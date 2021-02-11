 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прорыва в отношениях Пекина и Вашингтона пока не наблюдается, - В.Скосырев
20:55 11.02.2021

Оценки результатов переговоров Байдена и Си оказались диаметрально противоположными
Владимир Скосырев
11.02.21

Будучи вице-президентом США, Байден старался установить прочные связи с Си Цзиньпином.
Президент США Джозеф Байден впервые после избрания поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Каков практический результат беседы, понять сложно. Ведь каждая сторона опубликовала свою версию. Хозяин Белого дома упирал на то, что Китай навязывает американцам несправедливые условия торговли, подавляет права человека в Гонконге, Синьцзяне, угрожает Тайваню. Си сказал, что конфронтация двух держав была бы катастрофой и необходимо создать механизмы, позволяющие избегать ошибочных шагов. По мнению экспертов, прорыва не произошло, но диалог станет более спокойным.
Обмен мнениями по телефону состоялся накануне Нового года по лунному календарю. Глава администрации США передал лидеру КНР наилучшие пожелания китайскому народу. Собеседники согласились, что обеим державам нужно кооперироваться в борьбе с пандемией и уделять внимание изменениям климата.

Однако, как сообщает South China Morning Post, разговор вскрыл напряжение в отношениях двух стран. В ответ на упреки Байдена по поводу зажима демократии и репрессий в Китае Си сказал, что проблемы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна затрагивают суверенитет Китая, это его внутреннее дело. Америке следует подходить к этим вопросам осторожно.

После окончания разговора Байден написал в Twitter: "Я сказал ему, что буду работать с Китаем, когда это выгодно китайскому народу". Китайское государственное ТВ CCTV освещало событие в основном в позитивном ключе, указав, что между двумя державами есть расхождения, но можно не допустить их обострения путем сотрудничества. А агентство АР, наоборот, передало из Вашингтона, что Байден хотел послать следующий месседж миру: он не станет следовать подходу экс-президента Дональда Трампа, который ставил превыше всего торгово-экономические проблемы в отношениях с Китаем. Байден будет сохранять твердость, в то же время консультируясь с союзниками.

Не случайно накануне беседы с Си хозяин Белого дома объявил, что в Пентагоне будет сформирована специальная межведомственная команда по Китаю из военных и гражданских чиновников для отражения вызовов в сфере обороны. Задача группы – рассмотреть американскую стратегию, чтобы защитить интересы США в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Аналитики в Китае подчеркивают, что по телефону невозможно развязать узел противоречий, которые накапливались десятилетиями, но особенно накалились при Трампе. А ведь когда Трамп пришел к власти, царил оптимизм. К лунному Новому году внучка тогдашнего президента выступила с поздравлениями китайцам на китайском языке. Ее обращение передало ТВ. Как говорит научный сотрудник Китайского института международных исследований Цуй Лэй, подобные жесты мало что значат. Отношения между главами государств, если не опираются на общие ценности и взаимные интересы двух стран, подобны дереву без корней.

А Ши Иньхун, профессор Народного университета в Пекине, указывает, что Байден затронул такие сферы, где Пекин не может сделать ни малейших уступок. С другой стороны, какой-либо гибкости в курсе Вашингтона тоже не приходится ожидать, поскольку представители обеих партий в Конгрессе требуют, чтобы Байден был тверд. Единственный хороший момент – то, что диалог снова стал носить вежливый характер.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения ВШЭ, отметил: "Во время предвыборной кампании Байден назвал Си Цзиньпина неотесанным грубияном. Сейчас тон изменился. Это вселяет надежду на то, что между двумя лидерами установятся нормальные отношения. Тем более что в прошлом они общались. Так что на личном уровне контакты могут восстановиться. Ведь Байден в отличие от Трампа системный политик. Это не бизнесмен, который пришел в новую для него область, как Трамп. Разногласия никуда не ушли. Но внешне отношения не будут выглядеть, как ссора в коммунальной квартире. Байден будет соблюдать дипломатический этикет".

Но что означает призыв Байдена к Китаю сотрудничать в предотвращении распространения оружия? Об этом упоминается в отчете Белого дома о диалоге лидеров. Китайская сторона о реакции Си ничего не сообщает. По мнению наблюдателей в Гонконге, США, вероятно, добиваются от Пекина поддержки в ограничении программы совершенствования ядерного оружия, которую реализует Северная Корея.

Источник - ng.ru
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