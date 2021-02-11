BLM головного мозга. Идиот, он всегда идиот. Даже если министр, - Константин Душенов

09:56 11.02.2021

Не успел новый чернокожий глава Пентагона Ллойд Остин вступить в должность, как тут же развернул в рядах американских вооруженных сил широкую кампанию по борьбе за все хорошее со всем плохим. То есть за инклюзивность, толерантность и гендерное равноправие – с сексизмом, экстремизмом и белым расизмом. Впрочем, он честно обещал вплотную заняться этим еще до своего утверждения конгрессом, заявив на сенатских слушаниях в январе 2021 года: "Задача вооруженных сил – защитить Америку от внешних врагов. Но мы не можем это сделать, если часть таких врагов находится внутри, в наших собственных рядах. Мы проснулись и обнаружили, что в наших рядах есть экстремисты. И они делали плохие вещи, а мы даже не знали, что искать и на что обращать внимание…"



Теперь, зато, Остин знает точно, на что именно надо в первую очередь обратить внимание, чтобы вернуть американкой армии ее былую мощь. Чуть ли не на следующий день после назначения, 23 января, он выпустил специальный меморандум по… по… По чему бы вы думали? Правильно! По борьбе с сексуальными преступлениями! Ведь последнему дураку понятно, что именно это – ключевой вопрос повышения боеготовности подводных атомоходов и воздушных ракетоносцев, героев спецназа и генералов генштаба…



Лично представляя этот важнейший документ представителям высшего военного командования США, министр сказал: "Я знаю, вы работали над этой проблемой много лет. Я и сам пытался решить ее, когда был командующим Центрального оперативного командования наших вооруженных сил. Сегодня нам надо признать тяжкую правду: проблема не решена. Все мы должны сделать больше…" И поручил в течение двух недель представить ему исчерпывающий список мер, которые позволят в корне переломить ситуацию!



Гениально, не правда ли? Но вскоре выяснилось, что это только начало. Могучий интеллект нового хозяина Пентагона готовил его подчиненным новые сюрпризы. 3 февраля канал СиЭнЭн сообщил "Министр обороны приказал на два месяца приостановить всю оперативную деятельность вооруженных сил США, чтобы командиры всех уровней могли выработать необходимую позицию по проблеме борьбы с экстремизмом".



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Скажете, старый негр просто умом тронулся? Ничего подобного! Он заранее честно предупредил, что для него борьба с белым расизмом, это "личный вызов". Хотя, с точки здравого смысла, масштаб идиотизма такого решения просто не поддается описанию. В полной мере его могут оценить лишь те, кому пришлось не просто служить в армии или на флоте, но командовать при том боевыми частями или соединениями.



Впрочем, новую администрацию это ничуть не смущает. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил: "Министр Остин считает, что такая пауза позволит достичь двух целей: во-первых, руководители каждого вида и рода войск получат возможность озвучить свои ожидания по поводу того, как должны вести себя военнослужащие, а во-вторых, они смогут выслушать мнения подчиненных о том, в чем выражается проблема экстремизма, с их точки зрения…"



В переводе на понятный язык это значит, что в армии и на флоте США предписано провести широкую идеологическую кампанию по подготовке к грядущим кадровым чисткам, основой для которых станут жалобы "правильных" военнослужащих (цветных гомосексуалистов, черных трансгендеров, лесбиянок-феминисток или, на худой конец, каких-нибудь бесцветных бисексуалов) на действия их "неправильных" воинских начальников (белых расистов, мужских шовинистов и нетолерантных сексистов).



Джон Кирби подчеркнул: "Несмотря на то, что министр Остин ограничил приостановку операций 60-дневным сроком, он предпримет дополнительные шаги по борьбе с экстремизмом еще до его истечения. Планируемые во время этой приостановки обсуждения проблемы как раз и предназначены для того, чтобы глава Пентагона мог получить информацию, необходимую для принятия таких решений. Сам министр уже обсудил проблему экстремизма со своими заместителями и главнокомандующими всех видов вооруженных сил, включая главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли…"



Воздействие такой кампании на боеготовность американских вооруженных сил и боевую эффективность их применения предсказать несложно. Оно будет просто чудовищным, ибо главной ее мишенью станут, несомненно, наиболее целеустремленные и боеспособные, и именно поэтому "нетолерантные" и "экстремистски настроенные" элементы.



Главной же политической целью грядущих чисток станет "очищение" американской армии от "трампистов", которые после неудачного штурма Капитолия 6 января провозглашены победившей командой Байдена "внутренними террористами" и "смертельной угрозой американскому будущему". Представитель Пентагона Джон Кирби откровенно признал: "События 6 января стали примером экстремизма, и в них, к сожалению, участвовали, выражая радикальные взгляды, действующие военнослужащие. Я знаю наверняка, что именно эти события послужили для нашего министерства тревожным звоночком. Глава Пентагона точно воспринял их именно так".



Ну, что тут скажешь! Глядя на то, как за океаном растет и ширится эпидемия повального безумия и тотального идиотизма, остается надеяться, что наша родная российская армия останется такой, какой она была всегда: экстремистски-влюбленной в свою великую Родину, героически-нетолерантной к врагам Отечества, сексистски-заботливой по отношению к нашим любимым женщинам. И, главное, сурово-беспощадной к любым видам политических и иных извращенцев, посягающих на наши национальные нравственные идеалы, многовековые традиции и религиозные святыни.



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!



11.02.21