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Лукашенко обещает уйти, если протесты прекратятся, - А.Ходасевич
00:31 12.02.2021

Глава Белоруссии требует гарантий для себя и своих сторонников

Антон Ходасевич
Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии
11.02.2021

Александр Лукашенко говорит о новой Конституции и референдуме – через год.
Лукашенко обещает уйти из власти, когда в стране прекратятся протесты, будут закреплены гарантии безопасности для его сторонников и состоится конституционная реформа. Референдум по проекту новой Конституции может пройти в начале 2022 года. Определять стратегию страны в переходный период смены власти будет Всебелорусское народное собрание.

"Главное мое условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнения. Второе условие – если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас – сторонников нынешнего президента – упасть не может", – заявил Александр Лукашенко 11 февраля, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания.

Для того чтобы это стало возможным, он предлагает сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. "Сделать его с полномочиями. Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания. У вас. Даже без меня. Всенародное собрание (оно будет избираться еще более ответственно) будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период... в этот период смены поколений, смены власти мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну", – рассказал Лукашенко о своем понимании транзита власти. По его словам, Всенародному собранию надо передать полномочия по определению стратегии развития общества. В частности, такие вопросы, как суверенитет и независимость страны, обороноспособность, охрана и т.п. При этом Лукашенко убежден, что Белоруссия должна остаться президентской республикой.

"Нельзя ослаблять главу государства. Это буду не я. Не переживайте. Это будет другой глава государства, но он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития", – считает он.

Не против Александр Лукашенко и усиления роли политических партий, и перехода к пропорциональной избирательной системе, но, по его мнению, общество к ней не готово. "Когда мы увидим реальные партии, тогда мы будем говорить, что надо нам избирать парламент по партийным спискам, но не сейчас, потому что народ вообще не понимает, кто там и чем занимается", – убежден он.

Александр Лукашенко заявил, что он не отказывается от идеи проведения конституционной реформы для внесения всех вышеупомянутых изменений в государственное устройство, хотя эксперты в последнее время отмечали, что белорусский руководитель потерял интерес к этой теме. "Есть жуткая необходимость разработать новый проект Конституции, внести его на всенародное обсуждение и принять на референдуме", – сказал он. По его словам, пройти он может в начале следующего года, а весь нынешний год содержание Основного закона будет обсуждаться "на диалоговых площадках". После принятия Конституции пройдут очередные парламентские и президентские выборы.

В речи Лукашенко обещания уйти сменялись заявлениями, что страну он никому не отдаст: "У меня, кроме Беларуси, ничего нет, я лучшие годы вложил в эту страну (бурные аплодисменты). Я свою страну никому не отдам, она наша (бурные аплодисменты)". Заявления о слишком сильной президентской власти, с которой нельзя отдавать страну кому-то другому, чередовались с утверждениями о том, что страна должна сохранить сильную президентскую власть и др. "Несколько путано, может быть, не совсем понятно для вас", – оценил сам Лукашенко предлагаемую им новую систему государственного устройства.

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У власти – праздник, но не все белорусы его
замечают. Фото РИА Новости.Как и предполагали накануне эксперты, все свои действия Лукашенко объяснял мнением народа, которое ему удалось узнать в ходе масштабного социологического исследования, о котором он заявил 10 дней назад, но которое якобы проводили еще с 12 января некие зарубежные компании. Как выяснилось в среду, проводил его аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика". Аналитический центр ЕсооМ возглавляет Сергей Мусиенко, известный тем, что готов озвучить любые нужные власти результаты соцопросов.
Как рассказал Лукашенко, 74% опрошенных вообще считают, что Конституции не требуются никакие изменения, а почти 50% населения поддерживают идею придания Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса. Напомним, что в настоящий момент этот орган не прописан нигде в законодательстве Белоруссии и фактически не имеет никаких полномочий. Планы изменить его статус эксперты связывали с намерениями Лукашенко возглавить его по примеру политбюро ЦК КПСС и покинуть таким образом пост президента. Никто из наблюдателей и экспертов не сомневался и в том, что "масштабный соцопрос" выявит колоссальную поддержку Лукашенко, и они не ошиблись в своих прогнозах – ЕсооМ оценил рейтинг Лукашенко в 66,5% (накануне британский исследовательский центр Chatham House давал ему лишь 23,9%).

Кстати, Лукашенко в очередной раз признал, что выборы немножко сфальсифицированы. "У наших же губернаторов есть привычка – показать, у кого лучше. И кто-то там полпроцента-процент-два мог дописать. Ну нельзя же нарисовать 80%. Ну хорошо, не 80%, пусть будет 76%", – согласился он.

Планировалось, что выступление Лукашенко будет длиться 2,5 часа, однако оно растянулось на 3 часа 40 минут. При этом он повторил все тезисы, которые озвучивал раньше: "Беларусь – последнее действительно суверенное государство в Европе, поэтому и страдаем. Беларусь – это господствующая высота на поле боя в Европе. За эту высоту идет жесточайшее сражение"; "Идет передел мира"; "За нами Россия"; "Потерять Беларусь для России смертельно опасно"; "Пока мы с Россией, и она не одинока"; "Россия нам помогает, но это не благотворительность. Зачастую проценты выше общемировых"; "Не учите нас жить – помогите материально (в адрес ЕС. – "НГ")". Нисколько не смущаясь тем, что в стране не менее тысячи заключенных по политическим мотивам, пытки, насилие и репрессии, военная техника полгода не уходит со столичных улиц, он заявил о готовности оставаться "донором стабильности в регионе".

Традиционно Лукашенко демонизировал своих противников, приписывая им несуществующие и никогда ими не озвучиваемые планы продать госпредприятия и выкинуть миллионы людей на улицы, распродать сельхозугодья, запретить русский язык и российские каналы, выйти из Союзного государства и других интеграционных объединений с Россией, сделать платными образование и медицину, возобновить таможенный и пограничный контроль на границе с РФ и т.п. Из новых тезисов можно отметить лишь упоминание сотрудничества с Китаем – как причину недовольства Европы. "Нападки с Запада связаны с сотрудничеством с Китаем", – заявил Лукашенко и сообщил, что ему якобы ставили условие, что Китая не должно быть в центре Европы и что "мы должны закрыть Китаю форточку в Европу".

Эксперты в своих комментариях согласились с Лукашенко лишь в том, что его мысли относительно государственного переустройства сумбурные. "Создание еще одного органа власти, гибрида президента и парламента, только создаст хаос в системе управления государством. В случае же существенных политических изменений в стране этот "новодел" едва ли сможет сказать свое последнее и решительное слово", – пишет по этому поводу в своем блоге политический обозреватель Юрий Дракохруст. "Иными словами, конституционный ответ Лукашенко на политический кризис – менять по минимуму, а об уходе с поста президента – еще подумать и отложить этот вопрос до лучших времен", – резюмировал эксперт.

Минск

Источник - ng.ru
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