УзбПравительство затвердило "дорожную карту" по "поэтапному полному переходу узб-языка на латиницу"

15:15 11.02.2021

Готовится поэтапный полный переход на латиницу

Правительство утвердило "дорожную карту" по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. На латинице будут готовиться нормативно-правовые акты, вестись делопроизводство, обозначаться улицы и организации. Реклама, сайты, СМИ и продукция издательств также будет на латинице.

Сегодня, 16:49 Политика

Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 10 февраля утверждена "дорожная карта" по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Huquqiy axborot.



Документом предусмотрена разработка проектов нормативно-правовых актов о полном переходе на узбекский алфавит, основанный на латинице (к маю), а также об утверждении новой редакции правил правописания узбекского языка (к октябрю, редакция от 1999 года).



Проекты нормативно-правовых актов до публикации на портале Regulation.gov.uz должны будут проходить проверку на соответствие правилам государственного языка и написаны на латинице (проект документов об этом ожидается к октябрю-ноябрю).



"Дорожной картой" также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике:



официальных вебсайтов (с декабря 2022 года);

удостоверяющих личность документов, ID-карт и др. (с января 2022 года);

рабочих бумаг и различных бланков (с декабря 2022 года);

названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений (с декабря 2022 года).

Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу (с декабря 2022 года).



С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.



20 октября прошлого года президент подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать "дорожную карту".



Газета.uz