 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 11.02.2021
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Среда, 10.02.2021
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Фонд поддержки Узб-масс-медиа возглавил Акбар Ризаев. Красотку Шуру Колесниченко выгнали неизвестно куда
22:19 11.02.2021

Новым директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа назначен Акбар Ризаев, работавший начальником управления в АИМК.

Акбар Ризаев назначен директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, сообщила пресс-служба фонда.

До нынешнего назначения он работал начальником Управления информационно-аналитического обеспечения Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

Акбар Ризаев сменил Александру Колесниченко, которая возглавляла фонд с января прошлого года.

Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа был создан в 2020 году. Председателем попечительского совета фонда является Комил Алламжонов, заместителем председателя - Саида Мирзиеева.

Источник - gazeta.uz
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