Фонд поддержки Узб-масс-медиа возглавил Акбар Ризаев. Красотку Шуру Колесниченко выгнали неизвестно куда

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22:19 11.02.2021
Новым директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа назначен Акбар Ризаев, работавший начальником управления в АИМК.
Акбар Ризаев назначен директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, сообщила пресс-служба фонда.
До нынешнего назначения он работал начальником Управления информационно-аналитического обеспечения Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.
Акбар Ризаев сменил Александру Колесниченко, которая возглавляла фонд с января прошлого года.
Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа был создан в 2020 году. Председателем попечительского совета фонда является Комил Алламжонов, заместителем председателя - Саида Мирзиеева.