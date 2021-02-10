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Берлин спасал "Северный поток – 2" "грязной сделкой" с Америкой
14:35 11.02.2021

США и Германия ведут закулисный торг вокруг российского газопровода

Текст: Ольга Самофалова

Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по "Северному потоку – 2". Выяснилось, что Берлин действительно предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против "Северного потока – 2" нацелены отнюдь не на продвижение американского газа в Европе.

Слухи о том, что Германия строит на своей территории СПГ-заводы в обмен на смягчение американских санкций, ходят еще с осени. В четверг были опубликованы документы, подтверждающие такой торг.

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала письмо министра финансов ФРГ Олафа Шольца американскому коллеге Стивену Мнучину, датированное 7 августа 2020 года. Шольц предлагает вложить 1 млрд евро инвестиций в строительство двух терминалов для импорта сжиженного газа из США на территории Германии в обмен на уступки Вашингтона по санкциям против "Северного потока – 2".

Позже министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце опровергла, что есть такая "грязная сделка", как назвали ее экологи. С другой стороны, в ФРГ подтвердили, что власти Германии ведут с США закрытые переговоры, в том числе в письменном виде, по санкциям против "Северного потока – 2". И раньше вели такие переговоры. Но закрытые коммуникации они не комментируют.

Экологи называют американский СПГ грязным газом, так как он получается методом фрекинга или гидроразрыва пласта. Углеродный след у СПГ, который после добычи приходится еще сжигать и разжижать, в два-четыре раза выше, чем у трубопроводного газа.

В ответ на утечку немецких документов, в СМИ тут же появились американские документы. В распоряжение газеты Bild попали документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, Госдепа и министерства энергетики критикуют предложения ФРГ. В них советники Трампа делают довольно странные заявления.

Они отмечают, что США выступают против российского трубопровода не для продвижения поставок собственного сжиженного газа, а для того, чтобы "противостоять подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления".

"Такую ерунду несут обычно в массы, в телевизор. На серьезном уровне при конфиденциальных переговорах с немцами такой ахинеи никто нести не будет. Это пустая трата времени, неуважение собеседника",

– считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Совершенно очевидно, что США продвигают свои коммерческие интересы и заодно политические. Чем сильнее США подсадят Европу на свои товары, тем сильнее будет политическая зависимость Берлина от Вашингтона. Никакого отношения к демократическим ценностям это не имеет", – добавляет он.

Еще более любопытное заявление советники Трампа делают относительно подписания Россией нового транзитного договора с Украиной в декабре 2019 года. Они критикуют Шольца, который считает, что достичь соглашения по транзиту помогли дипломатические усилия ФРГ. Эксперты Трампа уверяют, что это не так, что это американские санкции помогли, а не усилия ФРГ.

Симонов считает, что на самом деле помогла совокупность факторов – и санкции США, и уговоры Германии.

Парадокс в том, что цель американских санкций была совершенно противоположной. Вашингтон как раз хотел, чтобы транзитный договор с Украиной не был подписан, чтобы разгорелась настоящая газовая война в Европе, и всех собак спустили бы на Россию.

"Думаю, сильно повлияло то, что Зеленский выиграл выборы в тот момент, когда начинались переговоры. Он стал неожиданным триггером. Убежден, что если бы Порошенко удержался на посту, то никакого транзитного контракта не было. США готовили Порошенко на то, чтобы он пошел на газовую войну", – считает Симонов.

Поэтому слышать, как США теперь гордятся, что только благодаря их усилиям был заключен транзитный договор с Украиной, довольно странно.

Что касается СПГ-заводов в Германии, которые стали разменной монетой, то они реально могут быть построены, считает эксперт. В частности, в планах Германии построить как минимум два СПГ-терминала в городах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Последний проект, правда, в ноябре 2020 года был заморожен. Это, кстати, проект компании Uniper, которая является одним из пяти европейских участников и партнеров Газпрома в проекте "Северный поток – 2". Официальная причина заморозки СПГ-терминала – в отсутствии заявок от желающих забронировать мощности будущего терминала. Впрочем, другой СПГ-проект не закрыт, да и новый разморозить всегда можно. Однако толку от этого будет мало.

"В Германии российский трубопроводный газ по цене всегда будет бить СПГ, даже если конъюнктура изменится. Германия, как особый клиент, покупает наш газ по особой цене. Это давние, совершенно уникальные отношения", – говорит Симонов.

В качестве отступных Берлин может пообещать построить СПГ-заводы, однако немецкое правительство не сможет гарантировать США определенный объем закупок. "Это в Литве можно принять закон, который заставляет бизнес в обязательном порядке покупать газ на СПГ-терминале. В Германии такое невозможно. Здесь построенные СПГ-заводы будут стоять, заполненные лишь на 10%", – считает глава ФНЭБ.

Немецкие экологи, опубликовавшие письмо Шольца, делают вывод, что Германии не нужен ни СПГ, ни "Северный поток – 2", потому что потребление газа внутри страны не растет. Берлин и правда справляется. "Северный поток – 2" создается не под новый спрос газа, а как замена маршрута доставки газа через Украину. Но Германия может стать, благодаря российским газопроводам, еще более крупным газовым хабом в Европе. Это обеспечит ей более привлекательные цены на российский газ, чем другим потребителям. Во-вторых, это даст возможность дополнительного заработка на транзите и перепродаже российского газа другим европейским потребителям. У практичной Германии есть четкий коммерческий мотив, кроме усиления влияния Берлина внутри ЕС и снижения зависимости от США.

Другое дело, что до конца не ясно – удалось ли договориться об этой сделке с США, а точнее – с новым президентом страны? За кулисами явно идет торг между США и Германией. Но реальные условия возможной сделки неизвестны широкой публике. Например, США может обменять российский газопровод не только на американский СПГ, но и на закупку других американских товаров немцами.

Источник - Взгляд
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