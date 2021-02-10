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    Казахстан   | 
В Казахстане пройдет он-лайн перепись населения
11:23 11.02.2021

Принято решение о начале онлайн-переписи населения в РК

Казахстанцы смогут принять участие в переписи населения онлайн, передает zakon.kz.

О нововведениях, которые станут отличительной чертой переписи 2021 года рассказали на первом заседании специальной комиссии по проведению Национальной переписи населения Казахстана.

Специальная комиссия под председательством первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова займется решением основных организационных и содержательных вопросов подготовки и проведения кампании.

Собранные данные о численности населения, его возрастному, гендерному составу, степени урбанизации, уровне доходов станут основой для принятия выверенных, обоснованных управленческих решений.
Принято решение о начале онлайн-переписи с 1 сентября 2021 года. Она продлится до 15 октября 2021 года на сайте sanaq.gov.kz. Доступ к нему будет обеспечен круглосуточно. Казахстанцы смогут сами пройти перепись, заполнив переписные листы на себя и на членов своей семьи.

В комиссии заверяют, что при проведении онлайн-переписи будет обеспечена информационная безопасность. При содействии КНБ РК будет обеспечен круглосуточный мониторинг информационных ресурсов по переписи для предотвращения хакерских атак.

Также Смаилов отметил необходимость интеграции сайта sanaq.gov.kz с веб-порталом Egov.kz.

Традиционный обход населения будет проведен с 1 октября по 30 октября 2021 года, с соблюдением необходимых санитарных норм. Охвачены будут те, кто не прошел перепись в онлайн-режиме.

Переписчикам раздадут планшеты. Это позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных. С помощью специального мобильного приложения интервьюер сможет проводить опрос с учетом всех заложенных арифметико-логических контролей, применять классификаторы и справочники. Полученные данные будут отправлены напрямую в общую базу данных.

Чтобы обеспечить качественное проведение переписи, рассмотрен вопрос о целесообразности ввести мораторий с 1 мая по 31 декабря 2021 года по предложениям об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и по наименованию, переименованию составных частей населенных пунктов.

Также на заседании был утвержден логотип переписи.

Источник - zakon.kz
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