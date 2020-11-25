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Жапар-Кадры-4. Матерый аферист Шыкмаматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций Киргизии
08:48 12.02.2021

Алмамбет Шыкмаматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций
- Екатерина Улитина

Алмамбет Шыкмаматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций

Экс-депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Агентства по защите и продвижению инвестиций. Об этом VB.KG сообщили источники.

Уточняется, что указ о назначении уже подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Алмамбет Шыкмаматов был депутатом от фракции "Ата Мекен" и возглавлял парламентскую фракцию. В конце 2019 года он вышел из партии "Ата Мекен" и сдал депутатский мандат. На выборы в парламент в 2020 году, которые были признаны несостоявшимися, Шыкмаматов шел в списке партии "Бир Бол".

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ШЫКМАМАТОВ (ШИКМАМАТОВ) Алмамбет Насырканович
/ /
[21.10.1969 - ..]
Род. в гор. Фрунзе. Кыргыз.

В 1994-м окончил Бишкекский гуманитарный университет по специальности "русский язык и литература".

В 2003 году окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности "юриспруденция". Имеет классный чин советника государственной службы III класса.

Трудовая деятельность
1999-2002 гг. - судебный исполнитель Судебного департамента Свердловского районного суда.
2002-2003 гг. - ведущий специалист отдела землеустройства Главного управления по регистрации земли и недвижимости Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при правительстве КР.
2003-2004 гг. - консультант (помощник судьи) Свердловского районного суда города Бишкека.
2004-2005 гг. - старший консультант отдела по гражданским делам аппарата Верховного суда КР.
2005-2007 гг. - помощник торага Жогорку Кенеша.
руководитель аппарата партии "Ата Мекен" (?-2010);
04.2010-07.2010 гг. - и.о. председателя Государственной регистрационной службы при Правительстве КР.
16.07.2010-19.01.2011 гг. - председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР.
В 03.2011 - 18 янв. 2012 - аудитор Счетной палаты КР.

С 23.12.2011 - 10.02.2015 - министр юстиции КР (по квоте "Ата Мекен");

С 2015 - депутат Жогорку Кенеша 6 созыва по списку партии "Ата Мекен". С 27.02.2017 - и.о. пред. парламентской фракции "Ата Мекен".

Младший инспектор государственной службы КР.
Юрист третьего класса.
Советник государственной службы КР 3 класса.

1 декабря 2011 г. - Указом Президента Р.Отунбаевой награжден медалью "Данк" за гражданскую ответственность и мужество, проявленные в годы борьбы с авторитарными семейно-клановыми режимами, последовательное отстаивание идей демократии, свободы слова и мирных собраний, активное участие в проведении конституционной реформы, формировании основ парламентской демократии, а также в связи с успешным завершением переходного периода, после Апрельской народной революции 2010 года.

В 02.2017 против него возбуждено Генпрокуратурой КР уголовное дело - Следствие располагает данными о том, что в 2011 году машины для аудиторов были закуплены по фиктивному тендеру, и в этом Алмамбет Шыкмаматов сыграл особую роль.
Под тендер было создано подставное ОсОО, через которое проводились финансовые документы и необходимые манипуляции. По материалам дела, фиктивный тендер был проведен по предварительному сговору председателя тендерной комиссии Иманалиева и члена комиссии Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" Юкселем. Машины для Счетной палаты были закуплены по завышенной цене, а сливки сняли члены комиссии. При этом Шыкмаматов умудрился продать государственному ведомству подержанный автомобиль своей жены по стоимости в полтора раза превышавшей рыночную.

27 марта 2017 года А.Шыкмаматову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3.4 – ст.303 ч.2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и мера пресечения следствием избрана в виде подписки о невыезде.
http://www.vb.kg/doc/355593_segodnia:_delo_shykmamatova_prichiny_obrysheniia_na_stroyke_vozdyshnye_perehody.html

19 декабря 2017 Первомайский районный суд вынес решение по делу лидера фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 30 и частью 4 статьи 304 УК КР, и приговорил к штрафу в размере 50 тысяч расчетных показателей (5 миллионов сомов).

В 12.2019 подал заявление о сложении депутатского мандата и выходе из партии "Ата Мекен".

В 06.2020 объявил, что на парламентских выборах 2020 года возглавит избирательный штаб партии "Бир Бол"

На выборы в парламент в 2020 году, которые были признаны несостоявшимися, Шыкмаматов шел в списке партии "Бир Бол".

6.10.2020 - захватил кабинет и самопровозгласил себя Генеральным прокурором КР

с 25.11.2020 - член Конституционного совещания КР

c 11.02.2021 - пред. Агентства по продвижению и защите инвестиций КР

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Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613108880
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