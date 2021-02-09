ЖапарКадры. Прокурором Бишкека назначен... ранее сидевший за мошенничество Кыдыкбаев

08:48 11.02.2021

Назначен новый прокурор Бишкека. Был фигурантом уголовного дела, но оправдан / Жоомарт Ураимов



В 2012 году нового прокурора задерживали в рамках уголовного дела, связанного с должностным преступлением. Впоследствии его оправдали.



Прокурором Бишкека назначен Марсбек Кыдыкбаев, сообщили в пресс-центре Генпрокуратуры.



Приказ о назначении подписал генпрокурор Курманкул Зулушев.



В 2012-м Кыдыкбаев занимал пост прокурора Токмока, но был уволен. В том же году СМИ сообщали о его задержании в рамках уголовного дела по обвинению в злоупотреблении должностным положением, незаконном использовании бюджетных средств и подделке официальных документов. Его заключили под стражу, но потом перевели под домашний арест. Сам Кыдыкбаев считал все это гонениями на тот момент генерального прокурора Аиды Саляновой.

СМИ тогда писали, что экс-прокурор Токмока намерен просить политическое убежище в США.



Впоследствии Кыдыкбаева оправдали, он работал адвокатом. По его заявлениям в СМИ, бывший депутат ЖК и оппозиционный политик Кубанычбек Кадыров, который ранее был осужден по подозрению в попытке захвата власти, приходится ему братом. Кыдыкбаев защищал его в суде.



Напомним, прежним прокурором столицы был Темирбек Бекмамат уулу. Зулушев ранее сообщил, что он подал в отставку по состоянию здоровья.