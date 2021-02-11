ЖапарКадры-2. Новый мэр Бишкека Кудайбергенов третий год судится с... мэрией Бишкека из-за участка земли

09:14 11.02.2021

Новый и.о. мэра Бишкека Кудайбергенов судится с мэрией из-за участка?

Екатерина Улитина



Новый и.о. мэра Бишкека Кудайбергенов судится с мэрией из-за участка?



Исполнять обязанности мэра Бишкека как минимум до избрания новых депутатов Горкенеша будет Бактыбек Кудайбергенов. Редакция VB.KG собрала несколько фактов о новом градоначальнике.



Бактыбек Кудайбергенов родился в Чуйской области в селе Сын-Таш Ысык-Атинского района.



В открытых источниках нет информации чем занимался Кудайбергенов до 2012 года. В тот год он был назначен акимом Ысык-Атинского района Чуйской области.



В 2015 году получил повышение и был назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.



В ноябре 2017 года ушел с должности по собственному желанию.



Новый и.о. мэра Бишкека Кудайбергенов судится с мэрией из-за участка?



Бактыбек Кудайбергенов в качестве главы Чуйской. Рядом Сооронбай Жээнбеков, который в то время работал премьер-министром



Известно, что в 2005 году он был одним из учредителем партии "Улуу Биримдик". Возглавлял партию Эмилбек Каптагаев. В 2013 году открыл ОО "Федерация бокса Ысык-Атаинского района".



В 2020 году баллотировался в Жогорку Кенеш от партии "Кыргызстан". В списке он был под номером 55.



В своей декларации за 2016 год Кудайбергенов указал, что владеет квартирой площадью 61 квадратный метр, еще одна квартира площадью 47 квадратных метров и земельный участок имеются в собственности у его близких родственников. В 2016 году чиновник заработал 369,4 тысячи сомов, в 2015 году - 344,4 тысячи сомов.



Однако по данным СМИ у Бактыбека Кудайбергенова есть и другая собственность. Бишкекчанин более двух лет пытается вернуть часть своего участка, на котором соседи возвели двухэтажный особняк. Этими соседями являются Кудайбергенов и его жена Динара Доконова. В 2019 году прокуратура Октябрьского района выявила нарушения и подтвердила, что мэрия выдала документы на строительство после того, как дом был фактически построен. Надзорный орган требовал устранить нарушения. Муниципальные чиновники подали судебный иск в отношении Доконовой. Разбирательства продолжаются до сих пор.



11.02.21