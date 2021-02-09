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|Казахский род кожа (ходжа) не станет арабским
08:37 11.02.2021
10 Февраля 2021 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан
Представители казахского рода қожа (ходжа) могут получить гражданство арабских стран. Такое сообщение разлетелось в мессенджерах по всему Казахстану.
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В распространяемом видео указывается, что прошло совещание глав арабских стран, на котором было принято решение придать статус арабов выходцам из этого аристократического казахского рода. Также сообщается, что каждому казаху из этого рода положена земля, дом и энная сумма в долларах.
Быстро выяснилось, что это грубый фейк. За основу были взяты нарезки из старых телерепортажей, поверх которых шутники наложили звук.
Впрочем, большинство выходцев из рода қожа отреагировали патриотично. Мол, мы не променяем свой Казахстан ни на какие деньги!
Представители рода являются потомками халифа Хазрета Али. Их в Казахстане около 26 тысяч человек.