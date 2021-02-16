Русский Самарканд: рождение знаменитого бульвара

14:26 11.02.2021

150 лет назад Туркестанский генерал-губернатор К.П. фон Кауфман утвердил план нового Самарканда. За образец был взят Санкт-Петербург с его улицами-лучами.



В означенных пределах было разрешено приобретать земельные участки у местного населения. Первым из них был куплен на юго-западе от цитадели для поселения отставных солдат. Уже осенью 1871 года в слободке были выстроены первые 100 домов из сырцового кирпича.



Военный топограф И.Г. Цеханович произвел детальную съемку местности и разбивку улиц. Руководил земскими работами в новой части Самарканда поручику А.Н. Черневский. Затем его сменил присланный из Ташкента архитектор Э.К. Левенштерн. Под его началом были застроены основные магистрали русского Самарканда - Николаевский, Александровский, Кауфманский и Ташкентский проспекты, а также улицы Челекская и Пенджикентская, Катта-Курганская и Ургутская. Им также были построены дом для начальника Зеравшанского округа генерала А.К. Абрамова и жилой корпус для казачьего конвоя.



Вскоре выяснилось, что купленной государством земли явно недостаточно для потребностей населения, и потому лицам православного вероисповедания было разрешено самостоятельно приобретать участки у коренных жителей Самарканда. Однако покупки эти допускались исключительно в пределах будущего города…



Для большинства людей, впервые попавших в Самарканд, знакомство с ним обычно начинается с прогулки по бульвару. Ширококронные деревья, возраст которых перевалил уже за столетие, уютные аллеи и многоцветные цветочные клумбы создают особый микроклимат, неизменно поднимают настроение.



Бульвар, ныне именуемый Университетским, по праву является визитной карточкой Самарканда, его брендом. По обеим его сторонам расположены здания, сохранившие облик и стиль давно минувшей эпохи, явно выделяющиеся своей архитектурой на фоне современных строений. Эти сооружения словно возвращают нас в прошлое.



Уже в 1872 году была осуществлена разбивка первых городских улиц и начато устройство мостов. Затем приступили к их шоссированию и посадке деревьев по обеим сторонам улиц.



К Регистану, например, была проведена широкая дорога. Вторая магистраль, бравшая свое начало у некрополя Шахи-Зинда, была проложена в 1871 году. Она была вымощена по способу военного инженера Глинки-Янчевского. Он был прост и надежен: на грунт укладывался слой гальки, который покрывался слоем обильно политой земли. Затем, после ее засыхания и свертывания, сверху насыпался слой крупного песка. Дорога отличалась прочностью и надежностью.



Строительство "русского" Самарканда начиналось от старой крепости, вокруг нее была расчищена широкая эспланада. Отсюда лучеобразно расходились улицы будущего города. Так, северной оконечностью европейской части Самарканда стала Барбетная улица, примыкавшая к Солдатской слободке. Параллельно ей расположились Катта-Курганский, Ташкентский и Ургутский проспекты.



С юго-запада возводимый город окаймлял Абрамовский (в честь генерала, первого начальника Зарафшанского округа и первого губернатора области, руководившего строительством) бульвар, отделявший его от старого, мусульманского, Самарканда.



В северной части города, рядом с Солдатской слободкой, появилось христианское кладбище. Лучевые улицы, упиравшиеся в цитадель, пересекались улицами радиальными, получившими названия Эспланадная, Александровская, Кауфманская, Николаевская и Черняевская. Все они брали свое начало от Абрамовского бульвара.



Бульвар этот и стал первой улицей нового города. Он и задумывался как центральное место для отдыха и общения горожан. Абрамовский бульвар протянулся с востока на запад километровой прямой линией, которая обрамлялась четырьмя полосами деревьев. Ширина его составляла пятьдесят саженей.



В центральной части бульвара была расположена оригинальная раковина для духового оркестра, состоявшего из военных музыкантов. Под звуки музыки здесь по вечерам прогуливались и танцевали городские обыватели.



Резиденция военного губернатора, естественно, тоже разместилась на Абрамовском бульваре. Она включала в себя служебные и личные апартаменты генерала, подсобные помещения и конюшню. В губернаторском саду имелись пруды, в которых плавали черные и белые лебеди.



На бульваре же находились канцелярия начальника Самаркандского уезда, штаб войск Самаркандского гарнизона, мужское казенное училище и женская гимназия (небезынтересно, что здание этой гимназии было построено по проекту известного архитектора Г. Сваричевского, а открывал гимназию Ф. Керенский, зять архитектора, главный инспектор народных училищ Туркестанского края и отец будущего главы Временного правительства России А.Ф. Керенского).



С двух концов бульвар как бы "охранялся" воинскими частями, казармы которых занимали значительную площадь. В самом конце девятнадцатого столетия рядом с одной из них возвели престижное здание Русско-китайского банка. А бывшее училище превратилось несколько позже в мужскую гимназию.



В конце западной части бульвара выстроил себе домик по собственному проекту и поселился в нем скромный человек - Михаил Иванович Невесский, чиновник особых поручений при военном губернаторе. Именно ему, профессиональному биологу, было поручено озеленение нового города. Некогда пустовавшее пространство - от его жилища и до здания женской гимназии - превратилось трудами Михаила Ивановича в опытный питомник.



Здесь высаживались саженцы различных деревьев и кустарников, привезенных из других регионов, здесь они проходили акклиматизацию, а затем, прижившись к местному климату, "переселялись" на улицы города.



Большая часть нынешних зеленых насаждений Самарканда обязана своим появлением на нашей земле этому человеку, оригинальный домик которого до сих пор украшает один из уголков бульвара.



Вообще можно считать Абрамовский бульвар неким опытным полигоном, с которого и начинался "русский" Самарканд. Военный губернатор и подвластные ему структуры уделяли внимание, прежде всего, внешнему виду города: здесь появились вскоре широкие прямые улицы, вдоль которых были высажены разнообразные деревья с широкой кроной.



Тротуары были отделены от проезжей части арыками, служившими для полива зеленых насаждений и самих улиц. В городе появились три оазиса: Абрамовский бульвар, городской парк и большой сад с прудами при доме военного губернатора. На рубеже XIX и XX веков возник еще один зеленый массив – Ивановский парк.



Хотя к началу минувшего столетия площадь русской части Самарканда составляла всего 229 десятин, это был уже настоящий европейский город – зеленый, уютный и благоустроенный…