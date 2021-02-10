Россию может ждать глобальный успех из-за вакцины "Спутник V": Washington Post

12:07 11.02.2021

Россию может ждать глобальный успех из-за вакцины "Спутник V": Washington Post |

Представляем вашему вниманию перевод свежего материала Washington Post о вакцине "Спутник V".

10.02.21



Нужно помнить, что издание это строго русофобское и от своих правил не отступает: даже в этой статье, спохватившись, после комплиментов российской науке вдруг пишет об "агрессии РФ против евродипломата Борреля".



Тем ценнее эти скупые похвалы, через силу и сквозь зубы проговариваемые в издании-рупоре Вашингтона.



"Не так давно разговоры о российской вакцине от коронавируса вызывали насмешки. "США ни за что, ни в коем случае не станут испытывать ее даже на обезьянах, не говоря уже о людях", - заявил в августе каналу CNN (Си-Эн-Эн) один чиновник из администрации Трампа, ссылаясь на первые сообщения о разработке в России вакцины "Спутник V".



Россия тогда пошла нетрадиционным путем, зарегистрировав вакцину еще до завершения полного цикла испытаний. Даже внутри самой России, где из-за политической непрозрачности и бюрократической некомпетентности исторически сложилось прочное недоверие людей к власти, многие простые россияне отказывались от прививок, когда эта вакцина в декабре стала доступна для населения.



Но сейчас препарат "Спутник V", получивший свое название в честь первого в мире спутника Земли, позволившего Советам опередить американцев в космической гонке, начинает доказывать, что может принести России глобальный успех.



На прошлой неделе он получил мощную поддержку от авторитетного британского медицинского журнала "Ланцет", где была опубликована обзорная статья о "Спутнике". Авторы отметили, что через 21 день после первой прививки эффективность вакцины составляет 91,6%, а у людей старше 60 лет - все 91,8%. Таким образом, "Спутник V" встал в один ряд с вакцинами титулованных компаний "Пфайзер", "БиоНТек" и "Модерна".



Сейчас использовать российскую вакцину разрешили более чем в десятке стран. А после того, как свою печать одобрения поставил журнал "Ланцет", их примеру последуют и другие.



"Спутник V" намного дешевле западных вакцин-конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения, как вакцина "Пфайзер". Это облегчает распределение российской вакцины в развивающемся мире.



"Для нас это переломный момент", - заявил Bloomberg News Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, который стоит за разработкой "Спутника V" и его выводом на международный рынок.



Это равноценно победе кремлевской мягкой силы, а таких побед Москва добивается довольно редко. "Это действительно говорит кое-что о качестве российской науки и ее приверженности моральным принципам, хотя многие относятся к ней с пренебрежением и высокомерием, называя ее одряхлевшей, устаревшей, слабой, недостаточно финансируемой.



Мы слишком привыкли заявлять, что стоящие российские ученые уехали из России на более высокооплачиваемую и привлекательную работу в Европу и Северную Америку, - рассказал моей коллеге Робин Диксон (Robyn Dixon) Стивен Моррисон (Stephen Morrison), работающий директором Центра глобальной политики в области здравоохранения (Global Health Policy Center) при Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - Но последние события полностью опровергают такую точку зрения".



Беседовавшие с Диксон эксперты предупредили, что это достижение может быть своего рода "аномалией" и отнюдь не предвещает ренессанс российской науки.



Но надо признать: президент Владимир Путин в последние годы реализует масштабную национальную стратегию в области научных исследований, вкладывая инвестиции в университеты и научные лаборатории. И разработка российской вакцины может быть подтверждением правильности такого курса.



Правительства многих стран начали приобретать "Спутник V". На этой неделе Иран приступил к вакцинации своих медработников российской вакциной, сделав это перед началом более масштабной кампании иммунизации населения. Эта страна ослаблена экономическими санкциями и вспышкой пандемии, которая в Иране приобрела самый широкий размах из всех стран Ближнего Востока.



Россия и Иран также договорились о начале производства с апреля месяца "Спутника V" на иранских предприятиях. Уже запущены в действие планы массового производства российской вакцины в Индии, Турции, Бразилии и Южной Корее. Между тем, Кремль пообещал, что все население России будет привито бесплатно.



В Иране сегодня началась вакцинация "Спутником V". Партия из 10 000 доз российской вакцины доставлена сегодня в страну.



Сын министра здравоохранения привился этой вакциной перед президентом Рухани и телекамерами, продемонстрировав обществу ее безопасность.



Шесть стран Латинской Америки, начиная с Аргентины, приступили к вакцинации своих граждан "Спутником".



"Российская вакцина безопасна, на 92% эффективна против COVID. Кроме того, она безопасна и эффективна для пожилых людей, - заявил на прошлой неделе репортерам официальный представитель мексиканского государственного органа по борьбе с пандемией Уго Лопес-Гателл (Hugo López-Gatell).



- Она позволяет нам ускорить темпы вакцинации от COVID в Мексике". В прошлом месяце Мексика объявила о закупке 24 миллионов доз "Спутника".



Пожалуй, главным призом, по крайней мере, с точки зрения геополитики, является Европа. Страны ЕС, страдающие он недостатков производства и провалов с закупками, в вакцинации населения серьезно отстают от США и Британии. На этой неделе Венгрия утвердила "Спутник V" и получила 40 000 доз этой вакцины.



"Вакцина не может быть политическим вопросом, - заявил в прошлом месяце на государственном радио премьер-министр Виктор Орбан. - Выбирать между западными и восточными вакцинами можно тогда, когда их достаточно".



В западноевропейских странах "Спутник V" тоже вызывает повышенный интерес. Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что будет рада поставкам российской вакцины в ЕС, если ее одобрят европейские регуляторы.



Такая открытость резко контрастирует с напряженностью между Россией и ЕС на других фронтах. В Брюсселе все внимание приковано к непродуманному визиту в Москву руководителя внешней политики ЕС Жозепа Борреля, который отправился туда после вызвавшего большой скандал вынесения приговора видному лидеру оппозиции Алексею Навальному. Этот ветеран дипломатии поехал в Россию с требованием освободить Навального и оливковой ветвью мира, но вернулся униженный.



"Этот визит, отмеченный выдворением из России трех дипломатов ЕС из-за их предполагаемого участия в протестах в поддержку Навального, стал такой ужасной катастрофой, что Боррель, похоже, пересмотрит свою позицию по введению санкций против России за отравление и арест этого активиста, - написал мой коллега Майкл Бирнбаум (Michael Birnbaum). - Отвечая в пятницу на пресс-конференции на вопрос о карательных мерах ЕС, Боррель сказал, что их не будет. Но уже во вторник позиция Борреля изменилась. Дипломат заявил, что предложит меры, которые „могут включать санкции"".



Критики Кремля хотят, чтобы президент Байден и его союзники в Европе заняли твердую позицию против российского режима.



По крайней мере, они должны "прекратить действия, дающие Путину и другим авторитарным режимам рычаги влияния и легитимность, такие как торговые сделки, членство в организациях и так далее", написал на страницах "Вашингтон пост" живущий в эмиграции диссидент Гарри Каспаров.



И продолжил: "Читать диктаторам нотации о правах человека бессмысленно, если вы берете их газ, нефть и деньги". А как же насчет их вакцины?



Комментарии читателей:



Thinks



Спутник [в 1957-м году] действительно вышел в космос, а униженные американцы смотрели в небо. Спустя 60 лет "Спутник", похоже, сделал это снова. Иногда важна не только политика. Важны люди.



WeAreTheFuture



Для тех, кто знает историю российской школы вирусологии и эпидемиологии, в сообщениях о "Спутнике V" нет ничего неожиданного. Разработавший вакцину Институт Гамалеи является авторитетной научной организацией, одним из последних сохранившихся бастионов прежде знаменитой советской научной школы. Я не очень доверяю дисциплине их производства, но, если вакцина будет производиться где-то еще, это будет беспроигрышная ситуация для всего мира".