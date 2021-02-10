Задержан за "крупную взятку" судья ВерхСуда Казахстана. Имя героя пока не названо

19:04 11.02.2021

Судью Верховного суда задержали за крупную взятку



Надежда Лыкова



Судья Верховного суда Казахстана задержан при получении крупной суммы денег, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ВС.



"Агентство по противодействию коррупции и Служба внутренней безопасности Верховного суда в течение определенного времени проводили совместные мероприятия. В результате 11 февраля текущего года в Нур-Султане задержан с поличным судья Верховного суда при получении крупной суммы денежных средств", - говорится в сообщении.



По данным Верховного суда, деньги передавались за оказанное им в период работы в Высшем судебном совете содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой.



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Одновременно в Туркестане задержан судья районного суда, передавший денежные средства.



Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в Верховном суде.