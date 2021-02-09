 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.02.2021
10:01  Что такое этноцид. Страх и ненависть на Украине, - Александр Маслов
09:56  BLM головного мозга. Идиот, он всегда идиот. Даже если министр, - Константин Душенов
09:49  Ввиду "неопровержимых доказательств". ГКНБ задержал экс-муфтия Кыргызстана Максата Токтомушева
09:14  ЖапарКадры-2. Новый мэр Бишкека Кудайбергенов третий год судится с... мэрией Бишкека из-за участка земли
08:57  КНДР отказывается от капитализма и возвращается к экономике чучхе, - Г.Петров
08:48  ЖапарКадры. Прокурором Бишкека назначен... ранее сидевший за мошенничество Кыдыкбаев
08:37  Казахский род кожа (ходжа) не станет арабским

08:23  Глупо отказываться от российского газа и... покупать российскую нефть, - Рикард Хусу
00:30  Ташкент лавирует между ЕС и ЕАЭС, - В.Панфилова
00:06  Реджеп Эрдоган готов к обнулению конституции, - "Къ"
00:02  Франция грозит Китаю из-под воды. Париж послал на Тихий океан атомную субмарину
Среда, 10.02.2021
22:28  Турция хочет разменять С-400 на курдов, - И.Субботин
20:55  Учебники казахского языка не выдерживают критики - депутат Аймагамбетова
20:50  Китаю грозят устроить настоящий QUAD. США создают "азиатское НАТО" для сдерживания Пекина
20:43  В Туркменистане учрежден особый знак отличия - "Искусный дипломат Туркменистана"
20:37  Алишер Усманов прикупил узбекский Ucell
19:57  Суд Швеции вновь оправдал подельников Гульнары Каримовой. По делу Ucell
19:34  Заведенная Юла. Навальняшка (жена рос-инсургента) бежала в Германию
18:17  Oilprice: перешагнут ли цены на нефть стодолларовый рубеж?
18:11  Newsweek: Америка уже столкнулась с долговым кризисом
18:03  Первый арабский космо-спутник "Аль-Амал" успешно добрался до Марса!
18:02  Китайская мафия. Синдикат мистера Чхая, - Е.Первышева
17:59  Держись Китая: как продвигается вакцинная дипломатия Пекина
17:56  Лукашенко пытается подправить себе имидж, - А.Ходасевич
17:52  Целебные заговоры: этнические меньшинства в Европе отказываются от вакцин
17:47  Замглавы СБУ Нескромный бежал из Украины и разоблачает всех и вся
17:04  Политическая шпана "навальнистов", - А.Соколов
17:00  Прибалтийский "корабль дураков" налетел на белорусские рифы, - Дм.Перцев
16:06  "Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство", - замМИД РФ Руденко
11:33  Генштаб vs Минобороны. КырАрмия убита реформами, - А.Джумашова
11:23  ТаджМИД отчаянно опровергает передачу Киргизии водозабора Торт-Кулки
11:09  О новейшей политической моде эпохи глобализма. Ограбление по-нидерландски, - В.Гулевич
11:04  В каракалпакском Приаралье будет создан Госзаказник "Судочье-Акпетки" - 280,5 тыс. га
10:29  В Киргизии проворовался даже Муфтий. Максат Токтомушев подал в отставку
10:11  Ближний Восток готов взорваться: Иран уже почти с ядерной бомбой, - С.Ищенко
09:02  Соседство самодостаточных. Как Европа и Россия оказались не нужны друг другу, - А.Баунов
08:59  В Ашхабаде из-за несоответствия местным нормам снесли новое здание посольства США
08:35  Россия отвергает стабильность лжи и воровства, - Михаил Делягин
08:27  Бактыбек Кудайбергенов назначен очередным и.о. мэра Бишкека
08:08  О справедливости. Ступор и тупик КазНезавсимости, - Д.Ашимбаев
00:59  Брат по шконке? Из советников КырПрезидента уволен ранее судимый за наркотрафик г-н Акимов
00:50  Россия и США вступают в новую фазу соперничества в Сирии, - В.Мухин
Вторник, 09.02.2021
23:52  Второй импичмент Трампа может оказаться интереснее первого, - Д.Моисеев
21:13  Зачем Мирзиеев "коронуется" раньше времени, - K-News
20:19  Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил Бакыт Сыдыков
19:43  ГосКомРелигию Киргизии возглавил МВДэшник Медер Карабаев
17:56  Новый проект Конституции Кыргызстана размещен на сайте Жогорку Кенеша. Шлите предложения
17:49  КырСуперКлоунада! Назначенный вчера утром мэром Бишкека Нургазиев уже уволен
17:25  Культ живности: Место племенных коней в Туркмении займут породистые алабаи
17:23  Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
17:06  Уволен глава Фонда госимущества Киргизии Жылдызбек Исакулов. Сам написал увал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Ввиду "неопровержимых доказательств". ГКНБ задержал экс-муфтия Кыргызстана Максата Токтомушева
09:49 11.02.2021

Токтомушева задержали по подозрению в совершении преступления и водворили в ИВС следственного изолятора ГКНБ.

Госкомитет национальной безопасности задержал Максатбека Токтомушева, который сегодня подал в отставку с поста главы Духовного управления мусульман Кыргызстана, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее ГКНБ заявил, что руководство муфтията предлагало силовикам взятку в 100 тысяч долларов.
Должностных лиц ДУМК подозревают в корыстном использовании средств, внесенных паломниками для хаджа, путем предоставления частным финансовым структурам займов на сумму более 100 миллионов сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.

"По результатам проведенных следственных действий получены неопровержимые доказательства причастности муфтия М. а. Т. к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием средств, внесенных паломниками", - говорится в сообщении.
На основании полученных доказательств Токтомушева задержали и водворили в ИВС следственного изолятора ГКНБ.

Следствие продолжается.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613026140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил новые ратификационные законопроекты
- Кадровые перестановки
- Сенаторы продолжают обсуждать вопросы промышленности страны
- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку малого бизнеса и потребовала привести работу веб-портала госзакупок в соответствие с нормами налогового законодательства
- Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы подведены итоги работы за 2020 год
- "Ак жол" потребовал изменить приказ минздрава и разрешить частным медклиникам проводить оперативное лечение иностранных граждан
- Тезисы отчетного доклада акима Алматинской области Баталова А.Г. перед населением 17 февраля 2021 года
- Фракция "Ак жол" требует оказать меры государственной поддержки по приданию IT-знаниям среди молодежи массового характера
- Дополнительно усилены требования по регулированию деятельности филиалов иностранных финансовых организаций на территории РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  