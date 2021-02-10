Капчыгай. На таджико-кыргызской границе опять предгрозовой напряг...

18:55 11.02.2021

11 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Конфликт на границе. Местные власти проводят встречу с жителями Ак-Сая



Аким Баткенского района Каланбек Маркаев и начальник Главного штаба ПС ГКНБ проводят встречу с жителями села Ак-Сай. Об этом 24.kg сообщили местные жители.



По их словам, встреча проходит в здании Ак-Сайского айыл окмоту.



"Только что завершились переговоры с Таджикистаном. Сейчас начальник штаба дает информацию. Люди по-прежнему требуют, чтобы таджикские военные не проводили никаких работ на неописанном участке близ села Капчыгай", - сказали местные жители.



Напомним, по словам аксайцев, несколько дней назад таджикские военные появились вблизи села Капчыгай, они закрыли путь на пастбище и начали проводить работы с использованием бульдозера.