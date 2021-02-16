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Что мешает созданию общего рынка газа ЕАЭСЧто мешает созданию общего рынка газа ЕАЭС
14:32 11.02.2021

Мнения экспертов

Какими запасами газа обладает ЕАЭС

На минувшей неделе премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал скорый переход к следующему этапу в реализации проекта общего рынка газа ЕАЭС.

Однако вопрос тарифообразования на транспорт газа по территории стран ЕАЭС все еще остается открытым - на сегодня сторонам не удалось достичь компромисса.

Проект решено ускорить

В ближайшее время Россия подготовит международный договор по общему рынку газа и страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перейдут к работе над проектом документа. Об этом в минувшее воскресенье заявил Головченко.

"Решение по стратегии развития интеграции до 2025 года главами государств ЕАЭС принято на высшем совете. Сейчас Россия в соответствии с поручениями, которые даны Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), готовит международный договор по общему рынку газа. Российские коллеги с пониманием воспринимают то, что надо ускориться. Поэтому скоро, я полагаю, мы перейдем уже к работе над проектом договора о рынке газа", - подчеркнул он.

По словам председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, завершение подготовки договора может состояться уже в этом году, а подписание соглашения запланировано на 2022-й.

Напомним, в 2016 году Совет ЕЭК утвердил концепцию формирования общего рынка газа стран ЕАЭС. Согласно документу, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия должны сформировать общий рынок газа к 2025 году.

Общий рынок газа предполагает унификацию правил торговли данным видом сырья, реализацию единых подходов к формированию ценовой и тарифной политики на общем рынке, гармонизацию законодательства государств-членов, регулирующего газовую сферу, а также единые правила доступа к газотранспортным системам, которые расположены на территориях этих государств.

Конфликт интересов

Беларусь и Армения, по оценке экспертов газовой отрасли, заинтересованы в том, чтобы получать газ по ценам внутреннего российского рынка. Россия в свою очередь настаивает на более глубоком уровне интеграции государств в рамках ЕАЭС.

Как весной прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил президент РФ Владимир Путин, единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения.

По словам экспертов, белорусская и армянская стороны на такую степень интеграции пока не готовы, а российская в свою очередь не заинтересована в том, чтобы брать на себя экономические риски без определенных политических гарантий.

По словам члена экспертного совета Института развития технологий ТЭК Дмитрия Коптева, общий рынок газа предполагает несколько вещей. Это неприменение ввозных и вывозных пошлин для стран - членов общего рынка, недискриминационный доступ к газотранспортным сетям, унификация правил торговли газом, единый подход в сфере ценовой и тарифной политики, гармонизация законодательства стран-членов в этой сфере.

"Проще говоря, в рамках общего рынка должна обеспечиваться равная доходность поставок газа на внутренний рынок и на рынки стран - членов соглашения с учетом расходов на транспортировку", - пояснил Коптев.

По его словам, для России этот проект в первую очередь политический, поскольку без него невозможно обеспечить реальную интеграцию стран - участниц ЕАЭС. Для Кыргызстана и Казахстана это в основном вопрос двусторонних отношений - Кыргызстан является импортером казахского газа, отметил специалист.

"Для Армении и Беларуси формирование общего рынка связано с надеждой на то, что удастся снизить цену поставляемого в эти страны российского газа, - в идеале до внутрироссийской, чего, скорее всего, никогда не будет. Последним неурегулированным вопросом остается вопрос формирования тарифов на транспортировку газа, ведь именно от них будет зависеть конечная цена для Армении и Беларуси. Интерес этих стран прост - они стремятся минимизировать свои расходы. Россия же хотела бы получить гарантии того, что Беларусь и Армения будут действовать в логике сохранения Евразии как единого макроэкономического региона", - добавил Коптев.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что общий рынок - это когда нет никаких ограничений на торговлю газом между странами внутри ЕАЭС.

"Сейчас, например, монопольное право на экспорт газа по трубопроводам из России имеет "Газпром". Помимо него, внутри России газ в больших объемах продают НОВАТЭК и "Роснефть", которые не могут поставить свой газ, например, в Беларусь. Белорусское руководство понимает "общий рынок" как снижение цен на российский газ для белорусских потребителей до уровня цен в Смоленской области", - заметил он.

Беларусь также заявляет, что при общем рынке газа Россия должна разрешить транзит казахстанского газа через Россию до белорусских потребителей. Это вряд ли возможно, поскольку такая цена даже внутри России субсидируется. У Армении такие же интересы и ожидания от общего рынка, как у Беларуси, отметил эксперт.

Перспективы в тумане

По мнению Юшкова, создание общего рынка газа ЕАЭС не приведет к существенным изменениям при торговле - формально границы для поставок газа между странами окажутся открытыми, но реального перестроения рынков не произойдет.

"Цены для Армении и Беларуси не снизятся, так как доставка от районов добычи газа в России (Ямало-Ненецкий автономный округ. - Ред.) до республик довольно дорогая. Независимые производители на новые рынки не придут, так как они будут готовы продавать только по высоким ценам - выше, чем 130 долларов за 1 тысячу кубических метров, по которым сейчас продает "Газпром", - поскольку отдают "дочкам" компании, владеющим газотранспортной системой, большую плату за транзит", - сказал Юшков.

Казахстан, по его словам, также не сможет поставлять газ в Беларусь или Армению из-за большого транспортного плеча.

"Он больше зарабатывает от поставок газа в Китай", - заключил эксперт.

Дмитрий Коптев выразил неуверенность, что общий рынок вообще заработает.

"Переговоры идут трудно, срок подписания соглашения постоянно отодвигается. Если же сторонам удастся договориться, то цены на общем рынке, как это и предусмотрено в документах ЕАЭС, будут определяться двумя путями - в рамках прямых договоров и на биржах, которые, кстати, еще предстоит создать", - подчеркнул он.

Механизм тарифообразования, который в итоге будет согласован, сегодня назвать невозможно, а в документах ЕАЭС этому вопросу уделено минимальное внимание.

"Сказано лишь, что оно "должно исходить из соблюдения баланса интересов потребителей, поставщиков газа и субъектов естественных монополий государств-членов, обеспечивающего доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий". Понятно, что такую размытую формулировку каждая сторона толкует в свою пользу", - рассуждает Коптев.

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев поясняет, что речь об общем рынке газа, а не о едином - это большое различие.

"Единый рынок существовал, если бы пять рынков стран - участниц ЕАЭС объединились и над этим рынком стоял наднациональный регулятор. Общий рынок - это отдельная субстанция, которая действует по своим правилам. Она касается трансграничной, межгосударственной торговли", - сказал Белогорьев.

Таким образом, заключил эксперт, законодательные условия в странах не унифицируются, а только гармонизируются, и по этой причине сохраняется множество различий, в том числе на уровне тарифов на транспортировку и на уровне ценообразования.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613043120
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