Что такое этноцид. Страх и ненависть на Украине, - Александр Маслов

10:01 11.02.2021 Скандал вокруг указа, которым глава "незалежной" В.А. Зеленский 2 февраля оформил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) - "на основе информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ)" - о введении санкций против депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, которые распространяются и на принадлежащие тому через медиахолдинг "Новости" три телевизионных канала: NewsOne, а также "112 Украина" и ZIK, - пока не думает утихать.



Даже несмотря на почти мгновенно (знали заранее или сами готовили? - авт.) прилетевшее из американского посольства сообщение о том, что "США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством".



И, несмотря на более позднее совместное заявление глав представительств государств G7 в Киеве ("семипосольщины"), сделанное уже после специальной личной встречи с В.А. Зеленским, где высокопоставленные западные дипломаты "согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ". Мол, проверено, мин нет! Кроме хороших - при плохой игре.



Тем более, что 4 февраля радикальные националисты в течение часа блокировали здание, в котором расположен еще один оппозиционный телеканал, "Наш", принадлежащий Евгению Мураеву, и пытались прорваться внутрь. Отмечались и нападения на оппозиционных действующей власти журналистов. А все националистические боевики, медиаресурсы и ньюсмейкеры типа экс-президента Леонида Кравчука, словно по команде, заходятся в восторге "перемоги": "Раздавим пророссийских гнид!", "Отрубим голову кремлевской гидре!", "Оторвем ковалку переворота друзьям Путина!"



Как отмечается, введенные президентским указом сроком на пять лет санкции предполагают блокировку активов, приостановление экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий плюс запрет на использование частот вещания. После отключения вещания программы этих телеканалов доступны для просмотра только в видеохостинге YouTube, но уже сообщено, что Министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть их аккаунты.



Даже интересно: а что, если бы так - пусть даже в четверть силы - правительство Виктора Януковича поступило с медиаобслугой киевского "евромайдана" зимой 2013/2014 годов? Конечно, вопрос риторический: со стопроцентной уверенностью можно сказать: тогда глобальный вой о подавлении демократии и свободы слова стоял бы до небес - ведь "это другое, понимать надо".



Да, свою обеспокоенность соблюдением принципа свободы слова на Украине выразил Верховный комиссариат ООН по правам человека. Близкую позицию занял и Евросоюз, который решил угодить "и нашим, и вашим": "По словам украинских властей, оно было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами. Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации". Это с одной стороны: мол, Россия по-любому виновата, а стало быть, Украину надо защищать, и она сама имеет право и должна защищаться. Но, с другой стороны, чтобы совсем уж не позориться, ЕС "лизнул" и принцип свободы слова: "Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами". Основной посыл: "Мы оцениваем последствия этого решения".



Ага - оценивают они! И могут оценивать до самого истечения сроков санкций. Это как в Голландии уже седьмой год "расследуют" причины крушения малайзийского "Боинга" рейса МН17, категорически отказываясь отрабатывать "украинскую" версию этой катастрофы, - все ищут, где им "светлее".



Однозначно закрытие телеканалов осудили Международная (IFJ) и Европейская (EFJ) федерации журналистов. В их совместном заявлении решение президента Владимира Зеленского названо "внесудебным и политически мотивированным запретом и вопиющим нападением на свободу прессы, которое необходимо срочно отменить". Генсек IFJ Энтони Белланже сказал: "Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют никакого отношения к политической принадлежности своих владельцев. IFJ призывает украинские власти снять запрет и уважать свободу информации и слова". А генсек EFJ Рикардо Гутьеррес уточнил: "Запрет трансляций - одна из самых крайних форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты следует применять только в исключительных обстоятельствах. Государства несут обязательство гарантировать эффективный плюрализм СМИ... Кажется очевидным, что президентский запрет вовсе не соответствует международным правовым стандартам в отношении свободы слова и вещательных СМИ". В общем, неприятно, но ничего экстраординарного, все более-менее в рамках нормы…



Как всегда, образец информационного лицемерия предоставила британская Би-Би-Си: "Три украинских телеканала: 112, NewsOne и ZIK, - прекратили вещание. Власти Украины обвиняют их в российской пропаганде. В России это решение называют гонениями на свободу слова, а оппоненты президента Украины Владимира Зеленского грозят ему импичментом". Из этого текста следует, что телеканалы не закрыли, а они сами "прекратили вещание" - видимо, испугавшись (и небезосновательно: чует кошка, чье мясо съела!) "обвинений" со стороны "властей Украины", а раз в России (только в России, которая, как хайли-лайкли известно всему миру, исчадие ада!) эти действия "называют гонениями на свободу слова", то никакие это не гонения, ни в коем случае, а все, кто так утверждает, включая "оппонентов президента Украины Владимира Зеленского", грозящих ему импичментом, - явные агенты Кремля, надо понимать! Блеск!



Но действительно, "униженная и оскорбленная" ОПЗЖ в тот же день 4 февраля провела чрезвычайный съезд, на котором действия президента (только президента! СНБОУ и СБУ эти "оппозиционеры" не касались! - авт.) были признаны "нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры", а также "грубым нарушением Конституции и законов Украины, принципов демократии и верховенства права", вследствие чего решено начать "смещение президента в порядке импичмента".



То есть можно сказать, что в конфликте вокруг трех телевизионных каналов Тараса Козака, словно в фокусе линзы, сошлись почти все лучи современной политической жизни "страны 404": и внешние, и внутренние.



Что касается последних, то очевидно, что социально-экономическая ситуация на Украине "пробила дно". Стране грозит одновременно и эпидемиологический (заболеваемость и смертность от COVID-19 продолжают расти), и энергетический (выработка необходимого объема электричества и тепла под вопросом - во всяком случае, на ближайшие два-три месяца) кризисы, и массовое обнищание населения (из-за сокращения ВВП в 2020 году на 4,4% и падения реальных доходов населения, с одновременным ростом потребительских цен и тарифов на услуги ЖКХ). Вследствие этих факторов и сам В.А. Зеленский, и его партия "Слуга народа" стремительно теряют поддержку со стороны общества, а также оказываются заложниками "битвы олигархов" за тающие ресурсы.



Впрочем, для той территории под внешним управлением, в которую превратилась некогда братская России союзная республика, куда важнее факторы международного порядка, особенно - связанные с Соединенными Штатами. Нетрудно заметить, что после инаугурации Байдена в качестве 46-го президента США его "незалежный" коллега В.А.Зеленский, который стоит в своей очереди под "говорящим" номером 6, можно сказать, пошел вразнос. Причем явно не по собственной инициативе, которой у него нет и никогда не было. Всегда сидел ровно, рот открывал исключительно по щелчку и в нужную сторону, а если где "креативил", то лишь для развлечения почтенной публики, в том числе - уникальной техникой игры на рояле…



А в последние дни он буквально из кожи лезет, то налагая санкции на китайских инвесторов компании "Мотор-Сич" и не реагируя на протесты официального Пекина, то продвигая законопроекты, уничтожающие Минские соглашения, что по факту активизирует конфликт в Донбассе, с почти неизбежным его переводом из политического формата в силовой. А о том, что в Кремле сейчас фундаментальным образом пересматривается отношение к Донецкой и Луганским народным республикам, сигналов уже более чем достаточно.



Чем заканчиваются такие попытки изображать из себя мирового гиганта, внутри собственной страны становясь политическим карликом, очень давно и слишком хорошо известно.



Кстати, наглядным свидетельством "вилки", в которой оказался В.А.Зеленский, служат как раз его встреча с "семипосольщиной" 4 февраля и выложенный действующим главой киевской власти 5 февраля 16-минутный видеоблог с обращением к населению формально подвластной ему территории (что немаловажно, на русском языке).



Высокопоставленным иностранным дипломатам "слуга народа" объяснял, что все произошедшее - "ни в коем случае не наступление на свободу слова, а обоснованное решение для защиты национальной безопасности", "борьба с опасностью российской агрессии в информпространстве". А своим гражданам (ссылаясь на слова булгаковского профессора Преображенского: "Не читайте советских газет перед обедом") - что не надо читать продажные СМИ и смотреть карманные телеканалы, "если не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни"; особенно - про "тарифный геноцид". Видимо, имелись в виду материалы, посвященные устроенному киевским правительством по требованию МВФ дикому росту платежей за жилищно-коммунальные услуги. Ну, и "вишенкой на торте" - то, что решение по трем телеканалам в высшей мере обосновано данными СБУ, но раскрывать эти данные нельзя из соображений секретности…



Кажется, где-то и когда-то мы все это уже слышали, почерк знакомый. Точно такие же логические пируэты кое-кто из числа наших западных "партнеров" и оппонентов выписывал и в "допинговом скандале", и в "деле Скрипалей", и в "отравлении Навального", и в ходе прочих "наездов" на Россию. Что ж, куда конь с копытом, туда не только рак с клешней, но и Зеленский со своим музыкальным… слухом, скажем так.



Хотя этот "секрет Полишинеля" с подачи соратников "президента Зе" уже разошелся по стране: мол, Тарас Козак "финансировал террористов", участвуя в закупках угля у предприятий ДНР и ЛНР. Это, кстати, тоже дно - в нынешних условиях, когда Украина близка к энергетическому коллапсу, импортируя электричество и энергоносители откуда только можно; когда тепловые и атомные электростанции одна за другой выходят из строя (так, 2 февраля "встала" Кураховская ТЭС, 3 февраля произошло аварийное отключение на самой мощной в стране Запорожской ТЭС в городе Энергодар, 6 февраля был остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС и блок №5 Добротворской ТЭС); когда запасов угля для работы ТЭС осталось в среднем на три недели по стране, а на ряде объектов - менее чем на неделю, так что вполне реальными стали отключения целых городов от света и тепла; когда Украина закупает 650 МВт суточной электроэнергии у Белоруссии и до 500 МВт - у России.



По тем же причинам можно налагать санкции и на Ахметова, и на Порошенко, и на Коломойского, и на любого олигарха или не-олигарха, из числа тех, кто занимается энергетическим бизнесом на территории "незалежной". Потому что донбасский уголь - вот он, рядом, под него "заточена" вся украинская энергетика и экономика в целом, а потому отказываться от его поставок нет никакого смыла. Но "прилетело" - пока? - одному Козаку. Вместе с его телеканалами, в совокупности занимавшими чуть менее 5% национального рынка, хотя и стремительно набиравшими популярность - как раз за счет их внимания к последним социально-экономическим "достижениям" Зеленского и Ко, включая рост цен на услуги ЖКХ, закон о продаже земли и катастрофическую ситуацию с коронавирусной эпидемией.



Почему же все так? Почему началась настолько скандальная "зачистка поляны" в украинском медиа-лесу? Различных версий на этот счет выдвинуто уже множество: от логики внутриполитической межпартийной "боротьбы" и прецедента для начала "деолигархизации" Украины до подготовки к "войне против Донбасса и России", к которой могут подключиться вооруженные силы НАТО или отдельных его государств (Турции, например, или Польши, хотя гордые поляки очень своевременно провели военные учения, в ходе которых выяснилось, что уже на пятый день боевых действий против российской армии Варшаве придется вскидывать белый флаг). Хотя, если коллапс "незалежной" будет идти и дальше, дело, скорее всего, закончится введением на ее территорию миротворческих сил ООН. Не только российских, но и российских тоже…



Как бы то ни было, очевиден тот факт, что в любом случае инициатива как этих, так и других, в том числе - перечисленных выше, активок со стороны "президента-клоуна" исходит из США, через американское посольство в Киеве. Кураторы В.А. Зеленского используют не только зависимость всей машины местной "влады" от западной поддержки: финансовой, информационной и так далее, - но и страх лишиться всего за "неправильное" поведение. Потому что в глазах нынешнего хозяина американского Белого дома Джо Байдена 6-й президент "незалежной" - вовсе "не наш сукин сын", поскольку изъявлял готовность слить компромат на 46-го президента США его сопернику Дональду Трампу и никак не препятствовал этому в деле "пленок Деркача". Кроме того, босс Зеленского Игорь Коломойский тоже позиционировал и позиционирует себя как приверженец хасидов, которые на президентских выборах 2020 года в США поддерживали Трампа, а не кандидата от Демпартии.



Отсюда однозначно следует, что напоминать нынешнему "носителю булавы и клейнодов" про то, как он после своей победы на президентских выборах 2019 года, в интервью украинскому телеканалу NewsOne, говорил (кстати, тоже на русском языке): "Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - не имеет никакого смысла.



Или чуть раннее, накануне второго тура голосования на президентских выборах 2019 года, интервью журналистам "РБК-Украина": "Имеет ли право правительство вмешиваться в работу СМИ? Нет! Не имеет!"



Теперь тот же Зеленский (о да, "не мы такие - жизнь такая!") закрывает неугодные средства массовой информации без суда и следствия, называя случившееся "усилением в информационной войне за правду и европейские ценности", а подвергнутые экзекуции телеканалы - "препятствием на пути Украины к евроатлантической интеграции". Невольно вспоминаются слова Бориса Филатова, бывшего партнера Игоря Коломойского: "Сейчас обещайте им все, что угодно. Вешать будем потом". Они могут заключать любые союзы или насмерть враждовать друг с другом, но мораль (и логика действий) у этой развеселой (надеюсь, до поры до времени) компашки одна, общая для всех. Это логика неонацистов (не будем трепать известный термин-оксюморон, введенный в оборот все тем же Коломойским, чтобы не оскорблять память жертв Бабьего Яра и сотен тысяч других людей, уничтоженных боевиками ОУН-УПА* в годы Великой Отечественной войны).



И здесь необходимо обратить внимание на один вроде бы очевидный, привычный как "дважды два", а потому плохо понимаемый момент. Этот момент - катастрофическое сокращение населения "незалежной".



В 1989 году, за два года до уничтожения СССР, была проведена очередная Всесоюзная перепись населения - словно бы специально для того, чтобы демографические последствия "величайшей геополитической катастрофы ХХ века" имели безусловно авторитетную и бесспорную базу для сравнения. Так вот, согласно данным этой переписи, в Украинской ССР тогда проживало 51,452 млн. человек, из них 37,419 млн. украинцев и 11,356 млн. русских (данные сайта demoscope.ru). Будем опираться на эти цифры, хотя в текущей статистике значится, что максимум населения пришелся на 1993 год - 51,87 млн. человек. Но уже согласно данным первой и пока единственной переписи населения Украины 2001 года население этой страны составило 48,457 млн. человек, из них 37,542 млн. украинцев и 8,334 млн. русских. Как можно видеть, за первые десять лет "незалежности", жителей страны стало меньше на 3 млн. человек, причем вся эта трехмиллионная убыль (даже с запасом) пришлась на этнических русских, чья численность сократилась более чем на четверть (до 73,39% от показателя 1979 года).



Трудно сказать, объяснил ли кто-то из тогдашних советников Леонида Кучмы своему шефу, что так можно и под обвинение в геноциде русского населения Украины попасть. Ведь в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года геноцидом признаются действия, "совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:



а) убийство членов такой группы;



b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;



с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;



d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;



e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую".



Это преступление против человечества, срока давности не имеющее. Выдать его за естественное "стечение обстоятельств" тоже не получится, потому что среди представителей других этнических групп Украины ничего подобного не наблюдалось. Единственный шанс - списать все на "дискриминацию украинского народа русским и советским империализмом". Иначе результат действий украинских властей уже тогда вполне подпадал под пункт с) данного документа ООН. Поэтому Кучма срочно написал книгу "Украина - не Россия", а в 2003 году "мирно", изображая жертву, передал власть "американскому зятю" Виктору Ющенко.



После чего каждая следующая администрация, пытаясь, согласно известной криминальной тактике, прикрывать меньшее преступление большим, передавала эстафетную палочку этого скрытого геноцида все дальше и дальше, одновременно всячески поддерживая и разжигая в обществе Украины - при полной поддержке США и других стран "коллективного Запада" - вражду представителей "титульной национальности" к русским и всему русскому. Немудрено, что после 2001 года перепись населения Украины больше не проводилась: зачем же давать в руки будущим обвинителям официальные доказательства против себя?



А когда скрывать происходящее стало уже невозможно, и начался "евромайдан" с необандеровцами - под прямым кураторством американского Госдепа… Впрочем, сегодня можно сказать, что геноцид распространился не только на русских, но уже на все население Украины - согласно целому ряду косвенных данных, его численность за 20 лет, прошедших с момента последней переписи, сократилась до 32-36 млн. человек. Выход Крыма и Донбасса из состава "незалежной" после победы "евромайдана", лишил ее 5-6 миллионов русского населения.



Так что закрытие оппозиционных русскоязычных телеканалов на подвластной Киеву территории подпадает, скорее, под определение уже не геноцида как такового, а этноцида, уничтожения национальной идентичности, самосознания того или иного народа путем его ассимиляции и законодательного ограничения сферы использования им родного языка. Недавно принятый на Украине "мовный закон", как представляется, полностью подпадает под данное определение. Впрочем, полагаю, этой темой должны активно заняться отечественные политики и юристы, не закрывая глаза ни на действия "украинских властей" с 1991 года по настоящее время, ни на роль в этих действиях США и других стран "коллективного Запада".



* - организация с таким названием запрещена в РФ.



10 февраля 2021 Источник - zavtra.ru

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