 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Теперь никто не будет знать, какую махаллю я посещу", - Ш.Мирзиеев стал совсем загадочным
08:20 12.02.2021

Шавкат Мирзиеев: "Теперь никто не будет знать, какую махаллю я посещу"
Сегодня, 10 февраля, в Ташкенте прошло очередное видеоселекторное совещание.

Как передает корреспондент Kun.uz, в ходе совещания президент посредством видеосвязи изучил состояние дел в Наманганской области.

Кроме того, Шавкат Мирзиеев выслушал отчет заместителя премьер-министра Джамшида Кучкарова, который в настоящее время находится в регионе.

"В Наманганской области надо пересмотреть каждую сферу. Время "ура-ура" на бумагах прошло. Изучите каждую сферу отдельно. Свежий воздух в Чадаке – это богатство, столько возможностей для развития туризма. Теперь, когда я буду посещать регионы, никто не узнает, какую махаллю я посещу", - сказал глава государства.

Напомним, 5 февраля после сессии областного кенгаша народных депутатов президент посетил махаллю "Шодиена" в Фергане.

Президент прошелся по улице Сахибкирана Темура, осмотрел дома и пункты торговли. Кроме того, Шавкат Мирзиеев вошел в махаллинский сход граждан, побеседовал с председателем и советниками, спросил у них, каковы условия жизни населения, какие проблемы есть в махалле.

После его визита, в Фергане уволили руководителей четырех секторов.

Источник - kun.uz
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