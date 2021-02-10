Фонд поддержки Узб-масс-медиа возглавил Акбар Ризаев. Красотку Шуру Колесниченко выгнали неизвестно куда

22:19 11.02.2021

Новым директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа назначен Акбар Ризаев, работавший начальником управления в АИМК.



Акбар Ризаев назначен директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, сообщила пресс-служба фонда.



До нынешнего назначения он работал начальником Управления информационно-аналитического обеспечения Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.



Акбар Ризаев сменил Александру Колесниченко, которая возглавляла фонд с января прошлого года.



Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа был создан в 2020 году. Председателем попечительского совета фонда является Комил Алламжонов, заместителем председателя - Саида Мирзиеева.