 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Проблемные банки Таджикистана все еще не вернули вкладчикам более $90 миллионов
12:26 11.02.2021

Пайрав Чоршанбиев,
Им никак не удается распродать свое имущество, чтобы полностью расплатиться со всеми вкладчиками.

Проблемные банки Таджикистана, два из которых находятся на стадии ликвидации, уже пятый год не могут полностью расплатиться со своими бывшими клиентами.

Совокупная задолженность этих банков перед вкладчиками на данный момент превышает 1 миллиард сомони (около 90 миллионов долларов).

Глава Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода 10 февраля сообщил на пресс-конференции, что этим банкамне удается продать свое имущество в тех объемах, чтобы полностью расплатиться со всеми вкладчиками.

Он отметил, что до настоящего момента невыплаченная задолженность "Агроинвестбанка" составляет около 662 млн сомони, "Таджиксодиротбанка" - 344 млн сомони, "Таджпромбанка" - 50 млн сомони, а "Фонобанка" - 5 млн сомони.
Лицензии двух последних банков регулятором были отозваны еще в феврале 2017 года и за прошедшие четыре года "Таджпромбанка" смог вернуть своим бывшим клиентам более 70% средств, а "Фононбанк" - свыше 90%.

Спасенные от неминуемого банкротства правительственной финансовой помощью "Агроинвестбанк" и "Таджиксодиротбанк" вернули 50% и 70% долгов, соответственно.

Напомним, в конце 2016 года правительство предоставило финансовую поддержку для рекапитализации этих банков общим размером более 3,3 млрд сомони.

Правительственную помощь в НБТ ранее обосновывали тем, что ликвидация этих некогда системных банков страны "вызвала бы "эффект домино", приведя к тяжелым последствиям экономику республики".

При этом, Международный валютный фонд практически по итогам каждой своей миссии рекомендует ликвидировать "Таджиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк".

Так, после по итогам последней миссии в сентябре 2020 года представители Фонда в очередной раз предложили ликвидировать эти банки.

Однако, в регуляторе считают, что эти банки должны функционировать, чтобы поэтапно возвращать деньги людей.

Источник - asiaplustj.info
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