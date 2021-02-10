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    Таджикистан   | 
Навруз-2021 в Таджикистане отметят скромнее, чем в прошлом году
02:56 12.02.2021

Мавзуна Абдуллоева

Традиционных массовых театрализованных представлений с участием президента не запланировано

Мероприятия с участием президента и иностранных гостей в стране не запланированы, сообщили "Азия-Плюс" в Министерстве культуры страны.

Также не запланировано никаких театрализованных представлений в столичном "Наврузгохе", которыми по традиции встречают в Душанбе праздник весеннего равноденствия.

"Но концерты с участием таджикских исполнителей в столичных парках будут", - сообщил "Азия-Плюс" начальник управления искусств Минкультуры Мирзоолим Саидов.

По его словам, они состоятся в парке Куруши Кабир района Шохмансур, парке Айни района Исмоили Сомони, парке Фирдавси района Фирдавси и на площади возле Генпрокуратуры Таджикистана в районе Сино.

Он сообщил, что в этом году основные празднества по случаю Навруза должны были пройти в Джайхунском районе Хатлонской области.

"Однако сейчас их нет в программе, и никаких указаний по этому поводу пока не было", - отметил Саидов.



Он сообщил, что в этом году ожидается большое мероприятие с участием зарубежных гостей по случаю празднования 30-летия независимости Таджикистана.

В 2020 году, несмотря на рекомендации ВОЗ властям Таджикистана отказаться от массовых гуляний, по всей стране прошли праздничные мероприятия.

Официально тогда в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, однако в социальных сетях люди массово сообщали о заболевших среди тех, кто вернулся из-за рубежа и находился на карантине.

Республиканский Навруз-2020 грандиозно отметили в Худжанде с тысячами таджикистанцев в качестве зрителей и участников представления. Только на маршировках в Худжанде 12 тысяч человек готовились встретить Навруз.

На Навруз также состоялось несколько массовых концертов, а в Душанбе прошли концерты под открытым небом во всех столичных районах.

Навруз - национальный праздник арийского народа и один из древнейших праздников человеческой цивилизации. Это фактически весеннее равноденствие, которое по общемировому времени всегда приходится на 20 марта, хотя точное время каждый год свое.

Считается, что Навруз наступает в ночь с 20 на 21 марта, поэтому главные торжества проходят в оба эти дня, в разных странах - по-разному.

21 марта по инициативе ЮНЕСКО официально отмечается Международный день Навруз. Праздник, благодаря своей самобытности и древности, признан ООН нематериальным культурным наследием человечества.

Источник - Asia-Plus
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