Китай готовится задушить США в объятьях, - "СП"

08:36 12.02.2021 12 февраля

Китай готовится задушить США в объятьях

Пока Си Цзиньпин разговаривает с Байденом, цифровой юань похоронит доллар

Мария Безчастная



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Андрей Островский



Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил Белый дом, Байден выразил "фундаментальную озабоченность принудительной и несправедливой" экономической практикой Пекина. Он отметил, что будет защищать безопасность, процветание, здоровье и образ жизни американцев, а также обозначил одним из своих приоритетов свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.



Кроме того, поводом для озабоченности американского президента стали "репрессии в Гонконге, нарушение прав человека в Синьцзяне и все более агрессивные действия КНР в регионе, в том числе в отношении Тайваня".



Помимо острых тем, лидеры обсудили борьбу с пандемией коронавируса, общие вызовы глобальному здравоохранению, климатические изменения и нераспространение оружия.



Интерпретация разговором Пекина традиционно была несколько иной. Лидер КНР не стал затрагивать проблемные моменты, но заявил, что "противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира", а также подчеркнул, что китайско-американское сотрудничество может принести миру пользу.



Ранее Джо Байден уже обещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй экономикой мира в рамках международных правил. Однако, судя по всему, конкуренция эта может быть весьма жесткой.



Несмотря на слова председателя Си о сотрудничестве, цифровой юань постепенно набирает обороты. Власти Пекина уже готовятся запустить эксперимент, в рамках которого горожанам будут доплачивать за использование цифрового юаня вместо традиционного. Это вызывает беспокойство США, которые опасаются, что цифровой юань может подорвать могущество доллара на международной арене.



Издание Asia Times даже предположило, что 16 января 2021 года может стать началом конца владычества США, так как именно в этот день Народный банк Китая и SWIFT запустили совместный проект по продвижению цифрового юаня.



Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что именно экономика определит будущее китайско-американских отношений. Без серьезного изменения баланса сил команда Байдена вряд ли отступит от курса предыдущей администрации, и из улучшений можно надеяться разве что на отсутствие резких высказываний в "Твиттере", как при Трампе.



- Думаю, принципиально ничего в китайско-американских отношениях меняться не будет. Разве что может быть снята острая конфронтация в торгово-экономической и политической сферах между КНР и США. Это был бы наиболее оптимальный вариант, но каким образом это будет сделано, пока не просматривается. По крайней мере, телефонная беседа об этом никак не свидетельствуют.



Соединенные Штаты по-прежнему активно упирают на права Гонконга, Тибета и Синьцзяна, говорят о нарушении прав человека, о том, что Китай подавляет американский бизнес на своей территории. При этом сама Америка по-прежнему жестко действует в отношении китайского бизнеса на собственной территории. Поэтому в обозримом будущем я не вижу серьезных подвижек.



Станет меньше внешней конфронтации, которая была при Трампе, но по сути дела все останется, как есть, ничего серьезно меняться не будет. Сомневаюсь, что будут подписаны новые соглашения или достигнуты договоренности о снятии ограничений. При Трампе велись переговоры, и был согласован первый пункт всеобъемлющего китайско-американского соглашения. Но дело в том, что о втором этапе никто даже не говорит. В беседе между Байденом и Си Цзиньпином, как видим, не было никакого упоминания о том, что они собираются продолжить следующий раунд переговоров.



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- Телефонные переговоры между Байденом и Си Цзиньпином обозначили определенную попытку смягчения ситуации, но реально никаких договоренностей достигнуто не было. Ни одна из сторон не дала ни каких-то гарантий, ни обещаний. И непонятно, как они собираются дальше выстраивать отношения между США и КНР. Не случайно этот разговор состоялся так поздно, далеко не сразу после вступления Байдена в должность. Американцы не знают, как себя вести с Китаем и какие меры предпринимать. Отношения между странами зашли в тупик.



Тем более, если прибавить ко всему ситуацию с Тайванем. Напомню, что впервые за 42 года на инаугурации американского президента присутствовал официальный представитель Тайваня, хотя по всем договоренностям Тайвань считается частью Китайской народной республики. Получается, что США фактически не признают этого, коль скоро представитель Тайбэя присутствовал на инаугурации. Это очень важный сигнал Китаю, который показывает, что серьезных изменений в отношениях в ближайшее время не будет.



"СП": - Но при этом экономики Китая и США по-прежнему зависят друг от друга? Или за прошедшие несколько лет конфронтации ситуация изменилась?



- Зависимость экономик Китая и США остается. Например, доля Соединенных Штатов в китайской торговле занимает около 13%, по инвестициям меньше, но тоже достаточно много. На сегодняшний день Китай уже может обойтись без США в торговле, так как у него есть и другие партнеры. Но остаются проблемы, связанные с поставками различных товаров.



Для Китая критически важными являются поставки из США соевых бобов и ряда высокотехнологичны товаров, например, микрочипов. Для Америки и ее электронной промышленности, в свою очередь, важны поставки из Китая элементов, сделанных уже из этих микрочипов, а также поставки редкоземельных металлов. Они взаимоувязаны и даже Байден признал, что это влияет на отношения, но на сегодняшний день не видно подвижек в лучшую сторону, и беседа лидеров стран по телефону ничего принципиально не изменила.



"СП": - А развитие цифрового юаня может изменить баланс сил?



- Это вполне возможно. Сейчас китайцы активно приступили к экспериментам с цифровым юанем. Их основная задача в том, чтобы отвязаться от американского доллара, усилив собственно валюту. По объемам производства доля Китая составляет примерно 20% от мирового ВВП. Но по валюте ситуация совсем иная - доля китайского юаня менее 5%, тогда как доля доллара велика не только в мировой, но и в американо-китайской торговле.



Для того чтобы изменить этот баланс и привести его в соответствие с ВВП, нужно усилить китайский юань. Но сделать это сегодня можно только с помощью цифровой валюты, поэтому Китай так активно работает на этом направлении. Сейчас трудно сказать, насколько успешными будут эти усилия, но в ближайшие годы ситуация прояснится.



"СП": - Можно ли сказать, что у какой-то из стран больше шансов одержать победу в этом противостоянии?



- Все определяет экономическое развитие. В Америке экономика находится на спаде. В прошлом году падение составило 3,8%, в Китае же был прирост на 2,3%. Более того, сейчас КНР начал четырнадцатую пятилетку, и там поставлены задачи по новым высоким технологиям и увеличению объемов промышленной продукции.



По оценкам экспертов, объем ВВП Китая в долларовом исчислении скоро сравняется с Соединенными Штатами. Разные ученые дают разные оценки от 2025 до 2035 годов, но, судя по всему, это может случиться скорее раньше, чем раньше. Американская экономика пока находится в пике, а китайская развивается. Она лучше всех пережила пандемию коронавируса и уже в 2020 году показала рост. Небольшой, но остальные-то страны показали падение.



Думаю, уже в конце 2021 года можно будет делать предварительные выводы о том, изменился ли баланс сил в противостоянии Китая и США, но пока время для таких выводов еще не наступило. Источник - Свободная пресса

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