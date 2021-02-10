 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.02.2021
09:52  Байден и Китай, или Что такое американские правила, - В.Пироженко
09:26  Трижды менявшей дату рождения Саре Назарбаевой стукнуло 80!
09:22  Мектепы елбасизма. В KZ построят еще два "Назарбаев Университета"
09:18  Громогласный призыв к молитве и ликвидация "черных списков". Религиозные реформы Ш.Мирзиеева, - Фаррух Абсаттаров
09:07  Муфтият Кыргызстана временно возглавил Жоробай Шергазыев
08:56  Святые отцы и Шерлок Жапар-Холмс. КырПрез лично раскрыл афер-схемы в муфтияте
08:53  Все смешалось в доме казахских "уятмен-офф", - В.Майлин

08:48  Жапар-Кадры-4. Матерый аферист Шыкмаматов возглавил Агентство по продвижению и защите инвестиций Киргизии
08:36  Китай готовится задушить США в объятьях, - "СП"
08:29  Аппараты не той системы. Родня и коллеги экс-главы Упрздрава Мангистауской области Жаманбаевой пытаются вырвать ее из лап "правосудия"
08:20  "Теперь никто не будет знать, какую махаллю я посещу", - Ш.Мирзиеев стал совсем загадочным
02:56  Навруз-2021 в Таджикистане отметят скромнее, чем в прошлом году
00:31  Лукашенко обещает уйти, если протесты прекратятся, - А.Ходасевич
00:10  Талгарский расстрел 11.02.1921. Злодеяния Семиреченской ЧК (история)
Четверг, 11.02.2021
22:19  Фонд поддержки Узб-масс-медиа возглавил Акбар Ризаев. Красотку Шуру Колесниченко выгнали неизвестно куда
21:51  Эр-Рияд встал на путь исправления прав человека, - М.Беленькая
20:55  Прорыва в отношениях Пекина и Вашингтона пока не наблюдается, - В.Скосырев
19:26  Стратегия "нулевого Covid" - стоит ли верить в нее? - Венсан Борденав
19:04  Задержан за "крупную взятку" судья ВерхСуда Казахстана. Имя героя пока не названо
18:55  Капчыгай. На таджико-кыргызской границе опять предгрозовой напряг...
18:35  ЖапарКадры-3. Отдел обороны КырКабмина возглавил Абдик Халмурзаев - братишка вора в законе Камчи Кольбаева
16:48  Распад СССР: как после краха империи появилась наследственная аристократия, - М.Романов
16:45  Умер Ларри Флинт - порно-король Запада
16:41  Европа превращается в этический Рейх, - К.Богомолов
15:19  "Прекратить геноцид!" Казахи из Китая требуют освободить родных в Синьцзяне
15:15  УзбПравительство затвердило "дорожную карту" по "поэтапному полному переходу узб-языка на латиницу"
14:40  Выпущен на свободу турок Челик - убийца российского летчика подполковника Пешкова
14:35  Берлин спасал "Северный поток – 2" "грязной сделкой" с Америкой
14:32  Что мешает созданию общего рынка газа ЕАЭС
14:26  Русский Самарканд: рождение знаменитого бульвара
14:11  Откажется ли Турция при Байдене от российских С-400? - А.Арешев
12:26  Проблемные банки Таджикистана все еще не вернули вкладчикам более $90 миллионов
12:07  Россию может ждать глобальный успех из-за вакцины "Спутник V": Washington Post
11:23  В Казахстане пройдет он-лайн перепись населения
11:10  Прожиточный минимум в Кыргызстане: Очень похоже на обман для всех, - "ВБ"
10:01  Что такое этноцид. Страх и ненависть на Украине, - Александр Маслов
09:56  BLM головного мозга. Идиот, он всегда идиот. Даже если министр, - Константин Душенов
09:49  Ввиду "неопровержимых доказательств". ГКНБ задержал экс-муфтия Кыргызстана Максата Токтомушева
09:14  ЖапарКадры-2. Новый мэр Бишкека Кудайбергенов третий год судится с... мэрией Бишкека из-за участка земли
08:57  КНДР отказывается от капитализма и возвращается к экономике чучхе, - Г.Петров
08:48  ЖапарКадры. Прокурором Бишкека назначен... ранее сидевший за мошенничество Кыдыкбаев
08:37  Казахский род кожа (ходжа) не станет арабским
08:23  Глупо отказываться от российского газа и... покупать российскую нефть, - Рикард Хусу
00:30  Ташкент лавирует между ЕС и ЕАЭС, - В.Панфилова
00:06  Реджеп Эрдоган готов к обнулению конституции, - "Къ"
00:02  Франция грозит Китаю из-под воды. Париж послал на Тихий океан атомную субмарину
Среда, 10.02.2021
22:28  Турция хочет разменять С-400 на курдов, - И.Субботин
20:55  Учебники казахского языка не выдерживают критики - депутат Аймагамбетова
20:50  Китаю грозят устроить настоящий QUAD. США создают "азиатское НАТО" для сдерживания Пекина
20:43  В Туркменистане учрежден особый знак отличия - "Искусный дипломат Туркменистана"
20:37  Алишер Усманов прикупил узбекский Ucell
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Святые отцы и Шерлок Жапар-Холмс. КырПрез лично раскрыл афер-схемы в муфтияте
08:56 12.02.2021

Садыр Жапаров: В муфтияте из 16 млн было взято более 7 млн долларов (видео)
11 февраля 2021 - Бакыт Басарбек

Садыр Жапаров: В муфтияте из 16 млн было взято более 7 млн долларов (видео)

Президент Садыр Жапаров в интервью "7 каналу" прокомментировал ситуацию в муфтияте. По его словам, это дело стало резонансным в обществе.

- В начале декабря муфтий Максатбек Токтомушев сам пришел в наш штаб и пожаловался, что руководство Госкомисси по делам религии и Совета улемов пытаются его снять с должности муфтия. Я при нем же позвонил Бакыту Аманбаеву и дал поручение, чтобы выборы прошли в апреле, как и полагается, - сказал глава государства.

Позже президент узнал, что конфликт в муфтияте нарастает еще больше.

- Противники Токтомушева обвиняли его в растрате средств. Также были противоречия по религиозным вопросам. Я попросил Арзыбека Бурханова, с которым мы вместе были депутатами, помочь разобраться в этой ситуации. Он должен был встретиться с муфтием, но вместо этого он переговорил с Акином Токталиевым, который в свою очередь и донес неправильную информацию, будто бы муфтий должен покинуть свою должность, - отметил Жапаров.

В итоге глава государства встретился в мечети с противоборствующими сторонами.

- Токтомушева обвиняли в растрате финансовых средств и недостаче. Я выслушал обе стороны и предложил помощь для финансовой проверки. Я так и сказал, давайте наш бухгалтер все проверит, и мы дадим вам отчет. Все согласились со мной. В результате выяснилось, что из 16 миллионов долларов было взято 7 млн 700 тысяч долларов. Затем эту сумму перевели на сомы и положили в банк с целью получения прибыли. С прошлого года доллар вырос на 15 сомов, и по этой причине получился убыток в размере 700 тысяч долларов. Также в августе прошлого года 155 тысяч долларов передали одной партии на выборы. Это ведь деньги людей для хаджа и их до сих пор не вернули. Людям, которые не смогли поехать в Мекку, вернули лишь часть", - сказал Жапаров.

Президент страны также опроверг слова Акина Токталиева, что ему нужна должность муфтия.

- Видит Бог, мне не нужна это должность. Я всего лишь хочу попросить имамов выбрать достойного человека на этот пост. Государство не будет вмешиваться. Единственное, оно может только поправить, если что-то пойдет не так, - сказал он.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1613109360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о дипслужбе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №37
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года №38
- Состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания
- Финансовые эмигранты
- Опасная радиация: сенатор поднял проблему заброшенных урановых рудников
- Все смешалось в доме казахских "ұятмен-офф"
- Нуркиса Дауешов: От образования и духовного развития детей и подростков напрямую зависят дальнейшее развитие и перспективы нашей страны
- Увеличено количество регулярных международных полетов в 5 стран
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  