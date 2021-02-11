 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стратегия "нулевого Covid" - стоит ли верить в нее? - Венсан Борденав
19:26 11.02.2021

11 февраля 2021 г.
Венсан Борденав | Le Figaro

"(...) От комендантского часа до карантина - уже почти год наша повседневная жизнь и экономика перевернуты с ног на голову. Для того, чтобы положить этому конец, все больше и больше ученых ратуют за то, что необходимо стремиться скорее к стратегии "нулевого Covid", чем к тому, чтобы "жить с вирусом", как беспрестанно провозглашает французское правительство после окончания карантина. Идея состоит в том, чтобы при малейших признаках возобновления эпидемии действовать очень быстро, дабы предотвратить ее развитие", - пишет Le Figaro.

"Некоторые страны достигли этого без обязательных строгих ограничений", - анализирует Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета. Новая Зеландия, например, смогла очень сильно и быстро отреагировать, посадив на карантин свою столицу на три недели в августе, как только произошли первые случаи заболевания! В результате страна теперь живет без вируса. Такой пример, вероятно, будет трудно воспроизвести, потому что страна извлекает выгоду из своей изолированности, очень низкой плотности населения, а также летнего сезона... Но другие демократии тоже могут нас вдохновить. Южной Корее или Японии, пусть и не искоренившим вирус, удается поддерживать уровень заражений на достаточно низком уровне, чтобы жить почти нормально", - указывает автор статьи.

"(...) В обращении, опубликованном 18 декабря в журнале The Lancet, европейские ученые рассуждают именно так и призывают страны ЕС к согласованным действиям, чтобы попытаться найти эквивалентную модель для Старого Света", - указывает журналист.

"(...) Прежде чем можно будет реализовать стратегию "нулевого Covid", необходимо вернуться к очень низкому уровню заражений, который обязательно сопряжен со всеобщим карантином, - говорится в публикации. "Потребуется меньше месяца соблюдения нового строгого карантина, подобного тому, который вводился весной, чтобы снизить ежедневое количество в 20 тыс. случаев до отметки в 1 тыс.", - прогнозирует Антуан Флао для Франции. "Достаточный порог для открытия баров и ресторанов, школ, выставок и второстепенных магазинов!" Вся трудность состоит в том, чтобы преуспеть в поддержании столь низкого уровня циркуляции вируса с течением времени", - пишет Le Figaro.

"(...) Чтобы избежать ввоза вируса, необходим очень строгий пограничный контроль. Пример Тайваня, который полностью прекратил свои связи с материковым Китаем в январе 2020 года, говорит сам за себя: на острове с населением 23 млн человек было всего 9 смертей и 900 случаев заболевания... с самого начала пандемии! Единственное, что вызывает беспокойство: "Все демократии, которые достигли цели "нулевого Covid", являются островами, - напоминает Антуан Флао. - Это неоспоримое преимущество. Поэтому для того, чтобы такую стратегию можно было перенести во Францию, потребуется превратить Шенгенскую Европу в своего рода полуостров, который должен закрыть свои границы".

"(...) Если мы хотим замедлить распространение вируса, наиболее эффективным является отслеживание цепочек заражения, чтобы определить происхождение инфекций и обнаружить максимальное количество контактов (например, все пассажиры в одном вагоне или клиенты в ресторане)", - комментирует автор публикации Венсан Борденав.

"Такое ретроспективное отслеживание применялось в Южной Корее. Так, власти могут получить доступ к выпискам по кредитным картам, чтобы узнать, обедали ли вы в ресторане, и использовать данные мобильного телефона для автоматического определения случаев контакта, - отмечает автор статьи. - Проблема: "Подобная политика отслеживания цифрового следа в Азии не соответствуют европейскому Общему регламенту по защите данных (GDPR), - анализирует Антуан Флао. - Но что является более губительным для свободы, подобные отходы от принципов, связанные с исключительным контекстом и беспокоящие только людей, подозреваемых в заражении вирусом, или домашний арест всего населения во время чередования комендантского часа и карантина?"

"(...) В Новой Зеландии или Австралии после обнаружения нескольких случаев карантин вводился в целом городе, - напоминает журналист. "Устанавливая очень низкий порог предупреждения для вмешательства, эти государства избегают необходимости прибегать к всеобщим и длительным карантинам, - анализирует Самюэль Ализон, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра, специалист по моделированию инфекционных заболеваний. - Цель состоит в том, чтобы локализовать начало любой новой вспышки. Во Франции мы придерживаемся совершенно другой стратегии. Мы основываем свои решения на переполненности отделений интенсивного лечения. Это приводит к политике "стоп-вперед", которая оставляет мало места для маневра".

"По мере продвижения кампании вакцинации вирусу станет все труднее распространяться. Вакцинация пожилых людей должна быстро уменьшить нагрузку на больничную систему, но этого будет недостаточно для остановки эпидемии, - отмечается в публикации. "Считается, что охват вакцинацией 50% населения страны может предотвратить скачок назад, - поясняет Самуэль Ализон. - Но в некоторых густонаселенных районах нужно будет выйти за эти рамки. Усложнить задачу могут также варианты коронавируса".

Источник: Le Figaro

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613060760
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