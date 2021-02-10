Навруз-2021 в Таджикистане отметят скромнее, чем в прошлом году

02:56 12.02.2021

Мавзуна Абдуллоева



Традиционных массовых театрализованных представлений с участием президента не запланировано



Мероприятия с участием президента и иностранных гостей в стране не запланированы, сообщили "Азия-Плюс" в Министерстве культуры страны.



Также не запланировано никаких театрализованных представлений в столичном "Наврузгохе", которыми по традиции встречают в Душанбе праздник весеннего равноденствия.



"Но концерты с участием таджикских исполнителей в столичных парках будут", - сообщил "Азия-Плюс" начальник управления искусств Минкультуры Мирзоолим Саидов.



По его словам, они состоятся в парке Куруши Кабир района Шохмансур, парке Айни района Исмоили Сомони, парке Фирдавси района Фирдавси и на площади возле Генпрокуратуры Таджикистана в районе Сино.



Он сообщил, что в этом году основные празднества по случаю Навруза должны были пройти в Джайхунском районе Хатлонской области.



"Однако сейчас их нет в программе, и никаких указаний по этому поводу пока не было", - отметил Саидов.







Он сообщил, что в этом году ожидается большое мероприятие с участием зарубежных гостей по случаю празднования 30-летия независимости Таджикистана.



В 2020 году, несмотря на рекомендации ВОЗ властям Таджикистана отказаться от массовых гуляний, по всей стране прошли праздничные мероприятия.



Официально тогда в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, однако в социальных сетях люди массово сообщали о заболевших среди тех, кто вернулся из-за рубежа и находился на карантине.



Республиканский Навруз-2020 грандиозно отметили в Худжанде с тысячами таджикистанцев в качестве зрителей и участников представления. Только на маршировках в Худжанде 12 тысяч человек готовились встретить Навруз.



На Навруз также состоялось несколько массовых концертов, а в Душанбе прошли концерты под открытым небом во всех столичных районах.



Навруз - национальный праздник арийского народа и один из древнейших праздников человеческой цивилизации. Это фактически весеннее равноденствие, которое по общемировому времени всегда приходится на 20 марта, хотя точное время каждый год свое.



Считается, что Навруз наступает в ночь с 20 на 21 марта, поэтому главные торжества проходят в оба эти дня, в разных странах - по-разному.



21 марта по инициативе ЮНЕСКО официально отмечается Международный день Навруз. Праздник, благодаря своей самобытности и древности, признан ООН нематериальным культурным наследием человечества.