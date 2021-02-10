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"Прекратить геноцид!" Казахи из Китая требуют освободить родных в Синьцзяне
15:19 11.02.2021

Аян КАЛМУРАТ

Акция перед консульством Китая: "Хочу увидеть сына, пока жива"



Пикет с требованием освободить казахов из-под стражи в Синьцзяне и предоставить им возможность выехать в Казахстан прошел у консульства Китая в Алматы. Участники акции заявили, что их близкие находятся под "незаконным" прессингом в Синьцзяне, регионе на северо-западе Китая, откуда на протяжении последних четырех лет поступают сообщения о преследованиях коренных тюркоязычных народов.

ПИКЕТ С ТРЕБОВАНИЕМ "ПРЕКРАТИТЬ ГЕНОЦИД"

- Дети лишились отцов. Жены остались без мужей. Мужья остались без жен. Казахстанские власти говорят, что "дружат с Китаем". Почему тогда они не решат эту проблему вместе с "другом"? Почему не дают семьям воссоединиться? Пусть Китай прекратит политику геноцида! - заявили собравшиеся 9 февраля у консульства Китая.

Восемь человек, пришедших пикетировать дипломатическое представительство, говорят, что их близкие пострадали от репрессивной политики Пекина в отношении мусульман. Шестеро участников пикета сказали, что их родственники осуждены по "безосновательным обвинениям", отправлены в китайские тюрьмы. Еще двое сказали, что родные не могут выехать из Синьцзяна, поскольку власти изъяли их паспорта.

Саркытхан Кызырбайкызы, мать 14 детей, утверждает, что у ее живущего в Китае сына отобрали документы "без всяких причин".

- Не видела сына больше четырех лет. Хочу, чтобы ему вернули документы и выпустили [из страны]. Единственное, чего хочу, - увидеть сына до того, как умру, - сказала Саркытхан Кызырбайкызы, прикованная к инвалидной коляске.

Саркытхан Кызырбайкызы, человек с нарушениями зрения, говорит, что осталась сейчас одна с невесткой и нуждается в помощи.

Среди прибывших к консульству были и люди, которые выходили с пикетом к этому зданию в понедельник, 8 февраля. Одна из них - Нурзат Ермекбай, которая утверждает, что ее брат Бирлесбек Ермекбай "осужден в Китае без вины на 12 лет".

- Его судили без всякой вины. Если бы он был преступником, разве бы он ездил во внутренний Китай? Вот, на фото он в Пекине. Он совершил революцию? Кого-то убил? Нет. Он был муллой, его выбрали. Жил просто. Его судили за то, что он мусульманин, - говорит Нурзат Ермекбай.

Протесты у консульства Китая в Алматы: в поисках родных

Представитель местного акимата прибыл на место. Чиновник заявил, что акция "незаконная". Корреспондент Азаттыка спросил, знают ли в акимате о проблемах, которые поднимают казахи из Синьцзяна, но представитель местного исполнительного органа оставил вопрос без ответа.

Охранники консульства вначале наблюдали за акцией со стороны. Через некоторое время из здания вышел сотрудник, который подал жест рукой охране. После этого охранники оттеснили от консульства.

Полицейские не вмешивались в происходящее.

ПРОТЕСТЫ У ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КИТАЯ

Акции у зданий дипломатических представительств Китая в Казахстане в последнее время проходят нередко. Китайские дипломаты, как правило, не выходят к протестующим.

Сотни переехавших на постоянное место жительства в Казахстан этнических казахов из Китая говорят, что не могут воссоединиться со своими родственниками, оставшимися в Синьцзяне. По их словам, родственников удерживают под стражей или под домашним арестом, некоторым запрещают выезд из Китая, забирают у них документы, угрожают преследованиями.

На минувшей неделе к консульству выходил алматинец Байболат Кунболатулы, он требовал предоставить ему информацию о его брате в Синьцзяне.

"Геноцид!" Пикетировавшего консульство Китая задержала полиция

Кунболатулы подвергся задержанию, суд вынес ему предупреждение за "нарушение" порядка проведения мирных собраний. Кунболатулы не согласился с обвинением, заявив, что не нарушал закон. Алматинец не раз выходил с пикетами к дипломатическим представительствам Китая в Казахстане. По словам Кунболатулы, его младший брат в марте 2018 года был задержан в поселке Карагаш в уезде Кульджа в Синьцзяне и был отправлен в "лагерь политического перевоспитания". Затем его приговорили к 10 годам тюрьмы по неизвестным обвинениям. Кунболатулы говорит, что в МИД Казахстана ему ответили, что обвинения в адрес его брата - "внутреннее дело Китая". Китайские дипломаты, по его словам, не предоставляют каких-либо ответов.

По оценкам ООН, миллионы людей были отправлены в "лагеря политического перевоспитания" в Синьцзяне. Пекин обвиняется многими странами мира и международными правозащитными организациями в отправке в "лагеря" более миллиона мусульман-уйгуров, казахов и представителей других преимущественно мусульманских коренных народов Синьцзяна. Согласно свидетельствам очевидцев, заключенных подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей культуры, религии и языка. Помимо интернирования мусульмане Синьцзяна, согласно свидетельствам очевидцев и другим данным, подвергаются слежке и принудительному труду, в регионе также проводится программа насильственного контроля рождаемости и разлучения детей и родителей.

Женщина-уйгурка с ребенком на руках на рынке в Хотане, городе в Синьцзяне.

Китайские власти отвергают обвинения в свой адрес и называют "лагеря" центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для профилактики терроризма и экстремизма.

В Китае живет около полутора миллионов казахов, они расселены в основном на северо-западе страны, в Синьцзяне. В последние годы казахи вместе с другими коренными народами подвергаются репрессиям и дискриминации.

Официальный Нур-Султан, к которому обращаются за помощью родственники помещенных под стражу в Синьцзяне, избегает публичной критики в адрес Пекина, одного из своих крупнейших инвесторов и кредиторов. В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что сообщения правозащитных организаций о преследованиях казахов в Китае и отправке их в "лагеря перевоспитания" "преувеличены", отмечая, что его страна не должна стать частью "глобального антикитайского фронта". Тем не менее в конце прошлого года Казахстан предоставил убежище четырем этническим казахам, бежавшим из Синьцзяна и открыто заявившим о преследованиях в Китае меньшинств.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613045940
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