 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КНДР отказывается от капитализма и возвращается к экономике чучхе, - Г.Петров
08:57 11.02.2021

Ким Чен Ын окончательно свернул с пути рыночных преобразований
Геннадий Петров
11.02.2021

Государственные органы КНДР должны восстановить функции контроля над экономикой. Об этом говорилось на проходящем в Пхеньяне втором пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва. Руководитель страны Ким Чен Ын заканчивает начатый им же дерзкий эксперимент: реформирование экономики КНДР по китайскому образцу с сохранением политической закрытости государства.

Главным событием пленума, как водится в Северной Корее, стал доклад вождя. Ким Чен Ын выступает с ним на нескольких заседаниях. Как сообщает главное северокорейское СМИ, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в докладе отмечено, что экономические итоги наступившего года во многом зависят "от функции и роли государственных руководящих хозяйственных органов". Они, учил Ким Чен Ын, должны "восстановить присущие им хозяйственно-организаторские и контрольные функции". При этом он раскритиковал "пассивные и приспособленческие тенденции" в работе госструктур, отвечающих за экономику. Судя по докладу Кима, в ближайшее время государством планируется увеличить капиталовложения в промышленность, развитие железнодорожного транспорта и торговлю.

Иными словами, в Северной Корее решили покончить с ситуацией, когда командные высоты в экономике страны отданы частному бизнесу, юридически не существующему, но на практике бурно развивавшемуся.

О том, что Северная Корея сворачивает с курса на рыночные реформы, свидетельствовал уже VIII съезд ТПК, который прошел в январе этого года. Там Ким Чен Ын впервые заговорил о необходимости усилить роль правительства в деле контроля над экономикой, не упомянул систему хозрасчета в работе промышленных предприятий и подчеркнул, что центральная задача пятилетки в сельском хозяйстве – выполнение плана обязательных государственных закупок. В Северной Корее в полном объеме восстанавливается карточная система распределения продуктов. При деде Ким Чен Ына, Ким Ир Сене, только она, по существу, и была единственным способом снабжения жителей страны. В отличие от СССР карточки в те времена объявлялись северокорейской пропагандой не вынужденный мерой, от которой по мере стабилизации продовольственного положения откажутся, а нормой.

Информация с пленума ЦК ТПК, которую сообщают северокорейские СМИ, свидетельствует, что планы вождя, озвученные на съезде, будут неукоснительно выполняться.

Таким образом, Ким Чен Ын сворачивает им же начатый эксперимент: рыночные преобразования, в принципе схожие с теми, что проводились в 1980-е в Китае и Вьетнаме. В КНДР на бумаге сохранялась всеобщая государственная собственность, но на практике большинство активов, от сельскохозяйственной земли до заводов и фабрик, передавалось в управление частным лицам. Правда, в отличие от Китая и Вьетнама все эти реформы не сопровождались политической либерализацией – открытием страны для иностранного бизнеса и смягчением репрессивной политики режима. Распространение всякой нежелательной, с точки зрения властей, информации в КНДР жесточайшим образом пресекалось.

Говоря о причинах, побудивших Ким Чен Ына пойти на эти реформы, эксперты обычно упоминают о крахе экономики чучхе в 1990-х. Лишившись фактически безвозмездной помощи КНР и СССР, экономика страны рухнула, в стране начался голод. Ситуацию смогли выправить только гуманитарная помощь из-за рубежа и стихийное восстановление рыночных отношений, с которыми Ким Чен Ын стал не бороться, а развивать.

А свернуть с пути реформ его также побудил внешний фактор. Санкции, введенные с подачи США Советом Безопасности ООН в 2016–2017 годах из-за северокорейской ракетной и ядерной программ, лишили КНДР китайского рынка сбыта. Добил рыночную экономику в стране коронавирус. Жесткие карантинные меры вовсе исключили какую-либо внешнеэкономическую деятельность и поставили крест на реформаторских усилиях Ким Чен Ына.

Изменить ситуацию могло бы смягчение санкционной политики. Но оно немыслимо без нормализации отношений с США. А Дональд Трамп увязывал ее с уступками по ядерному оружию и ракетным технологиям, на которые власти КНДР идти не хотели, считая и то и другое залогом безопасности страны.

Новая администрация Белого дома, судя по всему, готова не только продолжить линию предшественника Джозефа Байдена, но и не прочь ужесточить ее. Во всяком случае, на прошлой неделе в ходе своего интервью NBC News госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что будет предпринята ревизия курса Трампа в отношении КНДР. Но конечная цель США останется прежней: денуклеаризация Корейского полуострова. При этом Блинкен говорил не о смягчении, а о возможном ужесточении санкций против КНДР.

В дни пленума ЦК ТПК начался скандал, чреватый усилением конфликта Пхеньяна и Вашингтона. Агентство Reuters привело выдержки из закрытого для прессы доклада для комитета ООН по санкциям в отношении КНДР. В них утверждается, что Северная Корея использовала хакерские атаки и махинации с криптовалютой для финансирования своих ядерной и ракетной программ. Комитет ссылается на информацию некоей страны – члена Совбеза ООН. Видимо, это США. В любом случае, учитывая этот доклад, смягчение санкций и восстановление внешнеэкономических связей для КНДР представляются в ближайшее время маловероятными. В этих условиях возврат к экономике с опорой на собственные силы похож на вынужденную, но единственно возможную меру.

Источник - ng.ru
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