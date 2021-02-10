Выпущен на свободу турок Челик - убийца российского летчика подполковника Пешкова

14:40 11.02.2021

Объявивший себя убийцей летчика Пешкова турок Челик вышел на свободу



Алексей Дегтярев



Взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году турецкий гражданин Альпарслан Челик вышел на свободу, сообщил его адвокат Мурат Устюндаг.



"Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения", – сказал Устюндаг РИА "Новости".



Напомним, семеро из 18 человек, включая Альпарслана Челика, которого считали главным подозреваемым в убийстве Пешкова, были осуждены по статье о незаконном хранении оружия и приговорены к пяти годам тюрьмы. Еще один был приговорен к полутора годам, двое получили 10 месяцев лишения свободы.



Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика Олега Пешкова.