошо, что он осмелился высказаться по поводу России несколько жестче, чем позволил себе, когда был там, - сказала подписавшая обращение европарламентарий из Швеции Арба Кукалари (Arba Kokalari, Европейская народная партия). - Но я все равно считаю, что его визит в Москву обернулся фиаско, что он не подготовился, позволил российской государственной пропаганде использовать себя и показал, что не способен разговаривать с Россией от имени ЕС".

Наивный или некомпетентный?

Европарламентарий от Шведской народной партии Нильс Торвальдс (Nils Torvalds), входящий в группу "Обновляя Европу", тоже считает, что московский визит Борреля был необдуманным.

"Россия сегодня опасна для мира, и ехать туда с визитом, не осознавая этого и позволяя застать себя врасплох плохим обращением, - это какая-то наивность или некомпетентность, и это тревожит".

Несмотря на критику в адрес Борреля, Торвальдс все же не считает, что тот должен уйти с поста.

"В этом случае мы свяжем серьезную тему с личностью конкретного человека, а вместо этого нам следует задуматься, что делать дальше и куда будет двигаться Россия при нынешних обстоятельствах. Это гораздо более сложные вопросы".

Ниинисте: Россия хочет спровоцировать раскол

Атмосфера во время визита Борреля в Москву была прохладной. Ледяным душем на Борреля обрушилось известие о том, что Россия высылает трех европейских дипломатов.

"К сожалению, Лавров своим высказываниями просто вытер о него ноги", - говорит европарламентарий от партии "Зеленых" Вилле Ниинисте (Ville Niinistö).

По его словам, тактика России основывается на попытках вызвать раскол между странами ЕС, чтобы продемонстрировать слабость союза.

Он ссылается на резолюцию, о которой недавно договорились члены Европейского парламента, чтобы потребовать ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".

"Если страны ЕС будут держаться вместе, последовательно введут санкции и никакие страны не будут подавать двойные сигналы, тогда, я думаю, нам удастся направить Россию на верный путь".

Хейнялуома: работа Борреля - вести диалог

Ээро Хейнялуома (Eero Heinäluoma) из социал-демократической группы парламента, как и Вилле Ниинисте, полагает, что будут обсуждаться дополнительные санкции против конкретных россиян.

В то же время он не в восторге от идеи попытаться остановить экспорт русского газа по трубопроводу "Северного потока - 2".

"Со стороны Финляндии глупо говорить, что Германия не должна покупать газ у России. Точно так же можно спросить и нас, почему мы покупаем российскую нефть. Как можно покупать нефть и отказаться покупать газ?"

В общем и целом Хейнялуома считает, что испанский социал-демократ Боррель в ходе визита в Москву в пятницу сделал все, что от него требовалось.

"Это его работа - ездить в Москву и другие столицы. Диалог должен продолжаться, и для нас было очень полезно увидеть, какие настроения царят в Москве".

Хаависто поедет в Россию через неделю

Диалог с Россией продолжится через неделю, когда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. С точки зрения ЕС этот визит тоже очень важен.

"Это важный для Финляндии вопрос, потому что у нас есть возможность продолжать вести диалог с Россией, - говорит Вилле Ниинисте. - В то же время на нас лежит ответственность: мы должны всегда напоминать о правах человека, демократии в России и о том, что крымский вопрос должен быть решен так, чтобы не пострадала независимость Украины".

В общем и целом у европейских парламентариев, с которыми пообщалась Yle, мрачное отношение к происходящему в России.

"Россия оказалась перед лицом невероятно сложных экономических проблем, и у нее очень проблематичное политическое руководство. Это опасно для жизни", - говорит Нильс Торвальдс.

Оригинал публикации: Efter Moskvaresan: EU:s toppdiplomat får hård kritik av parlamentet - "Besöket var ett fiasko"

10/02/2021

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613020980
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