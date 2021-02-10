Распад СССР: как после краха империи появилась наследственная аристократия

16:48 11.02.2021 Дети катастрофы



В наступившем 2021 году исполняется тридцать лет с момента распада СССР. Разрушение советской империи началось еще в конце 80-х, но именно в 1991 году произошел ряд знаковых событий, которые привели к крушению Советского Союза. В числе прочего можно вспомнить войну в Нагорном Карабахе, штурм телецентра в Вильнюсе, грузино-осетинский конфликт, августовский путч и поражение ГКЧП, Беловежские соглашения и создание СНГ. И как итог - за пять дней до окончания года Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. Дело было сделано.



Находясь в круговерти тех трагических событий, сложно было осознать происходящее. Большинство суждений сводилось к лозунгам: либо "триумф свободы и демократии", либо "предательство советской Родины". Если большое видится на расстоянии, то три десятилетия - достаточный срок, чтобы попытаться понять суть "крупнейшей геополитической катастрофы века".



Внимание к распаду советской империи сегодня привлекает не только круглая дата. Привлекают и активизировавшиеся процессы разрушения единого постсоветского пространства.



В ноябре 2020 года на президентских выборах в Молдове победу одержала гражданка Румынии и сторонница присоединения Молдовы к Румынии Майя Санду. Сразу после выборов новый президент потребовала вывести части российской армии из Приднестровья и заменить их на миротворцев из ОБСЕ, добилась через Конституционный суд отмены особого статуса русского языка и отказалась признавать долги Молдовы перед Россией за газ. Массовые протесты, прокатившиеся по Беларуси летом–осенью прошлого года, не носили антироссийского характера, но, согласно данным социологических опросов, белорусы уверены, что Лукашенко сохранил власть исключительно благодаря поддержке Кремля. Подобная ситуация в итоге с неизбежностью негативно скажется на отношении к Российской Федерации. Итоги разгоревшегося прошлой осенью Нагорно-Карабахского конфликта были обусловлены активной поддержкой со стороны Турции и наглядно продемонстрировали, что ОДКБ, членом которой является Армения, не может служить надежным гарантом безопасности для бывших советских республик.



Вновь и вновь возвращаясь к теме распада СССР, участники и свидетели тех событий пытаются найти ответы на множество сложных вопросов, в том числе на классический русский вопрос "кто виноват?". Кого можно назвать виновником распада советской империи? На этот вопрос отвечают по-разному: указывают на фигуры Бориса Ельцина и Михаила Горбачева, на национальные элиты советских республик, на интеллигенцию и правозащитные движения. Сам первый (и единственный) президент СССР главными виновниками распада Советского Союза называет членов ГКЧП. В развале страны невозможно было заподозрить только "великий советский народ". На референдуме, прошедшем в марте 1991 года, граждане в большинстве своем (76%) высказались за сохранение Союза. Но кому это интересно, когда ставки были столь высоки? Ситуацию 30-летней давности хорошо описывает формула: верхи не хотели жить по-старому, а низы никто не спрашивал.



Любое масштабное историческое событие - результат действия многих факторов. Анализируя распад советской империи, обычно говорят о неконкурентной экономике, самоубийственной национальной политике и происках геополитических противников. При этом из вида, как правило, упускается ключевой аспект: к концу ХХ века в Советском Союзе окончательно сформировалась элита - слой, который при любом политическом строе не только управляет, но и потребляет непропорционально большую долю национального богатства. Советская номенклатура обладала определенными привилегиями, учитывая масштабы страны, - более чем скромными. Кроме того, социалистический строй - и это крайне важно - не позволял легитимным образом привилегии наследовать. Иными словами, политическое устройство противоречило интересам элиты, поэтому от социализма отказались. А заодно выплеснули и единое государство. Как говорится: "лес рубят - щепки летят".



Для национальных элит союзных и автономных республик стремление разрушить единое государство вполне ожидаемо - распад любой империи тождественен приобретению независимости населяющими ее народами. В то же время для российской элиты ситуация была иной: развал страны, которую создавали многие поколения твоих предков, сложно назвать делом богоугодным. Но пусть первым бросит камень тот, кто не готов пойти на многое ради будущего своих детей. Богатство и власть не передаются по наследству только там, где правители заведомо неженаты и бездетны, например, в Ватикане.



В Русской православной церкви епископом может стать только представитель черного духовенства. Пожалуй, единственный способ заставить крупных государственных руководителей действовать без всякой оглядки на интересы своей семьи - это пойти по пути христианских конфессий и создать некий аналог черного духовенства - "черное чиновничество". Так поступали, например, китайские императоры, назначавшие на высокие государственные посты евнухов. Впрочем, если не рассматривать всерьез столь экзотичный для современной цивилизации путь, следует признать нежизнеспособность квазитеократических государств, не предполагающих наследования власти. СССР был именно таким, поэтому изначально был обречен.



Перестройка и последовавший за ней распад Советского Союза были инициированы советской номенклатурой, осуществлены руками номенклатуры, и номенклатура стала основным выгодоприобретателем.



Поскреби почти любого представителя современной российской элиты и найдешь выходца из номенклатурных семей. Например, министр обороны Сергей Шойгу - сын первого заместителя председателя Совета министров Тувинской АССР. Министр культуры Ольга Любимова - дочь ректора Театрального училища им. Щепкина, правнучка знаменитого актера, лауреата Сталинской премии и кавалера двух орденов Ленина Василия Качалова. Отец министра промышленности и торговли Дениса Мантурова - Валентин Мантуров - был первым секретарем Мурманского горкома ВЛКСМ, впоследствии - дипломатическим работником. Конечно, в борьбе за власть и дележе советской собственности поучаствовали и иные сплоченные группы - криминал или этнические сообщества. Но в постсоветской элите их представительство по разным оценкам не превышало 20%, а абсолютное большинство составляли выходцы из среды номенклатуры.



Момент распада СССР представляется неслучайным: к концу ХХ века зрелого возраста достигло третье поколение советской аристократии. Этот процесс можно наглядно проследить на примере семьи Гайдаров. Аркадий Гайдар - активный участник гражданской войны, в последующем - культовый писатель, чьими книгами зачитывался каждый советский мальчишка. Сыну - Тимуру Аркадьевичу - уже не пришлось прорубаться к власти с шашкой наголо, он получил хорошее образование, звание контр-адмирала, заведовал военным отделом главной газеты страны - "Правды". Внук - Егор Тимурович - в 1991 году в возрасте 35 лет стал одним из "отцов-основателей" новой России, занимал ряд ключевых должностей в правительстве Российской Федерации.



В первой половине ХХ века выходцы из рабочих и крестьянских семей могли сделать серьезную карьеру. Например, Никита Сергеевич Хрущев родился в 1894 году в селе Калиновка Курской губернии в крестьянской семье; Леонид Ильич Брежнев - в 1906 году в селе Каменском Екатеринославской губернии в семье рабочих; Михаил Сергеевич Горбачев - в 1931 году в селе Привольное Ставропольского края в крестьянской семье. Однако к концу ХХ столетия социальные лифты практически остановились. Помните советский анекдот про сына полковника, который не станет генералом, потому что у генерала есть свой сын? Оставалось только обрубить канаты, по которым основатели новых аристократических семей поднялись на вершину социальной пирамиды. Перестройка и последовавшая за ней кардинальная смена политической парадигмы решали именно эту задачу: законодательно закрепляли привилегированное положение советской элиты.



Часто приходится слышать, что в современной России построено сословное общество. Это, конечно, гипербола.



Но тот факт, что российские народ и элита - это обособленные и во многом антагонистические миры вполне очевиден.



Кстати, камертон, который задевают расследования самого яркого российского оппозиционера Алексея Навального, вовсе не неприязнь к коррупции, а чувство, которое большевики называли "классовой ненавистью". Во всех расследованиях Фонда борьбы с коррупцией (организация внесена в реестр иностранных агентов - Ред.) предельно четко проводится разграничительная линия: здесь мы - "от зарплаты до зарплаты", "еле-еле концы с концами", "малогабаритная двушка в ипотеке"; а там они - с виллами, яхтами, миллиардами и моделями-любовницами.



Обыденными стали сегодня сообщения о детях видных государственных деятелей, которые сами становятся крупными руководителями, порой вопреки отсутствию у них соответствующего профессионального опыта. Например, сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева занимает кресло министра сельского хозяйства России; сын бывшего руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова - пост генерального директора - председателя правления крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса". Сын Директора ФСБ РФ Александра Бортникова является заместителем президента - председателя правления банка ВТБ; сын первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко - первый вице-президент "Ростелекома".



Справедливости ради следует отметить, что подобные назначения с точки зрения компаний вполне рациональны. Представители элиты легче могут найти общий язык в высоких кабинетах, где, как правило, сидят люди, с которыми они учились в одних школах и университетах, с кем жили по соседству и вместе проводили свободное время. А зачастую им предстоит иметь дело со своими родственниками.



Представители оппозиции регулярно обвиняют власти предержащие в передаче власти по наследству и называют подобное поведение проявлением коррупции. В определенном смысле эти обвинения справедливы, но в то же время система, при которой власть передается по наследству, представляется более рациональной, чем попытки научить "каждую кухарку управлять государством". Да и сами оппозиционеры (по крайней мере системные) также по мере возможностей передают свой статус детям и внукам. Например, сын Владимира Жириновского является заместителем председателя Государственной думы (до 2011 года руководил фракцией ЛДПР в ГД РФ); внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова - председателем фракции КПРФ в Московской городской думе; сын главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова - главным редактором популярного право-патриотического канала "День ТВ".



Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что правящий слой современной России - это не просто плоть от плоти советской номенклатуры, это и есть советская номенклатура, преобразовавшая страну в соответствии со своими интересами. Российскую элиту можно обвинить в чем угодно, но фразеологизм "из грязи в князи" точно не про нее. Семьи новой аристократии шли к своему положению на протяжении ста лет. Все чаще правящий слой Российской Федерации называют новыми дворянами. Но за этой на первый взгляд лестной аналогией видится мрачная ирония: "старые дворяне" владели Россией несколько веков, а закончили парижскими таксистами.



Возможно, именно историческая память заставляет обитателей российского Олимпа покупать недвижимость в Лондоне, Ницце и Марбелье, давать образование детям в университетах Йеля, Гарварда и Оксфорда, хранить деньги в банках Швейцарии и Великобритании. Ведь история циклична, а ее ритмы ускоряются.



Михаил Романов, директор "Лаборатории изучения общественного мнения" Источник - Новая газета

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