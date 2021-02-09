Ввиду "неопровержимых доказательств". ГКНБ задержал экс-муфтия Кыргызстана Максата Токтомушева

09:49 11.02.2021

Токтомушева задержали по подозрению в совершении преступления и водворили в ИВС следственного изолятора ГКНБ.



Госкомитет национальной безопасности задержал Максатбека Токтомушева, который сегодня подал в отставку с поста главы Духовного управления мусульман Кыргызстана, сообщила пресс-служба ведомства.



Ранее ГКНБ заявил, что руководство муфтията предлагало силовикам взятку в 100 тысяч долларов.

Должностных лиц ДУМК подозревают в корыстном использовании средств, внесенных паломниками для хаджа, путем предоставления частным финансовым структурам займов на сумму более 100 миллионов сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.



"По результатам проведенных следственных действий получены неопровержимые доказательства причастности муфтия М. а. Т. к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием средств, внесенных паломниками", - говорится в сообщении.

На основании полученных доказательств Токтомушева задержали и водворили в ИВС следственного изолятора ГКНБ.



Следствие продолжается.