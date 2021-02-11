Эр-Рияд встал на путь исправления прав человека, - М.Беленькая

21:51 11.02.2021

Саудовская Аравия подобрела к правозащитникам и спешно освобождает их из тюрем



Власти Саудовской Аравии освободили двух правозащитниц, ранее осужденных за терроризм и подозрительные "связи с заграницей". Это решение Эр-Рияда эксперты объясняют сменой главы Белого дома. Еще будучи кандидатом на президентский пост, Джо Байден обещал заставить королевство "заплатить цену" за нарушение прав человека. А одним из его первых шагов в качестве президента стал отказ от поддержки саудовской военной кампании в Йемене. Тем не менее США по-прежнему рассматривают Саудовскую Аравию как своего приоритетного союзника на Ближнем Востоке.



Правозащитницы и блогеры Люджейн аль-Хазлюль и Нуф Абдель Азиз вышли в среду из тюрьмы, где находились соответственно с мая и июня 2018 года. Обе были задержаны в разгар кампании против правозащитников, которые на протяжении многих лет вели борьбу за права женщин в Саудовской Аравии. Серия арестов совпала по времени с введением властями королевства послаблений для женщин, самым громким из которых стало право на вождение автомобиля. Люджейн аль-Хазлюль была задержана именно за рулем. За Нуф Абдель Азиз пришли после поста в поддержку госпожи аль-Хазлюль и других правозащитников. Семьи задержанных не раз сообщали, что женщины подвергались пыткам и сексуальным домогательствам. Власти королевства это отрицают.



В декабре прошлого года саудовский суд приговорил Люджейн аль-Хазлюль к тюремному заключению сроком на пять лет и восемь месяцев за преступления, связанные с терроризмом, но с отсрочкой исполнения приговора. Именно после этого семья начала ждать ее возвращения домой. Нуф Абдель Азиз предъявляли обвинения в нарушении религиозных и национальных норм, подозрительных связях с иностранцами, вербовке сообщников. Аресты правозащитников вызвали возмущение за рубежом. Вопрос об их судьбе неоднократно поднимался международными организациями и западными правительствами. Президент США Джо Байден лично приветствовал освобождение Люджейн аль-Хазлюль, ставшей символом нарушений прав человека в Саудовской Аравии.



Особенно резкая критика за ситуацию в этой сфере обрушилась на королевство и его наследного принца Мухаммеда бен Сальмана после убийства в октябре 2019 года в саудовском генконсульстве в Стамбуле колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи. Однако близкие отношения, которые связывали Саудовскую Аравию и администрацию 45-го президента США Дональда Трампа, спасли королевство и лично принца от санкций, на которых в том числе настаивали американские конгрессмены. Еще в качестве кандидата в президенты Джо Байден заявлял, что Дональд Трамп, руководствуясь экономической целесообразностью, выдал властям королевства "опасный карт-бланш", вылившийся в "постыдную защиту" убийц журналиста Джамаля Хашокджи. Джо Байден обещал заставить королевство "заплатить цену" за нарушения прав человека и превратить саудовские власти в "изгоев".



В планах было и прекращение поддержки США "возглавляемой Саудовской Аравией войны в Йемене".

Это и стало одним из первых внешнеполитических решений Джо Байдена.



"Эта война должна закончиться. И, с тем чтобы подчеркнуть нашу приверженность (этой цели.- "Ъ"), мы прекращаем поддержку Америкой наступательных операций в Йемене, включая соответствующие поставки оружия",- сказал на прошлой неделе президент Байден в программной речи о приоритетах внешней политики США. До этого стало известно, что новая администрация временно приостановила реализацию сделок по продаже оружия, заключенных Дональдом Трампом с Саудовской Аравией и ОАЭ. Кроме того, администрация Байдена решила пересмотреть решение Дональда Трампа о включении в список террористических организаций йеменского хуситского движения "Ансар Аллах", постоянно атакующего королевство.



Вслед за выступлением Джо Байдена последовал комментарий пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. "Мы, конечно, рассчитываем, что Саудовская Аравия улучшит свой "послужной список" в сфере прав человека. Это включает освобождение из саудовских тюрем политических заключенных, таких как сторонники соблюдения прав женщин",- сказала она. Госпожа Псаки отказалась уточнить, возможно ли применение нынешними властями США санкций в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством Джамаля Хашокджи, но сказала, что администрация Байдена намерена передать Конгрессу требуемое им еще от президента Трампа заключение ЦРУ об обстоятельствах гибели журналиста.



При этом Джен Псаки похвалила Эр-Рияд за состоявшееся накануне освобождение под залог двух саудовских активистов с американским гражданством.

Обоих обвиняют в терроризме. А менее чем через неделю после ее слов стало известно и о выходе из тюрьмы Люджейн аль-Хазлюль и Нуф Абдель Азиз. Впрочем, обе не имеют права покидать королевство и находятся на испытательном сроке. Поэтому их семьи опасаются, что женщины в любой момент могут вновь оказаться за решеткой. Кроме того, в заключении продолжают оставаться и другие правозащитники.



Как каким политическим последствиям привело убийство журналиста Джамаля Хашокджи

При этом Вашингтон, несмотря на критику в адрес Эр-Рияда и оказываемое на него давление, не спешит полностью пересматривать свою политику в отношении королевства и полностью лишать его поддержки. Так, после обстрела в среду хуситами саудовского аэропорта Адха Джен Псаки сообщила об осуждении Вашингтоном этой атаки, совершенной в то время, когда спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг отправился с первой поездкой в регион, где должен был встретиться и с саудовскими властями. Госсекретарь США Энтони Блинкен незамедлительно обсудил ситуацию со своим саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом. А официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил в ходе брифинга в среду, что Вашингтон продолжит давление на хуситов, хотя "Ансар Аллах" и будет вычеркнута из списка террористических организаций по гуманитарным соображениям (80% населения Йемена живут на территории, контролируемой хуситами). Он также назвал освобождение правозащитниц "долгожданным событием", но ушел от прямого ответа, было ли это сделано под давлением США. Однако представитель Госдепартамента отметил, что администрация Байдена поднимает вопрос о правах человека, демократии и гражданских свободах в разговорах со всеми своими собеседниками.



Марианна Беленькая

11.02.21