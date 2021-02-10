Умер Ларри Флинт - порно-король Запада

16:45 11.02.2021

Умер Ларри Флинт, издатель порножурнала "Хастлер" и символ борьбы за свободу слова



Ларри Флинт был фигурой, вызывавшей ожесточенные споры



Ларри Флинт, создатель известного американского "журнала для взрослых" "Хастлер" (Hustler), скончался в Лос-Анджелесе в ночь со среды на четверг в возрасте 78 лет.



Мировой знаменитостью его сделали покушение на его жизнь, после которого он передвигался в инвалидном кресле, и фильм "Народ против Ларри Флинта", снятый в 1996 году режиссером-классиком, беглецом из коммунистической Чехословакии Милошем Форманом.



Скандальная карьера Ларри Флинта продолжалась около полувека.



Он родился в штате Кентукки в ноябре 1942 года, не закончил школу, и начал с содержания стрип-клубов в Огайо вместе со своим братом. Из рекламного бюллетеня этих клубов вырос ежемесячный журнал "Хастлер", начавший выходить в 1974 году. Как утверждал сам издатель, его тираж доходил до трех миллионов экземпляров.



Флинт вызывал к себе жгучую ненависть, потому что не просто издавал порнографию, но делал это вызывающим образом.



"Плейбой" по сравнению с "Хастлером" считался респектабельным изданием. Само название, выбранное для журнала Флинтом, означает "проходимец". Он откровенно называл себя "торговцем похабщиной" и осмеивал культовые символы консервативной Америки, например, изображал в непристойном виде Санта-Клауса.



Постоянные суды



Флинт почти непрерывно судился с возмущенными гражданами. Самый громкий иск подал против него в 1983 году знаменитый телевизионный проповедник Джерри Фолуэлл.



Ларри Флинт выиграл дело в Верховном суде США



Спародировав обычай Фолуэлла ссылаться в проповедях на разные случаи из своей жизни, "Хастлер" напечатал карикатуру, на которой Фолуэлл "рассказывал", что первый сексуальный контакт имел с матерью в садовом туалете.



Дело тянулось пять лет. Евангелист потребовал с Флинта 50 млн долларов за клевету, выиграл в первой инстанции и проиграл в Верховном суде США, где против признания его виновным единогласно проголосовали все восемь судей. Вердикт считается историческим для защиты свободы самовыражения и права на сатиру в отношении публичных фигур.



В 1978 году неонацист Джозеф Франклин стрелял в Ларри Флинта на ступенях суда в штате Джорджия, где слушалось очередное дело о "непристойности". Тяжело раненый Флинт потерял подвижность нижней части тела. Он заказал себе инвалидное кресло, отделанное золотом и бархатом.



Задержать Франклина тогда не удалось. Впоследствии он был арестован, изобличен в общей сложности в 20 убийствах и шести покушениях и казнен в 2013 году.



Кино и реальность



Фильм Милоша Формана "Народ против Ларри Флинта" посвящен вечному конфликту индивидуалистической свободы и социальной гармонии.



Обращенная к присяжным речь адвоката Флинта в этой ленте стала символом веры сторонников прав личности: "Я не требую, чтоб вам нравилось то, чем занимается Ларри Флинт. Мне самому это не нравится, - говорил кинематографический защитник. - Но мне нравится то, что я живу в стране, где мы с вами можем сами принимать решения. [...] Если возводить стены вокруг всего, что нам кажется непристойным, то стены могут возникнуть и там, где мы их совсем не ждем. И тогда мы ничего уже не сможем сказать или сделать. А это уже не свобода".



Ларри Флинт был женат пять раз. Годовой оборот его бизнеса, по данным агентства Рейтер, в определенный момент оценивался в 150 млн долларов.



Издатель был активным противником Дональда Трампа и в 2017 году назначил награду в 10 млн долларов за материалы, способные привести к его импичменту.



Он скончался в клинике во сне, по словам его брата, от остановки сердца. Официальный представитель фонда Ларри Флинта сообщила, что его смерть была связана с "приступом внезапно возникшей болезни".