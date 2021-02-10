Прожиточный минимум в Кыргызстане: Очень похоже на обман для всех, - "ВБ"

11:10 11.02.2021

11 февраля 2021 Александра Василькова



В прошлом году прожиточный минимум в Кыргызстане составил 5 тысяч 359 сомов. В то же время минимальная заработная плата была определена в сумме 1 тысяча 854 сома. То есть, по мнению властей, работодатели в республике имеют право платить сотрудникам сумму, вполовину меньше той, что указана государством, как порог выживания. Корреспондент "ВБ" выясняла, как мог произойти такой абсурдный перекос.



Согласно данным Национального статистического комитета, прожиточный минимум в КР, количество денег которого гражданам должно хватать для минимальных расходов на жизнь, в прошлом году даже вырос. Как сообщила завотделом статистики домашних хозяйств Национального статистического комитета Ырыскан Калымбетова, по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 11,5 процента, или на 552 сома.



В прожиточный минимум включены: хлебопродукты



на сумму 503,42 сома, картофель - на 125, 38 сома,



овощи - на 257, 84 сома, фрукты и ягоды - на 450,96, молочные продукты - на 650,86 сома,



мясо - на 1075,26 сома,



рыба - 79,30 сома,



яйца - 126,83 сома,



сахар - 77,65 сома,



масло растительное - 87,06 сома,



йодированная соль - 3,26 сома, чай - 51,24 сома.



Также учтена потребность в непродовольственных товарах на сумму - 857,36 сома, оплата услуг на сумму 910,94 сома и даже налогов на сумму 107,17 сома.



Ырыскан Калымбетова сообщила "Вечерке", что продуктовая корзина разрабатывалась Министерством здравоохранения, в то время как непродовольственная часть прожиточного минимума закладывалась Министерством труда и социального развития.



- Эти нормативы и методика расчета утверждены постановлением правительства еще в ноябре 2009 года. И с той поры не пересматривалась. При расчете мы используем данные мониторинга по ценам, которые на ежедневной основе готовит один из отделов Нацстаткома, - пояснила Калымбетова.



Согласно нормативу, на продовольственную часть приходится 65 процентов от всей суммы прожиточного минимума. Если считать по нынешнему показателю, продовольствие должно обходиться обывателю в 3 тысячи 483,35 сома. Однако, очевидно, бишкекские цены не позволяют собрать потребкорзину на эту сумму. Ну или придется основательно побегать по столичным магазинам и рынкам, чтобы купить все продукты с максимальной скидкой.



Оставшиеся 35 процентов прожиточного минимума должны направляться на оплату услуг, покупку промтоваров и налоги. Суммы, заложенной государством, а там выходит меньше двух тысяч сомов, жителям столицы едва ли хватит на то, чтобы ежемесячно погашать коммунальные платежи. На лекарства и одежду денег уже не останется.



Впрочем, прожиточный минимум - это не единственная странная величина в Кыргызстане. Государство, помимо прочего, должно определять для своих граждан минимальный уровень зарплаты. По логике она, как в общем–то и самая мизерная пенсия или социальное пособие, должна быть привязана к размеру прожиточного минимума. В смысле, не должна быть ниже уровня выживания, обозначенного самим же государством.



Однако у властей Кыргызстана такая логика не работает. На 2020 год размер минимальной зарплаты прогнозировался в 1 тысячу 854 сома, а на 2021 год - в 1 тысячу 970 сомов. Эти суммы прописаны в Законе КР "О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе на 2021–2022 годы", и обе они в два с лишним раза ниже прожиточного минимума, который сам по себе не вполне отвечает сегодняшним ценовым реалиям.



"Вечерка" связалась с Министерством финансов в попытке найти объяснение феноменально низкому уровню минимальной заработной платы в КР. Как выяснилось, согласно закону, минимальная заработная плата - это показатель оплаты труда неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда.



В остальном ответ Минфина не внес ясности по поводу принципов установления размеров минимальной зарплаты в КР. Не нашлось внятного объяснения и тому, почему этот показатель так контрастно мал по сравнению с прожиточным минимумом, который также назначает само государство. Главное предназначение минимального размера оплаты труда, если исходить из ответа Минфина, вовсе не в том, чтобы обеспечить гражданам заработок, покрывающий минимальные потребности по выживанию, а в том, чтобы определять размер среднемесячной зарплаты для начисления пенсий. А это значит, что и размер пенсий тоже будет заниженным. Вот к таким удивительным результатам привело нас изучение разницы между минимальной зарплатой и порогом нашего выживания.



"Вечерка" решила сама подсчитать стоимость продуктовой корзины на основе установленного набора продуктов питания для основных социально–демографических групп населения КР, утвержденного постановлением правительства 6 ноября 2009 года, только на основе сегодняшних цен (брали самые низкие).



В него вошли положенные 7 кг хлеба стоимостью 38 сомов за кг, 0,79 кг муки первого сорта - 44 сома/кг, чуть больше килограмма риса - 60 сомов/кг, 0,28 кг гречки - 70 сомов/кг, 4,69 кг картофеля - по 30 сомов/кг, 1,62 кг капусты - 15 сомов/кг, 1,39 кг моркови - 25 сомов/кг, 0,74 кг лука -15 сомов /кг, 0,18 кг чеснока - 280 сомов/кг, 1,34 кг помидоров - 149 сомов/кг, 1,09 кг огурцов - 150 сомов/кг, 0,47 кг тыквы - 40 сомов/кг, 4,9 кг яблок - 55 сомов/кг, 0,16 кг грецких орехов - 800 сомов/кг, 5,86 литра молока - 32 сома/литр, 0,32 кг творога - 160 сомов/кг, 0,31 кг сливочного масла - 350 сомов/кг, 5,74 литра кефира - 32 сома/литр, 1,31 кг говядины - 390 сомов/кг, 1,04 кг баранины - 420 сомов/кг, 0,81 кг курицы - 250 сомов/кг, 0,35 кг рыбы (судак) - 349 сомов/кг, 16 яиц - 10 сомов штука, 1,66 кг сахара - 55 сомов/кг, 0,79 литра растительного масла - 120 сомов/литр.



Общая стоимость такой продуктовой корзины составила 3 тысячи 559,62 сома, притом что в нее не были включены некоторые продукты.



содержание ЖК



Особая депутатская корзинка



Недавно депутат Дастан Бекешев на своем "Телеграм"–канале заявил о том, что в ЖК законопроекты цензурируются. По его словам, "не все законопроекты хотят публиковать на общественное обсуждение".



В частности, такой цензуре подвергся законопроект Бекешева о значительном сокращении зарплат депутатов, кабмина и президента республики до прожиточного минимума.



- Это будет справедливо. Потому что я посмотрел, как рассчитывается этот прожиточный минимум. Считается, что его хватает на то, чтобы покушать, одеться, заплатить налоги, и это всего лишь 5,5 тысячи сомов. Раз правительство устанавливает для всех граждан такой прожиточный минимум, соответственно руководящие лица, которые ответственны за формирование бюджета, должны получать тогда такую зарплату, раз они считают нормальным жить на такую сумму, - считает нардеп.



По его словам, он пытался с начала декабря 2020 года дважды опубликовать проект на сайте парламента, но ему так и не дали этого сделать.



- Естественно, пока его не вынесут и не опубликуют на сайте парламента, отсчет для общественного обсуждения не начнется. Вот такая цензура у нас в парламенте решает, что надо публиковать, а что не надо публиковать, - заключил он, добавив, что уже поговорил по этому поводу с рукаппарата Жогорку Кенеша.



Заработные платы и льготы парламентариев республики - предмет общественного интереса уже более десяти лет. Сколько именно на руки получают депутаты, доподлинно неизвестно, так как эти данные - "информация для служебного пользования".



При этом затраты на содержание депутатов и аппарата ЖК растут почти каждый год, и с 2010 по 2020 год они составили 6,8 млрд. сомов. Когда в стране начался экономический кризис из–за пандемии коронавируса, в СМИ появилась информация, что зарплата одного депутата составляет около 200 тысяч сомов.



В пресс–службе парламента опровергли эту информацию, сказав, что "депутаты парламента получают 25 тысяч сомов, вице–спикер - 27, а спикер ЖК - 30 тысяч сомов". Даже при таком раскладе заработная плата народных избранников в десятки раз выше, чем установленная государством минимальная зарплата, и в несколько раз выше прожиточного минимума.



После того, как в Кыргызстане начался политический кризис и шестой созыв стал практически бессрочным, депутаты пообещали, что будут работать бесплатно из–за финансового кризиса в стране. Однако после выяснилось, что они продолжают получать зарплату.



Сколько получают премьер–министр, члены кабмина и президент, также является "информацией для служебного пользования".



а как у них?



В России с 1 января 2021 года прожиточный минимум, согласно Федеральному закону, в среднем составит 11 тысяч 653 рубля (151 доллар) в месяц. При этом минимальный размер оплаты труда - 12 тысяч 792 рубля.



В Беларуси на 2021 год бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 258 рублей 11 копеек (98 долларов). Минимальная заработная плата - 400 рублей.



В Азербайджане прожиточный минимум на 2021 год утвержден в размере 196 манатов (115,6 доллара) по стране. Минимальная зарплата - 140 долларов, она не менялась с 2009 года.



В Украине прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц с 1 января 2020 года в размере - 2 тысячи 27 гривен (72,9 доллара) с дальнейшим повышением. Минимальный размер оплаты труда - 6 тысяч гривен.



В Казахстане прожиточный минимум установлен на уровне 34 тысяч 302 тенге (82,3 доллара). Минимальная зарплата в РК - 42 тысячи 500 тенге.



Как показывает практика наших партнеров - стран постсоветского пространства, -минимальная заработная плата, как правило, превышает прожиточный минимум, а не наоборот, как в КР.