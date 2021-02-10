Аппараты не той системы. Родня и коллеги экс-главы Упрздрава Мангистауской области Жаманбаевой пытаются вырвать ее из лап "правосудия"

08:29 12.02.2021

Родные задержанной главы Упрздрава Мангистауской области обратились к Президенту



Родные задержанной главы Управления здравоохранения Мангистауской области попросили помочь разобраться в ситуации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на канал "Астана".



Чиновницу подозревают в злоупотреблении служебным положением. Антикоррупционщики считают, что Жамал Жаманбаева нанесла государству ущерб на 63 миллиона тенге.



Как отмечает телеканал, сотни земляков врача не согласны с обвинениями. Пациенты благодарят акушера-гинеколога, а коллеги перечисляют ее лучшие человеческие и деловые качества. Родные чиновницы сообщили, что в августе руководитель управления здравоохранения получила заявку от акимата на срочное приобретение рентген-аппаратов. На пике пандемии чиновница выбрала импортную технику, которую доставили за 20 дней, а не отечественное оборудование с трехмесячной доставкой. Это и стало поводом для обвинения, утверждают родственники.



"Те аппараты, о которых говорят, это аналоговые аппараты, то есть аппараты, которые использовались в XX веке еще. Но аппараты, которые были куплены, это цифровые аппараты, с цифровыми технологиями, они сейчас функционируют, работают в трех больницах нашего региона. Мы просим Президента Республики Казахстан разобраться в данной ситуации, помочь нашей сестре, у нее безупречная репутация", - говорит сестра задержанной Алина Жаманбаева.



Сестра задержанной также отметила, что медик перенесла в тяжелой форме коронавирус, с 75-процентным поражением легких. А в СИЗО здоровье подозреваемой ухудшилось. Ранее адвокаты просили выпустить Жаманбаеву под домашний арест. Но суд отклонил ходатайство.