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|ЖапарКадры-2. Новый мэр Бишкека Кудайбергенов третий год судится с... мэрией Бишкека из-за участка земли
09:14 11.02.2021
Новый и.о. мэра Бишкека Кудайбергенов судится с мэрией из-за участка?
Екатерина Улитина
Новый и.о. мэра Бишкека Кудайбергенов судится с мэрией из-за участка?
Исполнять обязанности мэра Бишкека как минимум до избрания новых депутатов Горкенеша будет Бактыбек Кудайбергенов. Редакция VB.KG собрала несколько фактов о новом градоначальнике.
Бактыбек Кудайбергенов родился в Чуйской области в селе Сын-Таш Ысык-Атинского района.
В открытых источниках нет информации чем занимался Кудайбергенов до 2012 года. В тот год он был назначен акимом Ысык-Атинского района Чуйской области.
В 2015 году получил повышение и был назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.
В ноябре 2017 года ушел с должности по собственному желанию.
Новый и.о. мэра Бишкека Кудайбергенов судится с мэрией из-за участка?
Бактыбек Кудайбергенов в качестве главы Чуйской. Рядом Сооронбай Жээнбеков, который в то время работал премьер-министром
Известно, что в 2005 году он был одним из учредителем партии "Улуу Биримдик". Возглавлял партию Эмилбек Каптагаев. В 2013 году открыл ОО "Федерация бокса Ысык-Атаинского района".
В 2020 году баллотировался в Жогорку Кенеш от партии "Кыргызстан". В списке он был под номером 55.
В своей декларации за 2016 год Кудайбергенов указал, что владеет квартирой площадью 61 квадратный метр, еще одна квартира площадью 47 квадратных метров и земельный участок имеются в собственности у его близких родственников. В 2016 году чиновник заработал 369,4 тысячи сомов, в 2015 году - 344,4 тысячи сомов.
Однако по данным СМИ у Бактыбека Кудайбергенова есть и другая собственность. Бишкекчанин более двух лет пытается вернуть часть своего участка, на котором соседи возвели двухэтажный особняк. Этими соседями являются Кудайбергенов и его жена Динара Доконова. В 2019 году прокуратура Октябрьского района выявила нарушения и подтвердила, что мэрия выдала документы на строительство после того, как дом был фактически построен. Надзорный орган требовал устранить нарушения. Муниципальные чиновники подали судебный иск в отношении Доконовой. Разбирательства продолжаются до сих пор.
11.02.21