ЖапарКадры-3. Отдел обороны КырКабмина возглавил Абдик Халмурзаев - братишка вора в законе Камчи Кольбаева

18:35 11.02.2021

11 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Завотделом обороны кабмина стал Абдибакыт Халмурзаев. Он встречал вора в законе



Заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций назначен Абдибакыт Халмурзаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что Халмурзаева назначили распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова. Его уже представили коллективу.



Абдибакыт Халмурзаев - брат бывшего полномочного представителя правительства Абиша Халмурзаева.



В 2011 году выяснилось, что Абдибакыт Халмурзаев встречал в отеле "Каприз" вора в законе Камчибека Кольбаева. Тогда он занимал пост прокурора области. Фотография с кримавторитетом разлетелась в социальных сетях. В 2012-м он подал в отставку. Через два года Халмурзаев занял кресло прокурора Октябрьского района Бишкека, а в 2017 году возглавил столичный надзорный орган. В 2018-м ему объявили неполное служебное соответствие и сняли с должности. В 2019 году Абдибакыт Халмурзаев вернулся в прокуратуру, возглавив надзорный орган Баткенской области.