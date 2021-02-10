Святые отцы и Шерлок Жапар-Холмс. КырПрез лично раскрыл афер-схемы в муфтияте

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08:56 12.02.2021

Садыр Жапаров: В муфтияте из 16 млн было взято более 7 млн долларов (видео)

11 февраля 2021 - Бакыт Басарбек



Садыр Жапаров: В муфтияте из 16 млн было взято более 7 млн долларов (видео)



Президент Садыр Жапаров в интервью "7 каналу" прокомментировал ситуацию в муфтияте. По его словам, это дело стало резонансным в обществе.



- В начале декабря муфтий Максатбек Токтомушев сам пришел в наш штаб и пожаловался, что руководство Госкомисси по делам религии и Совета улемов пытаются его снять с должности муфтия. Я при нем же позвонил Бакыту Аманбаеву и дал поручение, чтобы выборы прошли в апреле, как и полагается, - сказал глава государства.



Позже президент узнал, что конфликт в муфтияте нарастает еще больше.



- Противники Токтомушева обвиняли его в растрате средств. Также были противоречия по религиозным вопросам. Я попросил Арзыбека Бурханова, с которым мы вместе были депутатами, помочь разобраться в этой ситуации. Он должен был встретиться с муфтием, но вместо этого он переговорил с Акином Токталиевым, который в свою очередь и донес неправильную информацию, будто бы муфтий должен покинуть свою должность, - отметил Жапаров.



В итоге глава государства встретился в мечети с противоборствующими сторонами.



- Токтомушева обвиняли в растрате финансовых средств и недостаче. Я выслушал обе стороны и предложил помощь для финансовой проверки. Я так и сказал, давайте наш бухгалтер все проверит, и мы дадим вам отчет. Все согласились со мной. В результате выяснилось, что из 16 миллионов долларов было взято 7 млн 700 тысяч долларов. Затем эту сумму перевели на сомы и положили в банк с целью получения прибыли. С прошлого года доллар вырос на 15 сомов, и по этой причине получился убыток в размере 700 тысяч долларов. Также в августе прошлого года 155 тысяч долларов передали одной партии на выборы. Это ведь деньги людей для хаджа и их до сих пор не вернули. Людям, которые не смогли поехать в Мекку, вернули лишь часть", - сказал Жапаров.



Президент страны также опроверг слова Акина Токталиева, что ему нужна должность муфтия.



- Видит Бог, мне не нужна это должность. Я всего лишь хочу попросить имамов выбрать достойного человека на этот пост. Государство не будет вмешиваться. Единственное, оно может только поправить, если что-то пойдет не так, - сказал он.